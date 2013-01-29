Canon, üç yeni kompakt fotoğraf makinesini duyurdu









CP+ 2013 fuarı öncesi duyuru yapan firmalardan biri de Canon oldu. Firma PowerShot serisi ELPH 330 HS, ELPH 115 HS ve A2500 isimli kompakt fotoğraf makinelerini duyurdu.

Firma tarafından duyurusu yapılan ilk fotoğraf makinesi PowerShot ELPH HS 330 oldu. Cihazın teknik özelliklerine bakarsak;

- 12.1MP CMOS sensör

- 10x optik yakınlaştırma özelliği

- 24-240mm lens

- 3"LCD ekran

- Saniyede 6.2 fps çekim hızı

- Full HD 1080P video çekim özelliği

- Dahili Wi-Fi

- Digic 5 işlemci

- Görüntü sabitleme teknolojisi (IS)

Canon tarafından duyurusu yapılan diğer kompakt fotoğraf makinesi ise, PowerShot ELPH 115 HS modeli oldu. Makinenin teknik özelliklerine bakarsak;

- 16MP fotoğraf sensörü

- Digic 4 işlemci

- 8x optik yakınlaştırma

- 28-224mm lens

- 2.7" LCD ekran

- 720 video çekim özelliği

- Akıllı çekim modları

- Görüntü sabitleme teknolojisi (IS)

- Güç tasarruf modu

Canon tarafından duyurusu yapılan son model ise PowerShot A2500 modeli oldu. Cihazın teknik özelliklerine bakarsak;

- 16MP fotoğraf sensörü - Digic 4 işlemci - 5x optik yakınlaştırma - 28-140mm lens - 2.7" LCD ekran - 720 video çekim özelliği - Akıllı çekim modları - Görüntü sabitleme teknolojisi (IS) - Güç tasarruf modu

Firmanın tanıttığı modellerden PowerShot ELPH HS 330 $230, PowerShot ELPH 115 HS $170 ve PowerShot A2500 modeli $130 fiyat etiketi ile nisan ayında satın alınabilecekler.

http://www.photographybay.com/2013/01/28/canon-powershot-elph-330hs-elph-115-is-and-a2500-announced/