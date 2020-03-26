Canlı Huawei P40 ve P40 Pro lansmanı | Türkçe Simultane çeviri ile

Bir Donanım Haber klasiği olarak uluslararası lansmanları Türkçe olarak izleme fırsatı sunuyoruz. Lisanslı Simultane Çevirmen Burak Şolt'un çevirisi ile Huawei P40 ve P40 Pro lansmanı saat 15.30'da