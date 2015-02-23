Canon 5D Mark 4'ün ilk teknik detayları ortaya çıktı

Geliştirdiği 5D (Mark 1, 2, 3) serisi ile hem fotoğraf hem de video sektöründe ciddi satış rakamlarına ulaşan Canon, gelen ilk bilgilere göre 5D Mark 4'ün de aktif testlerini gerçekleştirmeye başladı.

Firma hakkında sağlam kaynaklara sahip Canon Rumors'un haberine göre 2015'ün son çeyreğinde resmi olarak duyurulabileceği söylenen Canon 5D Mark 4'ün, teknik olaraksa 18 mega piksel çözünürlüğünde FF (Tam Kare) sensör, 100-204,800 ISO aralığı, oldukça kararlı takipler vaat eden hepsi çapraz 61 otomatik netleme noktası, spor fotoğrafçılarını bile memnun edebilecek düzeyde saniyede 12 kare seri çekim hızı ve yüksek veri kaydı ile yedekleme olanaklarıyla faydalı bulunan çift CFast hafıza kartı yuvası gibi detaylarla test altında olduğu belirtiliyor. Televizyon standartları ve sağladığı kesme desteğiyle sektörde kendisine büyük oranda yer bulmaya başlayan 4K çözünürlükte video çekimi de yapabileceği belirtilen Canon 5D Mark 4, yine elde edilen bilgilere göre EOS 5D X olarak da isimlendirilebilir.

Bilgileri yayınlanan test kamerasının ne kadar eski olduğu bilinmezken, 5D Mark 4'ün bu detaylarla piyasaya sunulmaması gibi bir ihtimal de bulunuyor. Canon'un özellikle ayrıntılarına burada değindiğimiz 50MP sensörlü EOS 5Ds ve EOS 5Ds R sonrası 5D Mark 4'ü nasıl hazırlayacağı büyük merak uyandırıyor.

http://www.canonrumors.com/2015/02/possible-canon-eos-5d-mark-iv-spec-talk-cr2/