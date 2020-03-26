Canlı Huawei P40 ve P40 Pro lansmanı | Türkçe Simultane çeviri ile

Genel Yayın Yönetmeni
Bir Donanım Haber klasiği olarak uluslararası lansmanları Türkçe olarak izleme fırsatı sunuyoruz. Lisanslı Simultane Çevirmen Burak Şolt'un çevirisi ile Huawei P40 ve P40 Pro lansmanı saat 15.30'da sizlerle.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Tebrik ediyorum Huawei.