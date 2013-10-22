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Canon DSLR fotoğraf makinelerinin perde ömürlerini gösteren Mac uygulaması: ShutterCount

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Canon DSLR fotoğraf makinelerinin perde ömürlerini gösteren Mac uygulaması: ShutterCount
DSLR fotoğraf makineleri fotoğraf çekimleri için bünyelerinde bir perde mekanizması taşırlar ve bu mekanizma zamanla aşınarak çalışmaz duruma gelebilir. Özellikle ikinci el makine alım - satım işlemlerinde bu perdenin ömrünün bilinmesi önemlidir. Bu amaç için DIRE Studio adlı geliştirici tarafından hazırlanan ShutterCount aldı uygulama, Canon DSLR fotoğraf makinelerinin perde ömürlerini oldukça basit bir şekilde gösterebiliyor.
Mac OSX 10.6.8 ve üzeri işletim sistemleri içi hazırlanan ShutterCount, Canon'un EOS-1D X, EOS 5D Mark II, EOS 5D Mark III, EOS 6D, EOS 7D, EOS 60D, EOS 70D, EOS 100D / Rebel SL1, EOS 600D / Rebel T3i / Kiss X5, EOS 650D / Rebel T4i / Kiss X6i, EOS 700D / Rebel T5i ve EOS 1100D / Rebel T3 / Kiss X50 fotoğraf makinelerine destek veriyor ve perde ömrünün görülebilmesi için makinelerin USB kablosu ile bilgisayarlara bağlanması yeterli oluyor. EXIF tabanlı bir ölçüm yapmadığı ve bu sayede doğru sonuçlar verebildiği belirtilen uygulama, oldukça basit bir ara yüz ile geliyor.
3,59 TL fiyat etiketiyle satılan ShutterCount perde ömrü ölçüm uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.


https://itunes.apple.com/app/shuttercount/id720123827?ls=1&mt=12 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
R40 6 yıl
Windows versiyonunu istiyoruz!!!
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