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Canon, Pixma MG7120 ve MG5520 isimli yeni hepsi bir arada yazıcı modellerini tanıttı

5 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Canon, Pixma MG7120 ve MG5520 isimli yeni hepsi bir arada yazıcı modellerini tanıttı

Görüntüleme sektörü haricinde farklı ürünler de hazırlayan dinyaca ünlü Canon, Pixma serisi yeni MG7120 ve MG5520 isimli hepsi bir arada yazıcı modellerini duyurdu.  
Hem tarayıcı hem de yazıcı özelliği bulunan modeller, firmanın iOS ve Android uyumlu Pixma Printing Solutions (PPS) bulut destekli uygulaması ile Facebook, Twitter, Flickr, Dropbox, Picasa Web Albums, Evernote ve Photobucket gibi servisler üzerinden ya da direkt olarak akıllı cihazlardan Wi-Fi destekli olarak kablosuz baskı alınmasına imkan sağlayabiliyor. Duyurulan modellerden MG7120 altı renkli mürekkep sistemiyle geliyor ve dakikada 10 renkli, 15 siyah / beyaz baskı verebiliyor. Maksimum 9,600 x 2400 dpi tarama yapabilen yazıcı, üzerinde her türlü işlem için 3.5-inç dokunmatik ekran barındırıyor. Duyurulan MG5520 modeli ise beş renkli mürekkep sistemiyle geliyor, dakikada 10 renkli, 12 siyah / beyaz baskı verebiliyor, 1200 x 4200 dpi tarama yapabiliyor ve üzerinde dokunmatik olmayan 2.4-inç ekran barındırıyor.
Ayrıca Apple AiPrint ve Google Cloud Print isimli servislere de destek veren Canon MG7120 ve MG5520 isimli hepsi bir arada yazıcı modellerinden MG7120 199,99$, MG5520 ise 149,99$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor.
 
Canon, Pixma MG7120 ve MG5520 isimli yeni hepsi bir arada yazıcı modellerini tanıttı

http://www.dpreview.com/news/2013/08/22/canon-adds-pixma-mg7120-and-mg5520-all-in-one-printers Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sierratr1 5 yıl
Fotğraf çekmeyi fotoğraf yapan alınan printtir hep imrenirim ama kartuş fiyatlarından dolayı son kullanıcı olarak çekinip alamadım.Bu iş nasıl halledecem bilmiyorum arada 3-5 baskı alacağım için almak istemyiorum.
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mehmednaim 5 yıl
joney1st

a4 kağıdamı çıkartıyor yoksa özel fotoğrafcıdaki kağıtlardan mı gerekli ? nereden alabiliriz acaba ?


Bu cihazlar fotoğraf kağıdını da normal kağıdı da kullanır. Fotoğraf basacağınız zaman fotoğraf kağıdı kullanacaksınız. Bu kağıtlar da farklı kalite ve ebatlarda Vatan Bilgisayar gibi teknoloji marketlerinde toplu olarak satılmaktadır.
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joney1st 5 yıl
a4 kağıdamı çıkartıyor yoksa özel fotoğrafcıdaki kağıtlardan mı gerekli ? nereden alabiliriz acaba ?
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printmarket 5 yıl joney1st
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