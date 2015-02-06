Canon, EOS DSLR ailesini 750D ve 760D ile genişletti

Fotoğraf makinesi denildiği zaman akla gelen ilk firmalardan Canon, aynasız fotoğraf makinelerinin hakim olmaya başladığı pazarda yeni DSLR modelleriyle yer almaya devam ediyor. Bu doğrultuda geçtiğimiz günlerde ilk bilgileri gelen EOS 750D (Rebel T6i) ve EOS 760D (Rebel T6s) modellerini resmi olarak tanıtan firma, en çok satış yaptığı giriş ile orta seviye DSLR pazarını yeni yıla hazırlıyor.





Birbirlerinden ilk bakışta da görüldüğü üzere önemli gövde farkları ile ayrılan yeni DSLR fotoğraf makinelerinden 750D’yi 2013 Mart ayında satışa sunduğu 700D’nin üzerine konumlandıran Canon, bu yeni modelinde daha önce kullandığı 18MP'lik sensörün geliştirilmiş versiyonu olan 24.2MP çözünürlüğünde CMOS sensör kullanıyor. Gücünü DIGIC 6 görüntü işlemcisinden alan makine, %95 kapsama alanına sahip penta mirror (0.82 büyütme) vizör, Full HD (1920 x 1080 piksel) 30p video çekimi, kablosuz aktarım ve akıllı telefon temelli yönetim için Wi-Fi ile NFC kablosuz bağlantı teknolojileri, 3-inç 1.04 milyon piksel hareketli LCD ekran, 1/4000 maksimum enstantane değeri, 100-12800 ISO aralığı, yeni hibrit CMOS AF III otomatik netleme sistemi, 63 noktadan TTL (7560 piksel RGB-IR sensörlü) ölçüm sistemi, saniyede 5 kare seri çekim hızı ve 19 noktalı otomatik netleme gibi detaylarla çok da yenilikçi bir model olarak karşımıza çıkmıyor. Gövde boyutu 132 x 101 x 78 mm olarak açıklanan EOS 750D, herhangi bir lens bağlı olmadan da 555 gram ağırlığa sahip.





Canon’un gövdesinde yer alan üst bilgi ekranı ve video çekimlerinde sunduğu manuel kontrol seçenekleriyle biraz daha ileri seviye fotoğraf tutkunlarını hedef alarak hazırladığı DSLR modeli EOS 760D, mod kontrol tekerinin konumuyla da daha ergonomik bir gövde tutuşu sunuyor. Teknik olarak 750D ile benzer olarak 24.2MP çözünürlüğünde CMOS sensör ve DIGIC 6 görüntü işlemcisi kullanan model, diğer teknik detaylarında yeni hibrit CMOS AF III otomatik netleme sistemi, 63 noktadan TTL (7560 piksel RGB-IR sensörlü) ölçüm mekanizması, 19 noktalı otomatik netleme, 1/4000 maksimum enstantane, Full HD (1920 x 1080 piksel) 30p video çekimi, 100-12800 ISO aralığı, canlı ön izleme modunda seri çekim temelli sürekli takip desteği, 3-inç 1.04 milyon piksel hareketli LCD ekran, saniyede 5 kare seri çekim hızı, %95 kapsama alanına sahip penta mirror (0.82 büyütme) vizör ve Wi-Fi ile NFC kablosuz bağlantı gibi ayrıntılar taşıyor. Gövde boyutu (132 x 111 x 78 mm) 750D ile hemen hemen aynı tutulan 760D, 565 gram ağırlığındaki 10 gramlık farkı ise barındırdığı LCD ekrandan alıyor.





Canon’un EOS ailesine yeni eklediği DSLR fotoğraf makinelerinden 750D gövde olarak 750$, 760D ise 850$ fiyat etiketleriyle Nisan ayı sonunda satışa çıkıyor.

http://www.dpreview.com/articles/5451479182/canon-eos-rebel-t6s-and-t6i-introduced-with-boosted-resolution-and-wi-fi#embeddedSampleGallery9472547982