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Canon, üç yeni kompakt fotoğraf makinesini duyurdu

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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CP+ 2013 fuarı öncesi duyuru yapan firmalardan biri de Canon oldu. Firma PowerShot serisi ELPH 330 HS, ELPH 115 HS ve A2500 isimli kompakt fotoğraf makinelerini duyurdu.
 
Canon, üç yeni kompakt fotoğraf makinesini duyurdu
Firma tarafından duyurusu yapılan ilk fotoğraf makinesi PowerShot ELPH HS 330 oldu. Cihazın teknik özelliklerine bakarsak;
- 12.1MP CMOS sensör
- 10x optik yakınlaştırma özelliği
- 24-240mm lens
- 3"LCD ekran
- Saniyede 6.2 fps çekim hızı
- Full HD 1080P video çekim özelliği
- Dahili Wi-Fi
- Digic 5 işlemci
- Görüntü sabitleme teknolojisi (IS)
 
Canon, üç yeni kompakt fotoğraf makinesini duyurdu
Canon tarafından duyurusu yapılan diğer kompakt fotoğraf makinesi ise, PowerShot ELPH 115 HS modeli oldu. Makinenin teknik özelliklerine bakarsak;
- 16MP fotoğraf sensörü
- Digic 4 işlemci
- 8x optik yakınlaştırma 
- 28-224mm lens
- 2.7" LCD ekran
- 720 video çekim özelliği
- Akıllı çekim modları
- Görüntü sabitleme teknolojisi (IS)
- Güç tasarruf modu
 
Canon, üç yeni kompakt fotoğraf makinesini duyurdu
Canon tarafından duyurusu yapılan son model ise PowerShot A2500 modeli oldu. Cihazın teknik özelliklerine bakarsak;
- 16MP fotoğraf sensörü
- Digic 4 işlemci
- 5x optik yakınlaştırma 
- 28-140mm lens
- 2.7" LCD ekran
- 720 video çekim özelliği
- Akıllı çekim modları
- Görüntü sabitleme teknolojisi (IS)
- Güç tasarruf modu
Firmanın tanıttığı modellerden PowerShot ELPH HS 330 $230, PowerShot ELPH 115 HS $170 ve PowerShot A2500 modeli $130 fiyat etiketi ile nisan ayında satın alınabilecekler.

http://www.photographybay.com/2013/01/28/canon-powershot-elph-330hs-elph-115-is-and-a2500-announced/ Yorum Yaz
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icg 6 yıl
Bunlar da güzel lakin sx serisi daha hoşuma gidiyor.
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alikiziltoprak 6 yıl
AA laşem pille çalışan yeni bir model tanıtmadılar yine. Sevmiyorum bu şarjlı modelleri, sevemiyorum.
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mavizaman 6 yıl
aslında 1/2 inç sensor pekala tercih edilebilir fujifilm kullanıyor.
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mavizaman 6 yıl
canon MP savaşlarına pek şevkle iştirak etmemiş görünüyor.
elph 330 ki ülkemizde ixus adıyla satılıyor gayet tercih edilebilir bir makine gibi duruyor.
bende ixus 220(elph 300) mevcut siyah modelinin boyalarını çabuk bırakması dışında beni pek pişman etmedi 1 senelik kullanımda.
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jiddi 6 yıl
Bunlar hala Digic 4'ten devam ediyorlar. Fakat Canon müşteri kitlesini gerçekten iyi analiz edip ona göre ürünler sunan bir marka gibi görünüyor. Compact, ufak sensörlü amma biraz daha kaliteli fotoğrafı nasıl versin makinam ? Megapixel'i abartmıyim bu kadar basit demiş ve 2013 itibarı ile 12 megapixel makina sürmüş piyasaya ! Bir çok insan 16 küsür megapixel makinalara gözlerini dikmişken bu ürün tam da ne istediğini bilen kitleye hitap eden bir model gibi görünüyor. Tabi test sonuçları o görünümün altından ne çıkacağını bize gösterecektir.
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