Candy Crush Saga 2014 yılında 1.33 Milyar dolarlık uygulama içi satış yaptı

Ücretsiz bir oyun olan Candy Crush Saga buna rağmen oyun içi satışlardan elde ettiği gelir ile dudak uçuklatıyor. 2013'ün son 6 ayında 1.04 Milyar dolar kazanan uygulamanın 2014 yılında 1.33 Milyar dolar kazandığı açıklandı. Bu da ücretsiz olarak indirilebilen bir oyunun son 18 aylık periyotta 2.37 Milyar dolarlık bir satış yaptığını gösteriyor.

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Ancak oyunun 2013'ün 3. çeyreğinden sonra popülaritesini kaybederek düşüşe geçmeye başladığı görülüyor. Bu çeyrekte 551 Milyon dolar elde eden uygulamanın gelirleri daha sonra azalmaya başlıyor. 2014 yılı içindeki 4 çeyrekte ise uygulamanın geliri sırasıyla hen $429.5m , $360.5m, $277.4m ve $263.8m olarak açıklandı.2014 yılının son çeyreğinde 356 Milyon tekil kullanıcı sayısı bulunan oyuna ödeme yapan kullanıcıların sayısı 8.3 Milyon olarak açıklandı. Bu istatistik de oyuncuların %97.7'sinin oyuna para vermeden ücretsiz oynadığını ve sadece %2.3'lük bir kısmın herhangi bir şekilde ödeme yaptığını gösteriyor. %2.3'lük kısmı oluşturan oyuncular ise ortalama aylık 23 dolarlık bir ödeme yapıyor.