Canon 5D Mark 4'ün yeni teknik detayları orta çıktı

Canon'un en çok kullanılan FF (Tam Kare) sensörlü DSLR fotoğraf makinesi ailesini oluşturan 5D serisi, özellikle Mark 2 ile büyük bir ivme kazanmış ve video odaklı inanılmaz işlere imza atmıştı. Mark 3 ile seriyi biraz daha geliştiren Canon, yeni bilgileri ortaya çıkan Mark 4 modeliyle de görüldüğü kadarıyla yine güçlü bir alternatif üzerinde çalışma gösteriyor.

Bu doğrultuda 5D Mark 3'ün üzerine hazırlanan 5D Mark 4, bünyesinde Mark 3'ün 22.3 megapiksellik değerinden daha yüksek seviyede 28 megapiksel çözünürlüğünde tam kare bir sensör barındıracak. Çağın standardı haline geldiği üzere 4K çözünürlüğünde video çekimi yapabileceği belirtilen ve Dual Pixel CMOS AF III teknolojisiyle video çekimleri için üst seviye otomatik netleme sunması beklenen DSLR fotoğraf makinesi, Mark 3 ile karşılaştırıldığı zaman bünyesinde çok daha gelişmiş bir otomatik netleme sistemi taşıyacak ve kesme moduyla esnek bir kullanım yapısı ortaya koyabilecek. ISO aralığının 100-51200 seviyesinde olduğu ve yükseltilmiş olarak H1'de 102400 ISO, H2'de ise 204800 ISO değerlerine çıkabileceği ilk gelen bilgiler arasında yer alan Canon 5D Mark 4, tahminler doğru çıkarsa şirket tarafından ilk olarak APS-C sensörlü 7D Mark 2'de kullanılan "Anti-flickrer" teknolojisine de sahip olacak. Bu sayede özellikle kapalı mekanlardaki yapay ışıklı çekimlerde meydana gelen art arda çekilen fotoğrafların pozlama değerlerinin farklı olması ve farklı renk sıcaklıklarında gelmesi sorununu önlemesi beklenen Mark 4, saniyede 9 kare seri çekim hızıyla da birçok profesyonel için yeterli bir hız ortaya koyacak.

Şimdilik resmi satış fiyatı ve tarihi hakkında bilgi bulunmayan Canon 5D Mark 4, gelen dedikodulara göre en büyük rakibi Nikon'un karşısına güçlü bir seçenek olarak gelmeye hazırlanıyor.

http://www.canonwatch.com/cw3-canon-eos-5d-mark-iv-coming-late-2015-with-28mp-9-fps-and-4k/