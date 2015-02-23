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Canon 5D Mark 4'ün ilk teknik detayları ortaya çıktı

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Canon 5D Mark 4'ün ilk teknik detayları ortaya çıktı
Geliştirdiği 5D (Mark 1, 2, 3) serisi ile hem fotoğraf hem de video sektöründe ciddi satış rakamlarına ulaşan Canon, gelen ilk bilgilere göre 5D Mark 4'ün de aktif testlerini gerçekleştirmeye başladı.
Firma hakkında sağlam kaynaklara sahip Canon Rumors'un haberine göre 2015'ün son çeyreğinde resmi olarak duyurulabileceği söylenen Canon 5D Mark 4'ün, teknik olaraksa 18 mega piksel çözünürlüğünde FF (Tam Kare) sensör, 100-204,800 ISO aralığı, oldukça kararlı takipler vaat eden hepsi çapraz 61 otomatik netleme noktası, spor fotoğrafçılarını bile memnun edebilecek düzeyde saniyede 12 kare seri çekim hızı ve yüksek veri kaydı ile yedekleme olanaklarıyla faydalı bulunan çift CFast hafıza kartı yuvası gibi detaylarla test altında olduğu belirtiliyor. Televizyon standartları ve sağladığı kesme desteğiyle sektörde kendisine büyük oranda yer bulmaya başlayan 4K çözünürlükte video çekimi de yapabileceği belirtilen Canon 5D Mark 4, yine elde edilen bilgilere göre EOS 5D X olarak da isimlendirilebilir.
Bilgileri yayınlanan test kamerasının ne kadar eski olduğu bilinmezken, 5D Mark 4'ün bu detaylarla piyasaya sunulmaması gibi bir ihtimal de bulunuyor. Canon'un özellikle ayrıntılarına burada değindiğimiz 50MP sensörlü EOS 5Ds ve EOS 5Ds R sonrası 5D Mark 4'ü nasıl hazırlayacağı büyük merak uyandırıyor.

http://www.canonrumors.com/2015/02/possible-canon-eos-5d-mark-iv-spec-talk-cr2/ Yorum Yaz
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jedies 3 ay
Hala kullanmakta olduğum makina.Bütün profesyonel işlerimi 5d mark 4 ile gerçekleştiriyorum. Fabrika tanıtım filmihttp://www.bulentozalp.com.tr
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ahmet.yılmaz 3 yıl
Sanırım video konusunda panasonic lumix gh serisine erişmeye çalışıyor canon.
Şaka mı bu? Mark 3 ondan daha iyi bir makine zaten :D
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doctor_bey 4 yıl
Şu özellikleri 50mp sensörle birleştirseler profesyoneller bayram yapar
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ezimuse 4 yıl
Sensörün 18mp olacağından şüpheliyim. Az yükseltme yaparlar ama kesinlikle düşme olmaz.
Crop gövdeleri bile 22mple erişmişken hele. Şimdi mp herşey değil diyenlerde çıkacabilir ancak retouch yaparken kesinlikle işe yaradığı kesin! Sensörün 25-30 arası bir mp değerinde olacağını düşünüyorum ben. 12fps ile 7DmkII'nin kulvarını öldürmezler. 8-9fps arasında olacaktır. Odak için 51 de kalacağını ama hepsini çapraz yapacaklarını düşünmekteyim yine. 4K muhtemelen olacaktır.
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feylosoft 4 yıl
Sanırım video konusunda panasonic lumix gh serisine erişmeye çalışıyor canon.
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