Cannonlake ve 300 serisi çipsetleri bir çok yenilikle geliyor

Intel'in 200 serisi çipsetlerini ve Kabylake platformunu duyurmasına az kala 300 serisine dair sızıntılar gelmeye başladı.

Entegre WLAN



Yeni çipset gelen bilgilere göre entegre WLAN yongası ve USB 3.1 (Gen 2.0) içerecek. Bu durum aralarında Broadcom, Realtek ve ASMedia'nn da bulunduğu WLAN yongası üreticilerini zora sokacak gibi görünüyor. Lakin ASMedia aynı zamanda USB 3.1 (Gen 2.0-Gen 2 ile USB 3.0'ın 2 katı hız vaad ediliyor.) yongaları da ürettiğinden harici bileşenler için ürettiği yongalar sayesinde daha az etkilenecek gibi görünüyor. Buna karşın anakart üreticileri yine Intel'in sunduğu USB 3.1 portlarından fazlasını sunmak için 3. parti kontrolcülere ihtiyaç duyacaktır. Bu da ASMedia'nın lehine olacağı düşünülen bir başka durum.





Intel'in bu kararı vermesindeki sebep olarak ise yongasetlerindeki teknolojileri arttırmak ve bazı teknolojileri bünyesinde standart hale getirmek olduğu gösterilebilir.

6 Çekirdeğe Geçiş

Öte yandan yeni çipsetin uyumlu olacağı Cannonlake kod adlı 8. nesil Core işlemci ailesi ile birlikte İntel bir ilke imza atabilir. Daha önceki sızıntılarda yer alan bilgilere göre Intel ilk kez Cannonlake ile birlikte ana akım işlemcilerinde 6 çekirdek seçeneğini sunabilir. Öte yandan diğer bir ilk ise İntel'in 10 nm sürecine geçişinin Cannonlake ile birlikte oluşu.





Bununla birlikte her iki platformu da 2017'nin sonlarında duyurması beklenen Intelin yıl sonuna kadar nasıl yetiştireceği ise merak konusu iken Kabylake'de sistem yenilemeyi planlamayanlar için Cannonlake güzel bir fırsat olacağa benziyor.

http://wccftech.com/intel-cannonlake-cpu-300-motherboards-2017/