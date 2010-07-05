Canon ve Nikon bayonetli Tokina AT-X 16-28 f/2.8 PRO FX için geri sayım başladı

Tokina'nın PMA 2010 etkinliği kapsamında sergilediği AT-X 16-28 f/2.8 PRO FX'in Canon ve Nikon bayonetli versiyonlarının satışı için geri sayım başladı.

6 ağustosta Nikon bayonetli versiyonunun, ağustosu izleyen eylül ayının ortalarında ise Canon bayonetli versiyonunun 1400$'dan boy göstermesi planlanan objektifin teknik özellikleri şu şekilde;

Fokal aralık: 16-28 mm

Optik mimari: 13 grup, 15 element

Maksimum diyafram: f/2.8

Minimum diyafram: f/22

Minimum odak mesafesi: 0.28 metre

Diyafram bıçak sayısı: 9

Ebatlar: 90 x 133.3 mm; 950 gram

SD-M (Silent Drive Module) desteği*: Var

*SD-M teknolojisi sessiz olduğu kadar etkin odaklama imkanı vaat ediyor.



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