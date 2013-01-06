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Canon EF 200-400mm F4 L USM 1.4X Extender lens yakında geliyor

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğraf teknolojileri konusunda uzman firmalardan olan Canon, piyasaya yeni objektifler çıkarmaya devam ediyor. Uzun zamandır Canon takipçileri tarafından merakla beklenen Canon EF 200-400mm F4 L USM 1.4X Extender modeli hakkında yeni bilgiler ve yeni bir fotoğraf ortaya çıktı.
Canon Singapur'un, Facebook üzerinden paylaştığı fotoğraf ve bilgiler ile uzun süredir beklenen lensin yakın zamanda duyurulacağı müjdesi verildi. Özellikle doğa ve spor fotoğrafçıları tarafından oldukça merak edilen lens, yakın zamanda tüm ayrıntıları ile ortaya çıkabilir. Ürünün fiyatının ise $11.000 civarı olacağı tahmin ediliyor.
Canon EF 200-400mm F L USM 1.4X Extender lensin en önemli özelliklerinden bir tanesi, üzerinde taşıdığı özel bir büyütme tuşu. Bu tuş sayesinde lens sunduğu görüntüyü 1.4x oranında büyütebiliyor. Bu büyütme sonucunda 200-400mm lens 280-560mm değerine yükselebiliyor. Yüksek kalitede Canon optiklerin kullanıldığı lens, yüksek hız sunabilen sessiz netleme motoruna (USM) ve titreşim azaltma sistemine (IS) sahip.

http://www.canonrumors.com/2013/01/soon-to-be-launched-ef-200-400-f4l-is-1-4x/ Yorum Yaz
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fbkaya 6 yıl
paraya değermi ?
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lyridder 6 yıl
Herkes profesyonel fotoğrafçı olmuşken; objektifin fiyatınıda ona göre tutsalarmış iyi olurmuş.
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xxxx1 6 yıl
bu sektör fazla rekabetçi değil,bir kaç büyüğün elinde Canon,Sony, vs. bir nevi tekel...bir türlü devasal fiyatlar inmiyor ve istedikleri etiketleri yapıştırıyorlar bu sektörde,Çin bile bir şey yapamıyor şimdilik...
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sahmat_78 6 yıl
400 f2.8 bile o fiyata değil, yanlışlık var.
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CanTnçr 6 yıl
Fiyat kesinleşmiş bir bilgi değil
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Merc4eve 6 yıl
V4LKyR
0.4 kat farka 11.000$... Vay be, gerçekten de avantajlı bir alışveriş.

Tabi geri kalanı bedava veriyorlar zaten :))
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V4LKyR 6 yıl
0.4 kat farka 11.000$... Vay be, gerçekten de avantajlı bir alışveriş.
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