Canon, WiFi ve GPS entegreli EOS 6D tam kare DSLR kamerasını duyurdu

Dijital görüntüleme çözümlerinde lider firmalardan birisi olan Canon, uygun fiyat ve yüksek performansı biraraya getiren yeni tam kare DSLR kamerası EOS 6D'yi resmi olarak duyurdu.





Canon EOS 6D modelinde 20.2 MP çözünürlüğe sahip tam kare CMOS sensörüne ve DIGIC 5+ görüntüleme işlemcisine sahip. Bu sayede 14 bitlik analog verileri dijitale dönüştürebilirken, saniyede 4.5 kare hızında devamlı çekim de yapabiliyor.





Modelin ISO aralığı 100-25600 değerleri arasında belirlenirken, yeni CMOS sensör sayesinde 50-51200 ve 50-102400 değerlerine de ulaşılabiliyor. EOS entegre temizlik sistemi sayesinde titreşim kaynaklı toz giderme yapılabiliyor.





Modelin otomatik odaklama özelliği yeni geliştirilmiş 11 noktalı sensör ile yüksek hassasiyet oranlarına çıkıyor. 3 inçlik 1.040 milyon noktalı VGA çözünürlüklü Clear View LCD ekran 170 derecelik görüş açısı sunabiliyor.





Video özellikleri bakımından da öne çıkan model 1080p çözünürlükte 30/25/24 kare/saniye hızlarında, 720p çözünürlükte 60/50 kare/saniye hızlarında ve standart çözünürlükte 30/25 kare-saniye hızlarında kayıt yapabiliyor. Kamera 4GB otomatik klasör bölümleme sayesinde 30 dakikaya kadar devamlı video kaydı sunabiliyor.





Entegre GPS modülü ile lokasyon etiketlemeleri mümkün olurken, WiFi özelliği ile içerikler uyumlu mobil cihazlarla paylaşılabiliyor, yine mobil cihazlar bağlanarak uzaktan yönetim işlevi de yerine getirilebiliyor.





Kamera, SD, SDHC ve SDXC kartlarla da uyumlu olarak çalışıyor.





EOS 6D DSLR modeli sadece gövde olarak 2099$ karşılığında, EF 24-105mm f/4L IS USM zoom lensi ile birlikte 2899$ karşılığında Aralık ayında satışa sunulacak.







