Canon ve Nikon'a özel kablosuz DSLR kontol aracı, "CamRanger" satışa sunuldu





Nikon ve Canon DSLR fotoğraf makinelerini kablosuz olarak uzaktan yönetmeye yarayan CamRanger isimli yazılım ve donanım satışa sunuldu.

Oldukça kapsamlı bir uzaktan kullanım aracı olan CamRanger, iki kısımdan oluşuyor. Birinci kısım fotoğraf makinesi ile Apple'ın iOS işletim sistemine sahip iPhone, iPad ve iPod cihazları arasında 45 metre mesafeye kadar olan mesafelerde kablosuz bağlantıyı sağlayan donanımdan oluşuyor. Bu donanım ufak boyutlarda ve fotoğraf makinesine USB bağlantı tipi ile bağlanıyor. Şarj edilebilir bir yapıda olan cihaz, 11 saate kadar kullanım ömrü sunabiliyor.

İkinci kısmı ise iOS işletim sistemi üzerinde çalışan yazılım oluşturuyor. Oldukça ayrıntılı hazırlanan yazılım sayesinde fotoğraf makinesindeki her ayar ve özelliği kablosuz olarak kullanmak mümkün oluyor. Yazılım ile donanım arasındaki iletişim " ad-hoc Wi-Fi " teknolojisi ile sağlanıyor ve yazılım Apple AppStore üzerinden ücretsiz olarak alınabiliyor.

CamRanger iOS yazılımı ile yapılabilenlere kısaca göz atarsak öncelikle fotoğraf makinelerinin Live View ( Canlı Önizleme ) özellikleri iOS cihazlar üzerinde çalışıyor ve görüntülenebiliyor. Dokunmatik ekran üzerinden netleme ve ince ayar yapma imkanı veren CamRanger, çekim sırasında histogram, çekim ayarları ve metadata bilgilerini de verebiliyor. Program üzerinden her türlü fotoğraf ayarının yanında, video ayarları ve çekimi de yapılabiliyor.

Cam Ranger ile Nikon yada Canon DSLR makinelerinin içine girip çekilmiş fotoğraflara bakmakta mümkün hale getirilmiş.

CamRanger'da "Time Lapse", "Focus Stacking", "HDR" gibi zor teknikleri direk yazılım üzerindeki ince ayarlar ile gerçekleştirmek oldukça kolay bir yapıda oluşturulmuş.

CamRanger $299 fiyat etiketi ile Amazon üzerinden satın alınabiliyor. CamRanger'ın desteklediği Canon ve Nikon DSLR modellerini ise aşağıdaki linkten görebilirsiniz.

http://www.camranger.com/supported-cameras/

http://www.camranger.com/