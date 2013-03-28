Canon EOS 7D Mark 2 için bilgiler gelmeye devam ediyor





Canon'un sağlamlığı, hızı ve kararlı otomatik netleme sistemi ile oldukça beğenilen DSLR kamerası Canon 7D'nin yerini alacak olan Canon 7D Mark 2'nin teknik özellikleri için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Canon tarafından geçtiğimiz 22 Mart etkinliğinde duyurulmasına büyük ihtimal verilen ancak hakkında herhangi bir duyuru ya da açıklama yapılmayan 7D Mark 2 modeli için yeni teknik bilgiler gelmeye devam ediyor. Northlight Images'in aldığı bilgilere göre Canon 7D DSLR modelinin yerini alacak olan 7D Mark 2'nin test modeline ait olduğu belirtilen ve kesin olmayan yeni teknik özellikleri şu şekilde;

21Mp APS-C sensör (Daha önce 24MP olması bekleniyordu)

ISO 100-25600 (L:50, H1 51200, H2 102400)

Çift DIGIC 5 ya da tek DIGIC 6 görüntü işlemcisi

Saniyede 10 kare seri çekim hızı

Tek CF kart yuvası

Hepsi çapraz 19 otomatik netleme noktası

3.2" LCD ekran (7D'ye göre daha yüksek çözünürlük)

Dahili GPS ve Wi-Fi bağlantı seçeneği

Manuel ayarlara izin veren FullHD 30/60fsp video çekim

Sahne algılamalı AF takibi

7D ile benzer ancak daha sağlam ve yalıtımı yüksek bir gövde yapısı

Birçok profesyonel ya da amatör fotoğraf tutukunu tarafından merakla beklenen Canon 7D Mark 2 için resmi bir açıklama henüz yapılmamış olsa da, makinenin önümüzdeki yaz ya da sonbahar aylarında piyasaya çıkması bekleniyor.

http://www.northlight-images.co.uk/cameras/Canon_7dmk2.html