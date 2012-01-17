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Canon PowerShot G1 X dijital kamera ön siparişli satışa listesine girdi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Fotoğraf Makineleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Canon PowerShot G1 X dijital kamera ön siparişli satışa listesine girdi
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Fotoğraf makinesi sektöründe dünyanın lider isimlerinden biri olan Canon'un PowerShot G1 X adını verdiği dijital fotoğraf makinesinin ön siparişli satışları başladı.

 
Canon'un ürettiği PowerShot G1 X, kullanıcılara yüksek hassiyetli 1.5 inç'lik CMOS sensör, 14.3 MP çözünürlük, 3 inç boyutlu çok açılı LCD ekran, 4x optik yakınlaştırma desteği sunan 28 mm'lik geniş açı lens, Canon'un geliştirdiği DIGIC 5 görüntü işlemcisi, 12.800'e kadar yükselebilen ISO değeri, 1080p video kayıt desteği, Manual ve HDR gibi önemli çekim modları, SD,SDHC ve SDXC hafıza kartı desteği gibi özellikler sunuyor.
Canon PowerShot G1 X, B&H Photo adlı web sitesinde 799$'lık fiyat etiketiyle ön siparişli satış listesindeki yerini aldı.
Canon PowerShot G1 X dijital kamera ön siparişli satışa listesine girdi
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Canon PowerShot G1 X dijital kamera ön siparişli satışa listesine girdi
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Canon PowerShot G1 X dijital kamera ön siparişli satışa listesine girdi
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xLmNt13 7 yıl
fiyatı biraz pahalı bunun yerine slr tercih edilebilir. Ben olsam bu fiyata bunu alacağıma 12 mp li görüntü sabitleyicisi flash ı olan telefonlar çıkıyor. Fotğraf işiyle uğraşmadıktan sonra böyle bişey işimizi görür.
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DH Misafiri 7 yıl
Bu yıl CES fotoğrfaılar açısından baya verimli oldu Nikon D4 gibi bir SLR, Canon GX1 ve Fuji X-pro1 gibi aynasızlar tanıtıldı... Fakat ben aynasızlarla daha çok ilgiliyim, Canon GX1 sensör büyüklüü açısında oldukça güzel bir Compack örnek fotoları da bana oldukça başarılı geldi ama 800 dolar veripte SLR den vazgeçiceksem bu en az APS-C sensörlü bir makina olmalı ki en fazla 1000 dolara alınabiliyor... Beni bu yıl en çok heycanlandıran model ise Fuji X-pro1 oldu yabancı forumlarda da gündemi baya meşgul eden şu yeni organik sensörlerinin yapabileceklerini merakla bekliyorum ve açıkcası X100 ü gördükten sonra beklentim acayip yüksek... Artık küçük makinerde de sensör boyutları büyümeye başladı, rekabet arttı Canon un da G12 den sonra sensörü 6 kat büyütmesi bunun bir göstergesi..
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Batuist 7 yıl
bu fiyata slr bulunabilir ama alet gerçekten muhteşem görünüyor.. sınıfının en iddialı modeli olabilir. gerçekten harika olmuş..
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E_Aydin35 7 yıl
Ya yani yanlış anlamayında ben artık ölsem kameralara cazip bakmam arkadaş tamam hoş teknik özellikleri falan güzel ancak günümüz ve bulunduğğumzu döneme bakınca sıradışı şaheser telefonların olduğu bir dönemdeyiz o telefonların kameraları v.b. herşeyi artık bu tür tek li oyuncaklara engel oluyor tabi bu benim görüşüm profesyoneller ve fotoğrafçılara değil sözüm.:=)
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aksahin90 7 yıl
B&h de o fiyatlardaysa Türkiye fiyatı 2500-3000 tl. Mantıksızlık ancak bu kadar olur. Çok saçma bir fiyat bence
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BLoWeR 7 yıl
Şubat sonunda çıkacak dediler...Şimdiden önsipariş...
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Stanislas Xavier 7 yıl
Makine 261 mm karelik bir algılayıcısı sahip ((normal APS-C algılayıcılar 329 mm kare)), eski model olan G12 de algılayıcı 43 mm kare boyutundaydı 6 katlık bir artış var ve ccd yerine cmos sensör kullanılmış bunların yanında digic 4 ten 5-6 kat daha güçlü olan digic 5 işlemci var, açıkçası görüntü kalitesi özellikle iso konusunda bu özelliklere bakarsak çok iyi olması gerekiyor ayrıca işlemci gücü sayesinde kare/sn oranı ve videoda görülen moire etkisinin giderilmiş olması gerek fakat bu kadar güçlü özellikteki bir kamera kompak olunca kullanışlılığı bence azalıyor, bence profesyonel fotoğraf için yalnızca görüntü kalitesi değil makinenin gövdesi de önemli fakat taşınabilirlik açısından bir Slr den çok daha iyi olacağı tartışılmaz
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trion 7 yıl
799$'ı hak ediyormu acaba bu Türkiye'de 2bin tl demek yaklaşık.
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