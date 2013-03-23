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Calumet, Genesis SP692 isimli yeni tepe flaş modelinin satışına başladı

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Calumet, Genesis SP692 isimli yeni tepe flaş modelinin satışına başladı
İngiltere merkezli Calumet firması, Genesis SP692 ismini verdiği yeni tepe flaş modelinin satışına başladı.
Calumet firması tarafından geliştirilen Genesis SP692, Nikon ve Canon uyumlu olarak iki versiyon olarak geliştirilmiş yeni bir tepe flaş modeli. Firmanın pazarlama yöneticisi Sian Hamer'a göre düşük bütçeler ile çalışmak zorunda kalan profesyonel ya da amatör fotoğrafçılar için oldukça iyi bir alternatif olan flaş modelinin, ayrıca hem stüdyo hem de dış çekimlerde kullanıcılara istedikleri performansı verebilecek düzeyde olduğu belirtiliyor.
Üzerinde yer alan LCD ekran ile kolay kullanım imkanı sağlayan Genesis SP692, Nikon'un i-TTL ve Canon E-TTL, E-TTL2 desteklerini de üzerinde barındırıyor. Teknik olarak 50 kılavuz numarasına, 22 seviye ışık kontrolüne, 5600K renk sıcaklığına, 5 saniye yenilenme süresine ve güçlü zoom özelliğine sahip olan tepe flaş modeli ayrıca, (PC) senkronizasyon portuna, harici batarya girişine ve kablosuz kullanma seçeneklerine sahip.
Sunduğu teknik özellikler ile birçok üst seviye tepe flaşa alternatif olabilecek düzeyde olan Genesis SP692, firmanın resmi sitesi üzerinden Canon ve Nikon ile uyumlu iki versiyon halinde 150 pound fiyat etiketiyle satın alınabiliyor. 
http://www.calumetphoto.co.uk/eng/product/calumet_genesis_692n_nikon_fit_speedlight/cf0175&speedlightsgenesis 

http://www.calumetphoto.co.uk/eng/product/calumet_genesis_692n_nikon_fit_speedlight/cf0175&speedlightsgenesis Yorum Yaz
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