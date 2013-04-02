Canon, Digital Photo Professional ve EOS Utility yazılımlarını güncelledi

Ürettiği fotoğraf makineleri ve lens modelleri yanında, başarılı fotoğraf yazılımları ile de bilinen firmalardan olan Canon, Digital Photo Professional ve EOS Utility için yeni yazılım güncellemeleri yayınladı.

Canon tarafından yayınlanan ve firmanın Digital Photo Professional (Basit fotoğraf düzenleme işlemleri için hazırlanmış) yazılımını 3.13.0 sürümüne ve EOS Utility (Bilgisayar ile makine arasından fotoğraf aktarımı ve makine kontrolü için hazırlanmış) yazılımını 2.13.0 sürümüne getiren güncellemeler, kullanıcılara aşağıdaki yenilikleri sunuyor.





Canon Digital Photo Professional 3.13.0

Canon EOS Kiss X7i / EOS REBEL T5i / EOS 700D, EOS-1D C ile çekilmiş fotoğraflar desteklenmeye başlandı

Canon EF 35mm F2 IS USM, EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS STM lensleri desteklenmeye başlandı

Windows 8 desteği eklendi

Canon EOS Utility 2.13.0

Canon EOS Kiss X7i / EOS REBEL T5i / EOS 700D, EOS-1D C ile çekilmiş fotoğraflar desteklenmeye başlandı

Windows 8 desteği eklendi Canon tarafından yayınlanan yazılım güncellemelerine buradan ulaşabilirsiniz.