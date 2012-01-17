Canon PowerShot G1 X dijital kamera ön siparişli satışa listesine girdi



Fotoğraf makinesi sektöründe dünyanın lider isimlerinden biri olan Canon'un PowerShot G1 X adını verdiği dijital fotoğraf makinesinin ön siparişli satışları başladı.

Canon'un ürettiği PowerShot G1 X, kullanıcılara yüksek hassiyetli 1.5 inç'lik CMOS sensör, 14.3 MP çözünürlük, 3 inç boyutlu çok açılı LCD ekran, 4x optik yakınlaştırma desteği sunan 28 mm'lik geniş açı lens, Canon'un geliştirdiği DIGIC 5 görüntü işlemcisi, 12.800'e kadar yükselebilen ISO değeri, 1080p video kayıt desteği, Manual ve HDR gibi önemli çekim modları, SD,SDHC ve SDXC hafıza kartı desteği gibi özellikler sunuyor.

Canon PowerShot G1 X, B&H Photo adlı web sitesinde 799$'lık fiyat etiketiyle ön siparişli satış listesindeki yerini aldı.