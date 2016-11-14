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Cannonlake ve 300 serisi çipsetleri bir çok yenilikle geliyor

Teknoloji dünyası olarak 200 serisi çipsetlerin duyurulmasını beklediğimiz şu günlerde 300 serisine dair bilgiler yavaş yavaş sızmaya başladı.Yeni çipset görünüşe göre bazı üreticileri üzecek gibi.
2 yıl
3,3b
1
13
Anakart
Metehan Göktaş
Yazar
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Intel'in 200 serisi çipsetlerini ve Kabylake platformunu duyurmasına az kala 300 serisine dair sızıntılar gelmeye başladı.

Entegre WLAN

Yeni çipset gelen bilgilere göre entegre WLAN yongası ve USB 3.1 (Gen 2.0) içerecek. Bu durum aralarında BroadcomRealtek ve ASMedia'nn da bulunduğu WLAN yongası üreticilerini zora sokacak gibi görünüyor. Lakin ASMedia aynı zamanda USB 3.1 (Gen 2.0-Gen 2 ile USB 3.0'ın 2 katı hız vaad ediliyor.) yongaları da ürettiğinden harici bileşenler için ürettiği yongalar sayesinde daha az etkilenecek gibi görünüyor. Buna karşın anakart üreticileri yine Intel'in sunduğu USB 3.1 portlarından fazlasını sunmak için 3. parti kontrolcülere ihtiyaç duyacaktır. Bu da ASMedia'nın lehine olacağı düşünülen bir başka durum.


Intel'in bu kararı vermesindeki sebep olarak ise yongasetlerindeki teknolojileri arttırmak ve bazı teknolojileri bünyesinde standart hale getirmek olduğu gösterilebilir.

6 Çekirdeğe Geçiş

Öte yandan yeni çipsetin uyumlu olacağı Cannonlake kod adlı 8. nesil Core işlemci ailesi ile birlikte İntel bir ilke imza atabilir. Daha önceki sızıntılarda yer alan bilgilere göre Intel ilk kez Cannonlake ile birlikte ana akım işlemcilerinde 6 çekirdek seçeneğini sunabilir. Öte yandan diğer bir ilk ise İntel'in 10 nm sürecine geçişinin Cannonlake ile birlikte oluşu.


Bununla birlikte her iki platformu da 2017'nin sonlarında duyurması beklenen Intelin yıl sonuna kadar nasıl yetiştireceği ise merak konusu iken Kabylake'de sistem yenilemeyi planlamayanlar için Cannonlake güzel bir fırsat olacağa benziyor.


http://wccftech.com/intel-cannonlake-cpu-300-motherboards-2017/ Yorum Yaz
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zankos 2 yıl en beğenilen
Demiyorlar ki yapacak bişey kalmadı insanları böyle kandıracaz adamlar eminim şu an 2020belkide 2025 den sonra ne satacaz diye araştırma yapıyorlardır
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hector_1990 2 yıl
intelden cacık olmaz adamlar pazara bakıyor elindekini iteliyor
sözüm ona intel skylake için çok vaatler vermişti ne oldu ddr4 biraz daha performans artışı bir yenilik yok wifi usb 3.1 aman aman zaten sanki bunlar olmayan özelliklerdi her sene çorap değiştirir gibi soket değiştiren intel yenilik veriyor yeni anakart
4000 serisi ile 6000 serisi arasında ciddi performans farkları yok üstelik daha pahallı anakartlar cabası
2011 yılında i7 2600k piyasaya sunuldu 4 çekirdek yıl 2016 7000 serisi 4 çekirdek çıkacak 6 çekirdeğin ne olduğunu keşfetmemişler galiba
benim öyle bilgisayarda video işleme falan gibi işlerim yok günlük kullanım oyun falan bilgisayarıda çok severim ama bu intelin microsoftun milleti soyma işine girişmesinden sonra konsola geçtim
ama suç bizi bu itin eline düşüren amdnin suçu
intelden cacık olmaz adamlar pazara bakıyor elindekini iteliyorsözüm ona intel skylake için çok vaatler vermişti ne oldu ddr4 biraz daha performans artışı ...
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Hyperchondriac 2 yıl
İntel daha seneye 6 cekirdege gececek amd 8/16 lık cpusu ile 2-3 aya raflarda dx12 de 8 cekirdek akıyor masallah amd bu sefer multithreadingte istedıgini yapacak gibi ama istediği kadar yırtınsın single coreda inteli geçemez.
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BalistikBomba 2 yıl
Bıktırdın valla İntel! Umarım AMD Tick tock'unu eline verir Zen ile!
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Glorfindel1907 2 yıl
Her yeni seride böyle yenilik geliyor deniliyor ama eski nesile göre performans farkı fazla olmuyor nedense hiç.
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idombayci 2 yıl
10 sene sonraki teknoloji şimdiden hazırdır yavşakların elinde. Millete damla damla veriyorlar. 256 çekirdekli işlemcimiz var, render saliseler sürüyor , onu kullanacak işletim sistemini dünya kabul etmez microsoft engeller demişti diye nvidianın ceo su. Nvidia yapmışsa zaten intelin kasasında uzun zamandır bekliyordur.
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jitemci 2 yıl

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_Dominic_Toretto_ 2 yıl
Tırt
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lapry 2 yıl
Çok bir Cacık yok gene.İşlemci ve Anakart alanında ciddi bir yavaşlama söz konusu.Hernekadar her yıl farklı kod adlarıyla piyasaya yeni ürünler çıksa da bir cacık yok maalesef.
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Das Boot 2 yıl
Haswell kullanan şahsımı en az 2 yıl daha güncelleme yaptırmayacak haber.

Cannonlake ile birlikte DDR3 desteğide sonlanıyor sanırım.
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cheelik 2 yıl
sürekli % 5 e yakın performans artırıyoruz bu sefer bi kampanya yapalım yanına ciklet de verelim demişler suan hersey amd zen e bağlı onlarda yine üst düzey çok kullanılmıyor diye bi hata yapıp gpu tarafındaki rx480 gibi orta segment bi kaç işlemci ile gelirlerse yandık
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hector_1990 2 yıl
intelden cacık olmaz adamlar pazara bakıyor elindekini iteliyor
sözüm ona intel skylake için çok vaatler vermişti ne oldu ddr4 biraz daha performans artışı bir yenilik yok wifi usb 3.1 aman aman zaten sanki bunlar olmayan özelliklerdi her sene çorap değiştirir gibi soket değiştiren intel yenilik veriyor yeni anakart
4000 serisi ile 6000 serisi arasında ciddi performans farkları yok üstelik daha pahallı anakartlar cabası
2011 yılında i7 2600k piyasaya sunuldu 4 çekirdek yıl 2016 7000 serisi 4 çekirdek çıkacak 6 çekirdeğin ne olduğunu keşfetmemişler galiba
benim öyle bilgisayarda video işleme falan gibi işlerim yok günlük kullanım oyun falan bilgisayarıda çok severim ama bu intelin microsoftun milleti soyma işine girişmesinden sonra konsola geçtim
ama suç bizi bu itin eline düşüren amdnin suçu
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intel, intel cannonlake ve
4 etiket daha yongaseti çipset Anakart Donanım
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