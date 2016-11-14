Cannonlake ve 300 serisi çipsetleri bir çok yenilikle geliyor

Entegre WLAN
Yeni çipset gelen bilgilere göre entegre WLAN yongası ve USB 3.1 (Gen 2.0) içerecek. Bu durum aralarında Broadcom, Realtek ve ASMedia'nn da bulunduğu WLAN yongası üreticilerini zora sokacak gibi görünüyor. Lakin ASMedia aynı zamanda USB 3.1 (Gen 2.0-Gen 2 ile USB 3.0'ın 2 katı hız vaad ediliyor.) yongaları da ürettiğinden harici bileşenler için ürettiği yongalar sayesinde daha az etkilenecek gibi görünüyor. Buna karşın anakart üreticileri yine Intel'in sunduğu USB 3.1 portlarından fazlasını sunmak için 3. parti kontrolcülere ihtiyaç duyacaktır. Bu da ASMedia'nın lehine olacağı düşünülen bir başka durum.
Intel'in bu kararı vermesindeki sebep olarak ise yongasetlerindeki teknolojileri arttırmak ve bazı teknolojileri bünyesinde standart hale getirmek olduğu gösterilebilir.
6 Çekirdeğe Geçiş
Öte yandan yeni çipsetin uyumlu olacağı Cannonlake kod adlı 8. nesil Core işlemci ailesi ile birlikte İntel bir ilke imza atabilir. Daha önceki sızıntılarda yer alan bilgilere göre Intel ilk kez Cannonlake ile birlikte ana akım işlemcilerinde 6 çekirdek seçeneğini sunabilir. Öte yandan diğer bir ilk ise İntel'in 10 nm sürecine geçişinin Cannonlake ile birlikte oluşu.
Bununla birlikte her iki platformu da 2017'nin sonlarında duyurması beklenen Intelin yıl sonuna kadar nasıl yetiştireceği ise merak konusu iken Kabylake'de sistem yenilemeyi planlamayanlar için Cannonlake güzel bir fırsat olacağa benziyor.
http://wccftech.com/intel-cannonlake-cpu-300-motherboards-2017/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
sözüm ona intel skylake için çok vaatler vermişti ne oldu ddr4 biraz daha performans artışı bir yenilik yok wifi usb 3.1 aman aman zaten sanki bunlar olmayan özelliklerdi her sene çorap değiştirir gibi soket değiştiren intel yenilik veriyor yeni anakart
4000 serisi ile 6000 serisi arasında ciddi performans farkları yok üstelik daha pahallı anakartlar cabası
2011 yılında i7 2600k piyasaya sunuldu 4 çekirdek yıl 2016 7000 serisi 4 çekirdek çıkacak 6 çekirdeğin ne olduğunu keşfetmemişler galiba
benim öyle bilgisayarda video işleme falan gibi işlerim yok günlük kullanım oyun falan bilgisayarıda çok severim ama bu intelin microsoftun milleti soyma işine girişmesinden sonra konsola geçtim
ama suç bizi bu itin eline düşüren amdnin suçu