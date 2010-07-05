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Canon ve Nikon bayonetli Tokina AT-X 16-28 f/2.8 PRO FX için geri sayım başladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Fotoğraf Makineleri
knight
Haber Editörü
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Tokina'nın PMA 2010 etkinliği kapsamında sergilediği AT-X 16-28 f/2.8 PRO FX'in Canon ve Nikon bayonetli versiyonlarının satışı için geri sayım başladı.

6 ağustosta Nikon bayonetli versiyonunun, ağustosu izleyen eylül ayının ortalarında ise Canon bayonetli versiyonunun 1400$'dan boy göstermesi planlanan objektifin teknik özellikleri şu şekilde;

Fokal aralık: 16-28 mm
Optik mimari: 13 grup, 15 element
Maksimum diyafram: f/2.8
Minimum diyafram: f/22
Minimum odak mesafesi: 0.28 metre
Diyafram bıçak sayısı: 9
Ebatlar: 90 x 133.3 mm; 950 gram
SD-M (Silent Drive Module) desteği*: Var

*SD-M teknolojisi sessiz olduğu kadar etkin odaklama imkanı vaat ediyor.

http://translate.google.com/translate?js=y&prev=_t&hl=tr&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.tokina.co.jp%2Fnews%2F4961607634295news.html&sl=auto&tl=en Yorum Yaz

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ozturert 9 yıl
bu aleti beklerken dayanamayip 17-40 aldim, iyi ki de almisim, o fiyat ne oyle!!!
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Dae-su Oh 9 yıl
Uçmuşlar fiyatta, bakalım performansı nasıl olacak..Bu aralığı tercih etmezdim şahsen.
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