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Candy Crush Saga 2014 yılında 1.33 Milyar dolarlık uygulama içi satış yaptı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
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Candy Crush Saga 2014 yılında 1.33 Milyar dolarlık uygulama içi satış yaptı
Ücretsiz bir oyun olan Candy Crush Saga buna rağmen oyun içi satışlardan elde ettiği gelir ile dudak uçuklatıyor. 2013'ün son 6 ayında 1.04 Milyar dolar kazanan uygulamanın 2014 yılında 1.33 Milyar dolar kazandığı açıklandı. Bu da ücretsiz olarak indirilebilen bir oyunun son 18 aylık periyotta 2.37 Milyar dolarlık bir satış yaptığını gösteriyor.

Ancak oyunun 2013'ün 3. çeyreğinden sonra popülaritesini kaybederek düşüşe geçmeye başladığı görülüyor. Bu çeyrekte 551 Milyon dolar elde eden uygulamanın gelirleri daha sonra azalmaya başlıyor. 2014 yılı içindeki 4 çeyrekte ise uygulamanın geliri sırasıyla hen $429.5m , $360.5m, $277.4m ve $263.8m olarak açıklandı.

2014 yılının son çeyreğinde 356 Milyon tekil kullanıcı sayısı bulunan oyuna ödeme yapan kullanıcıların sayısı 8.3 Milyon olarak açıklandı. Bu istatistik de oyuncuların %97.7'sinin oyuna para vermeden ücretsiz oynadığını ve sadece %2.3'lük bir kısmın herhangi bir şekilde ödeme yaptığını gösteriyor. %2.3'lük kısmı oluşturan oyuncular ise ortalama aylık 23 dolarlık bir ödeme yapıyor.
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doctor_bey 4 yıl
İnsanların ne kadar boş seylere para verdiğini de görmüş olduk
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Lümpen 4 yıl
Ne anlıyorlar bu oyundan anlamıyorum 40 yaşında insan da oynuyor 20 yaşında insan da 15,12 yaşında çocuklar da.Niye bu kadar seviliyor anlamış değilim.
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system_25 4 yıl
Oyun sektörü de artık mobile doğru kayıyor.
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senersongur 4 yıl
Böyle çoluk çocuk oyununda uygulama içi ne satın alınır ki?

Zaten oyun ücretsiz
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Geliştiriciler güzel iş yapıyor bir şekilde para kazanmaları lazım. Uzun zamandır oynamıyorum. Boş vaktim var fakat para harcama lüksüm yok.
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Master_Evil 4 yıl
ben sildim rahatım
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Sirrüs 4 yıl
DLC'de isterükkk.
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Gece772 4 yıl
Oyuna günceleme geldikçe adamlar para kazanır
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gcb1903 4 yıl
Var arkadaş ne insanlar var bunca zamanını bir oyuna hemde küçücük ekranda bir oyuna harcamışlar. Yazık ya o zaman yazık.
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JamiRyooo60 4 yıl
6 ülkeden daha zengin oyun
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Fenomenon 4 yıl
Saniyede 42$. Ama artık popisini kaybetti. Zaten kaybetmesi çok normal. Oyunları kolay değil, gerçek para vermeden geçmek imkansız ama 1 hafta boyunca aynı bölümü geçmek için 100lerce kez oynayanları biliyor. İnsanlar çok tuhaf cidden.
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homebird 4 yıl
Bedelli askerlikten elde edilen gelirden fazla :)
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javaprof 4 yıl
bim den daha çok kazanmışlar bizim millet hala marketle inşaatla textil ile uğraşsın.
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