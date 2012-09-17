Canon, WiFi ve GPS entegreli EOS 6D tam kare DSLR kamerasını duyurdu

Haber Editörü
Dijital görüntüleme çözümlerinde lider firmalardan birisi olan Canon, uygun fiyat ve yüksek performansı biraraya getiren yeni tam kare DSLR kamerası EOS 6D'yi resmi olarak duyurdu.
Canon EOS 6D modelinde 20.2 MP çözünürlüğe sahip tam kare CMOS sensörüne ve DIGIC 5+ görüntüleme işlemcisine sahip. Bu sayede 14 bitlik analog verileri dijitale dönüştürebilirken, saniyede 4.5 kare hızında devamlı çekim de yapabiliyor.
Modelin ISO aralığı 100-25600 değerleri arasında belirlenirken, yeni CMOS sensör sayesinde 50-51200 ve 50-102400 değerlerine de ulaşılabiliyor. EOS entegre temizlik sistemi sayesinde titreşim kaynaklı toz giderme yapılabiliyor.
Modelin otomatik odaklama özelliği yeni geliştirilmiş 11 noktalı sensör ile yüksek hassasiyet oranlarına çıkıyor. 3 inçlik 1.040 milyon noktalı VGA çözünürlüklü Clear View LCD ekran 170 derecelik görüş açısı sunabiliyor.
Video özellikleri bakımından da öne çıkan model 1080p çözünürlükte 30/25/24 kare/saniye hızlarında, 720p çözünürlükte 60/50 kare/saniye hızlarında ve standart çözünürlükte 30/25 kare-saniye hızlarında kayıt yapabiliyor. Kamera 4GB otomatik klasör bölümleme sayesinde 30 dakikaya kadar devamlı video kaydı sunabiliyor.
Entegre GPS modülü ile lokasyon etiketlemeleri mümkün olurken, WiFi özelliği ile içerikler uyumlu mobil cihazlarla paylaşılabiliyor, yine mobil cihazlar bağlanarak uzaktan yönetim işlevi de yerine getirilebiliyor.
Kamera, SD, SDHC ve SDXC kartlarla da uyumlu olarak çalışıyor.
EOS 6D DSLR modeli sadece gövde olarak 2099$ karşılığında, EF 24-105mm f/4L IS USM zoom lensi ile birlikte 2899$ karşılığında Aralık ayında satışa sunulacak.
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Anladım
Zaten Nikon D600 ile A99 u saf dışı bıraktı diyebiliriz,ayrıca Canon bu modelde çok kısmış,dahili flaş yok,11 nokta Af yalnızca merkez çapraz,Hdmi üzerinden sıkıştırmasız aktarım yok,bakaç %100 değil aksine D600 tüm bunları sunuyor ve d600 ün Af si 39 nokta 9 çapraz, üstelik 5.5fps ile biraz daha hızlı Canon bu 6D ile D600 ün karşısında duramaz üstelik aynı fiyat seviyesinde ..
D600 çok çok daha mantıklı bir seçim,ama canon un benim için avantajı tasarımı,yani bu kişisel bir şey ama canon tasarımları nikonlardan daha güzel görünüyor gözüme,yine de sırf tasarım için daha kötü bir makine alınmaz.
A99'daki iki degil seksen AF sistemi de olsa onemli olan sonuc, sayilara bakmamak lazim. Ayni 102 AF noktasi gibi (ki secebilecegin 19 nokta var, digerleri yardimci noktalar). AF hizi ve kararliligi konusunda 19 noktali 7D'ye yetisse bile yeterli. 102 nerde 19 nerde?
"Biraz daha yuksek fiyata" dedigin A99 6D'den 700$, yani %33 daha pahali. Ona bakarsan "biraz daha yuksek fiyata" D800 ve 5DMarkIII var.
A99'daki elektronik bakacin optik bakactan kotu oldugunu kim soyledi? Avantajlari ve dezavantajlari var. Bazilari elektronigi tercih ediyor. APS-C algilayicili modellerde bile 1Ds'in kocaman optik bakaci kadar bir elektronik bakac kullanabiliyorsun ornegin, optik bakacta bu imkansiza yakin. Ya da gozunu bakactan ayirmadan pozlamayi gorme imkani var.
Canon bu modelde cok kismis diyorsun ama GPS ve WiFi gelmis ek olarak, kac tam kare DSLRda bunlar var? Ayrica daha iki sene once herkesin pesinden kostugu 5DMarkII'den ne kadar farki var 6D'nin? Dahili flas 5D serisinde zaten yoktu (keske olsa, orasi ayri). HDMI uzerinden kayipsiz aktarimin ne oldugunu biliyor musun? Senin isine yarar mi? Kaldi ki hala D600'de bu ozelligi tam kullanabilen yok cunku D800'den farkli olarak D600 hicbir ayara izin vermiyor ve su anda goruntunun sadece %95'ini aktarabiliyormus (koselerden keserek).
D600 bazi ozellikleri acisindan daha iyi olabilir (hatta D800'den bile) ama 6D de kotu degil ve hatta avantajlari bile var (WiFi, GPS, daha hafif, canli onizlemede diyaframi degistirebiliyorsun - D600'de canli onizlemeden cikip tekrar girmen gerekiyor, vs..). 20MP ile 300DPI'da 13x19" (A3+) 240DPI'da 16.5x23.4" (A2) baski alabilirsin. Bu kadar buyuk baski aldin mi?
Fikir sahibi olmadan once bilgi sahibi olmak lazim
Govde fiyati 2090$, 5D mark III'un sadece govde fiyati 3500$
Benim aklıma takılan tek şey saydam ayna olmasının dezavantajları mı var,insanlar normal aynalı modelleri seçiyor,tamam optik vizör yerine dijital vizör bir eksiklik ama görüntü kalitesinde eksik bir şeyler mi var ki ?
Yine de fiyatına göre özellikleri iyi,ff ve digic 5+ ...
Makina olur da bigün af de sapıtmaya başlarsa optik vizörlü makinada manuele alır çekmeye devam edersin, görüntü hepten dijital olduğunda makina sapıtınca sen de sapıtıcan mecbur... sen hanyayı netlersin makina konyayı...
he he
süpersiniz.
adamlar cihaz yapmışlar, ne yapalım ne yapalım diye düşünmüşler; en iyisi biz af sisteminin af sine koyalım demişler, öyle yapmışlar.
bumu uygun fiyat ve performans 2900$ sizin maaş herhalde tavan yapmış durumda. Ekrem Bey..
forum.donanimhaber.com/... - Bu konuyu incelersen soruna cevap alabilirsin
dahası sadece orta nokta çapraz tip, galiba af yeretsiz olacak.
bu makine diğerlerine göre arka planı daha çok flulaştırıyormuş
5d mark 3mü çıktı