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Canon 5D Mark 4'ün yeni teknik detayları orta çıktı

4 yıl
4,1b
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11
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Canon 5D Mark 4'ün yeni teknik detayları orta çıktı
 
Canon'un en çok kullanılan FF (Tam Kare) sensörlü DSLR fotoğraf makinesi ailesini oluşturan 5D serisi, özellikle Mark 2 ile büyük bir ivme kazanmış ve video odaklı inanılmaz işlere imza atmıştı. Mark 3 ile seriyi biraz daha geliştiren Canon, yeni bilgileri ortaya çıkan Mark 4 modeliyle de görüldüğü kadarıyla yine güçlü bir alternatif üzerinde çalışma gösteriyor.
Bu doğrultuda 5D Mark 3'ün üzerine hazırlanan 5D Mark 4, bünyesinde Mark 3'ün 22.3 megapiksellik değerinden daha yüksek seviyede 28 megapiksel çözünürlüğünde tam kare bir sensör barındıracak. Çağın standardı haline geldiği üzere 4K çözünürlüğünde video çekimi yapabileceği belirtilen ve Dual Pixel CMOS AF III teknolojisiyle video çekimleri için üst seviye otomatik netleme sunması beklenen DSLR fotoğraf makinesi, Mark 3 ile karşılaştırıldığı zaman bünyesinde çok daha gelişmiş bir otomatik netleme sistemi taşıyacak ve kesme moduyla esnek bir kullanım yapısı ortaya koyabilecek. ISO aralığının 100-51200 seviyesinde olduğu ve yükseltilmiş olarak H1'de 102400 ISO, H2'de ise 204800 ISO değerlerine çıkabileceği ilk gelen bilgiler arasında yer alan Canon 5D Mark 4, tahminler doğru çıkarsa şirket tarafından ilk olarak APS-C sensörlü 7D Mark 2'de kullanılan "Anti-flickrer" teknolojisine de sahip olacak. Bu sayede özellikle kapalı mekanlardaki yapay ışıklı çekimlerde meydana gelen art arda çekilen fotoğrafların pozlama değerlerinin farklı olması ve farklı renk sıcaklıklarında gelmesi sorununu önlemesi beklenen Mark 4, saniyede 9 kare seri çekim hızıyla da birçok profesyonel için yeterli bir hız ortaya koyacak.
Şimdilik resmi satış fiyatı ve tarihi hakkında bilgi bulunmayan Canon 5D Mark 4, gelen dedikodulara göre en büyük rakibi Nikon'un karşısına güçlü bir seçenek olarak gelmeye hazırlanıyor.

http://www.canonwatch.com/cw3-canon-eos-5d-mark-iv-coming-late-2015-with-28mp-9-fps-and-4k/ Yorum Yaz
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drjacob 3 ay
bugünlerde sony a7 iii ve mark 4 arasında kararsız kaldım
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Glorfindel1907 3 ay drjacob
Kullanacağın lensler'in fiyatlarına bakıp karar vermeni öneririm, Zira Sony tarafın iyi lensler Makinalar kadar pahalı.
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jedies 3 ay
Hala kullanmakta olduğum makina.Bütün profesyonel işlerimi 5d mark 4 ile gerçekleştiriyorum.http://www.bulentozalp.com.tr
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theyapici 4 yıl
mark3 kullanıcısı olarak bir daha ki gövdem ya 1dx2 olur yada çok sağlam gelirse mark4 ama bunlar daha dedikodu seviyesinde kimse bilemez şu an ne olacağını
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neslihanyare 4 yıl
Canon 5d mark serisi gerçekten bir efsane, büyük bir beğeni ile 2 yıldır canon 5d mark 2 kullanıyorum, 2 ile 3 arasında bir fark olmadığını ama 4 ile inanılmaz bir fark olduğunu video çekim kalitesinde ve rahatlığında inanılmaz fark var.
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WmGMD 4 yıl
5D serisi her zaman zamanının ihtiyaçlarını fazlasıyla vermiştir benim gözümde :) Çıksın da bi mark 3 alalım bizde :)
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Ölü ozan 4 yıl
bi kısım cahil kesim bu aleti 28 mp diye almaz
oolum nikon 36 megapixelmiş lan onu alsana
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panelci 4 yıl
Nikon kullanıcısi olarak Canonun istikrarini tebrik ediyorum.D800-d800e-d810-d810a Tek rakip mark3 hepsinin üstesinden geldi..Niko mark 4e rakip olarak d900-d900e-d910-d910s çikararir önümüzdeki 4 yillik periyodda:)Tebrikler Canon..
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LastShip 4 yıl panelci
panelci
Nikon kullanıcısi olarak Canonun istikrarini tebrik ediyorum.D800-d800e-d810-d810a Tek rakip mark3 hepsinin üstesinden geldi..Niko mark 4e rakip olarak d900-d900e-d910-d910s çikararir önümüzdeki 4 yillik periyodda:)Tebrikler Canon..

Ben canonun 5d mark 1 2 3.. serisinin nikonun d800 810 serisinden ustun oldugunu dusunmuyorum. Hatta birazda gerisinde. Ben bi canoncuyum nedeni daha dusuk butceli olmasi. Firsatim olsa nikon kullanirdim. Fotografcilik meslegindeki arkadaslarim nikon kullaniyor. Neden nikon diye sordugumda "canonda poz degerini zaman zaman iyi ayarlayamadiklarinda fotograflarin karanlik cikmasi halinde pc de bu fotograflara kurtarma yaptiklarinda karanlik bolgelerde sensorden gelen bir bilgi olmadigi icin fotograf kurtarma yapiyim derken fotograf cop haline geliyor, nikonda karanlik cekmks olsak dahi kurtarma yaptigimizda cok temiz fotograflar elde edebiliyoruz sensorden gelen bilgiler daha okunabilir daha temiz olduğundan kurtarma yapılan fotograflarda kurtarma oldugu belli bile olmuyor ama bunu canonda uygulamak pek saglikli sonuclar vermiyor"
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veleciraptor 4 yıl panelci
panelci

Nikon kullanıcısi olarak Canonun istikrarini tebrik ediyorum.D800-d800e-d810-d810a Tek rakip mark3 hepsinin üstesinden geldi..Niko mark 4e rakip olarak d900-d900e-d910-d910s çikararir önümüzdeki 4 yillik periyodda:)Tebrikler Canon..

Yazdıkların kişisel görüşün olabilir ancak objektif incelemeler dediklerinin tam tersini gösteriyor.
"Although currently outclassed in most areas by its main rival the Nikon D810, the EOS 5D Mark III is in almost every respect a better camera than its predecessor "


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