Canon, Pixma MG7120 ve MG5520 isimli yeni hepsi bir arada yazıcı modellerini tanıttı





Görüntüleme sektörü haricinde farklı ürünler de hazırlayan dinyaca ünlü Canon, Pixma serisi yeni MG7120 ve MG5520 isimli hepsi bir arada yazıcı modellerini duyurdu.

Hem tarayıcı hem de yazıcı özelliği bulunan modeller, firmanın iOS ve Android uyumlu Pixma Printing Solutions (PPS) bulut destekli uygulaması ile Facebook, Twitter, Flickr, Dropbox, Picasa Web Albums, Evernote ve Photobucket gibi servisler üzerinden ya da direkt olarak akıllı cihazlardan Wi-Fi destekli olarak kablosuz baskı alınmasına imkan sağlayabiliyor. Duyurulan modellerden MG7120 altı renkli mürekkep sistemiyle geliyor ve dakikada 10 renkli, 15 siyah / beyaz baskı verebiliyor. Maksimum 9,600 x 2400 dpi tarama yapabilen yazıcı, üzerinde her türlü işlem için 3.5-inç dokunmatik ekran barındırıyor. Duyurulan MG5520 modeli ise beş renkli mürekkep sistemiyle geliyor, dakikada 10 renkli, 12 siyah / beyaz baskı verebiliyor, 1200 x 4200 dpi tarama yapabiliyor ve üzerinde dokunmatik olmayan 2.4-inç ekran barındırıyor.

Ayrıca Apple AiPrint ve Google Cloud Print isimli servislere de destek veren Canon MG7120 ve MG5520 isimli hepsi bir arada yazıcı modellerinden MG7120 199,99$, MG5520 ise 149,99$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor.

http://www.dpreview.com/news/2013/08/22/canon-adds-pixma-mg7120-and-mg5520-all-in-one-printers