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Canon, G serisi yeni fotoğraf makineleri G9 X ve G5 X'i duyurdu

3 yıl
1,8b
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3
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Canon, G serisi yeni fotoğraf makineleri G9 X ve G5 X'i duyurdu
 
Canon, detaylarına burada yer verdiğimiz EOS M10 sonrası kısa süre önce ortaya çıkan yeni üst düzey kompakt fotoğraf makineleri G9 X ve G5 X'i resmi olarak kullanıcıların beğenisine sundu.
Birbirlerinden özellikle tasarım yapılarıyla ayrılan Canon G9 X ve G5 X, firmanın kompakt gövde içerisinde yüksek fotoğraf kalitesi veren "G" serisinin son temsilcilerini oluşturuyor. Bu noktada G5 X ile başlamak gerekirse karşımıza DSLR benzeri gövdeye sahip bir model çıkıyor. 1-inç'lik CMOS sensör üzerine kurulan ve gücünü Canon'un güçlü DIGIC 6 işlemcisinden alan fotoğraf makinesi, 4.2 kat optik yakınlaştırma yapabilen 24-100m f/1.8 - f/2.8 lensiye de geniş bir çalışma aralığı sağlıyor.
Sunulan f/1.8 - f/2.8 diyafram değeriyle düşük ışıkta yüksek performans verebilen Canon G5 X, G9 X'dan farklı olarak bünyesinde 2.36 milyon noktalık OLED elektronik vizör taşıyor ve böylece kişiye göre değişmekle beraber daha kullanışlı bir çözüm ortaya koyuyor. Arkasındaki 3-inçlik LCD ekranı dokunmatik olarak tasarlanan G5 X, böylece hızlı bir şekilde yönetilebilirken, WiFi ile NFC teknolojilerini aktif olarak kullanabiliyor ve fotoğraf yanında 1080/60p video çekimlerinin de altından kalkabiliyor. Makinenin ayrıca düşük ışıklı ortamlardaki çekimler için düşünülmüş dahili bir flaşı da aktif olarak bulunuyor.
Canon, G serisi yeni fotoğraf makineleri G9 X ve G5 X'i duyurdu
 
Canon G9 X ise her zaman taşınabilecek bir seçenek getiriyor. G5 X ile benzer olarak 1-inç'lik CMOS sensör taşıyan ve gücünü DIGIC 6 işlemciden alan üst düzey kompakt fotoğraf makinesi, 3 kat optik yakınlaştırma sunan 28-84mm f/2.0 - f/4.9 lens ile geliyor ve "IS" yani görüntü sabitleme teknolojisiyle elde yapılan çekimleri daha net hale getirebiliyor. Sabit tasarlanan 3-inçlik ekranı dokunmatik olan model, WiFi ve NFC teknolojileriyle kablosuz bağlantı noktasında geniş olanaklar sağlarken, yine beraber duyurulduğu G5 X ile benzer şekilde 1080/60p video kaydı gerçekleştirebiliyor.
Canon'un yeni fotoğraf makinelerinden G5 X 799$, G9 X ise 529$ fiyat etiketleriyle Kasım ayında satışa çıkıyor.  

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kadirirdem 3 yıl
gayet güzel makine olmuş o fiyata keşke bide 2 k çekseymiş on numara olurmuş...
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olağan_şüpheli 3 yıl
4k yok bari 2k video koyun.
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First_Person 3 yıl
Bu makinelerin en büyük sıkıntısı, temiz ikinci el nexlerden vs pahalı olmaları. İnsan ister istemez "ona o parayı verene kadar" diye başlayan düşüncelere dalıyor..
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