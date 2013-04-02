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Canon, Digital Photo Professional ve EOS Utility yazılımlarını güncelledi

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Canon, Digital Photo Professional ve EOS Utility yazılımlarını güncelledi
Ürettiği fotoğraf makineleri ve lens modelleri yanında, başarılı fotoğraf yazılımları ile de bilinen firmalardan olan Canon, Digital Photo Professional ve EOS Utility için yeni yazılım güncellemeleri yayınladı.
Canon tarafından yayınlanan ve firmanın Digital Photo Professional (Basit fotoğraf düzenleme işlemleri için hazırlanmış) yazılımını 3.13.0 sürümüne ve EOS Utility (Bilgisayar ile makine arasından fotoğraf aktarımı ve makine kontrolü için hazırlanmış) yazılımını 2.13.0 sürümüne getiren güncellemeler, kullanıcılara aşağıdaki yenilikleri sunuyor.

Canon Digital Photo Professional 3.13.0
  • Canon EOS Kiss X7i / EOS REBEL T5i / EOS 700D, EOS-1D C ile çekilmiş fotoğraflar desteklenmeye başlandı
  • Canon EF 35mm F2 IS USM, EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS STM lensleri desteklenmeye başlandı
  • Windows 8 desteği eklendi
Canon EOS Utility 2.13.0
  • Canon EOS Kiss X7i / EOS REBEL T5i / EOS 700D, EOS-1D C ile çekilmiş fotoğraflar desteklenmeye başlandı
  • Windows 8 desteği eklendi
Canon tarafından yayınlanan yazılım güncellemelerine buradan ulaşabilirsiniz.

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