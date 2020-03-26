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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Canlı Huawei P40 ve P40 Pro lansmanı | Türkçe Simultane çeviri ile

    Bir Donanım Haber klasiği olarak uluslararası lansmanları Türkçe olarak izleme fırsatı sunuyoruz. Lisanslı Simultane Çevirmen Burak Şolt'un çevirisi ile Huawei P40 ve P40 Pro lansmanı saat 15.30'da
    2 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    Cep Telefonları
    Mesut Çevik
    Genel Yayın Yönetmeni
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    Bir Donanım Haber klasiği olarak uluslararası lansmanları Türkçe olarak izleme fırsatı sunuyoruz. Lisanslı Simultane Çevirmen Burak Şolt'un çevirisi ile Huawei P40 ve P40 Pro lansmanı saat 15.30'da sizlerle.


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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    DH Misafiri 34 dk. en beğenilen
    Eş zamanlı çeviri yazmanız daha iyi olur. Simultane kelimesinin dilimizde bir yeri yok
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 34 dk. en beğenilen
    Eş zamanlı çeviri yazmanız daha iyi olur. Simultane kelimesinin dilimizde bir yeri yok
    Yanıtla +4
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    Doğukan S. (Doğukan ) 1 sa.
    Beklemedeyiz... #EvdeKal dığımız bu süre içerisinde hayatımızda heyecan yaratacak bir etkinlik olacak.
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    por favor (ssena arıkuşu) 1 sa.
    Şu ortamda lansman yapmak...
    Tebrik ediyorum Huawei.
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