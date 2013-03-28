Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Canon EOS 7D Mark 2 için bilgiler gelmeye devam ediyor

6 yıl
1,5b
1
18
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Canon'un sağlamlığı, hızı ve kararlı otomatik netleme sistemi ile oldukça beğenilen DSLR kamerası Canon 7D'nin yerini alacak olan Canon 7D Mark 2'nin teknik özellikleri için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.
Canon tarafından geçtiğimiz 22 Mart etkinliğinde duyurulmasına büyük ihtimal verilen ancak hakkında herhangi bir duyuru ya da açıklama yapılmayan 7D Mark 2 modeli için yeni teknik bilgiler gelmeye devam ediyor. Northlight Images'in aldığı bilgilere göre Canon 7D DSLR modelinin yerini alacak olan 7D Mark 2'nin test modeline ait olduğu belirtilen ve kesin olmayan yeni teknik özellikleri şu şekilde;
  • 21Mp APS-C sensör (Daha önce 24MP olması bekleniyordu)
  • ISO 100-25600 (L:50, H1 51200, H2 102400)
  • Çift DIGIC 5 ya da tek DIGIC 6 görüntü işlemcisi 
  • Saniyede 10 kare seri çekim hızı
  • Tek CF kart yuvası
  • Hepsi çapraz 19 otomatik netleme noktası
  • 3.2" LCD ekran (7D'ye göre daha yüksek çözünürlük)
  • Dahili GPS ve Wi-Fi bağlantı seçeneği
  • Manuel ayarlara izin veren FullHD 30/60fsp video çekim
  • Sahne algılamalı AF takibi
  • 7D ile benzer ancak daha sağlam ve yalıtımı yüksek bir gövde yapısı 
Birçok profesyonel ya da amatör fotoğraf tutukunu tarafından merakla beklenen Canon 7D Mark 2 için resmi bir açıklama henüz yapılmamış olsa da, makinenin önümüzdeki yaz ya da sonbahar aylarında piyasaya çıkması bekleniyor.

http://www.northlight-images.co.uk/cameras/Canon_7dmk2.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
Biee canon 7D mark2 fiyatları ne kadar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
gittigidiyor ya da sahibinden.com'da daha bugün gördüm 5D mark 3 5800 TL civarındaydı.Tabi body fiatı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
digital_man 4 yıl
Canon EOS 7D Mark II ön sipariş alımları klasfoto da başlamış..Henüz fiyat belirtilmemiş..

klasfoto.com.tr/...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Megavolt 6 yıl
DIGIC 5 daha yeni çıktı.Ekran kartı değil ki bu 6'yı çıkarsınlar yeni makina için.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elefue 6 yıl
21 yada 24 farketmez giriş seviyesinden farklı olması için Ful Frame olamayacağına göre hiç değilse APS-H olmalı.Yeni gelecek 60 D nin varisi ile birlikte70 D de böyle bir senssöre geçilmeli. Madem kullanmayacaksın geliştirmeyeceksin neden neden APS-H formatı geliştirdin CANON
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozturert 6 yıl
7D iso başarıminda Olympus' un arkasında diye birşey okudum galiba yukarıda biryerlerde. DxO puanlarına bakarak konuşmamak lazım. DxOMark'in puanlaması çok teorik. Her fotoğrafı 8 MP'ye indiriyor örneğin, ya da yüksek ISO'daki dinamik aralığın toplam puana katkısı çok az (5D MarkIII Iso3200'un üzerinde d800'e 1 stop fark atıyor mesela).
Sony algılayıcılar çok iyi olsa da fazla abartılıyor. Canon o kadar kötü olsa piyasa lideri olarak kalmazdı. d800 ile 5dmarkiii arasında o kadar çok puan farkı var ki Markiii çöp gibi görünüyor ama gerçek öyle değil.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hakanlevent 6 yıl
kagıtta gözükene degil gözünün gördüğüne inanıcaksın ben 50mm f1,8 hastasıyım 250 tl lik lensle aldıgım keskinlik ömür boyu o kareye baktıgımda yüzümüm güldürücekse isosu yada 1/8000 estantenesi canon nikon sony pentax olması umrumda degil
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yc#1 6 yıl
5D MkIII 7500 TL zaten. APS-C sensör olduğu için fiyatı daha düşük olacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ProfXavier 6 yıl
Güzel makine fakat 7500 TL den aşağı olmaz gibi
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PHI 6 yıl ProfXavier
ExpertDH

Güzel makine fakat 7500 TL den aşağı olmaz gibi

O nasıl bir rakam? Mark3 kaç lira ki zaten?


Bu makinenin ISO başarımının mark3 seviyesinde olacağı söyleniyor. Apsc bir sensörde bunu başarırlarsa mühendisler bu makine patlama yapar gibime geliyor. 7d zaten kuş veya vahşi doğa çekenlerin favorisi diye biliyorum. Bu da olursa tadından yenmez diye düşünüyorum.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1467 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Fotoğraf Makineleri, canon
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Reeder ReedPad4N video inceleme 6 yıl BlackBerry Z10 video inceleme "En yeni BlackBerry test masamızda" 6 yıl Toshiba'nın yeni nesil 4K televizyonları, Blu-ray oynatıcıları ve diğer yenilikleri Amsterdam'da takip ettik Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim