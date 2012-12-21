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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Canon ve Nikon'a özel kablosuz DSLR kontol aracı, "CamRanger" satışa sunuldu

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nikon ve Canon DSLR fotoğraf makinelerini kablosuz olarak uzaktan yönetmeye yarayan CamRanger isimli yazılım ve donanım satışa sunuldu.
Oldukça kapsamlı bir uzaktan kullanım aracı olan CamRanger, iki kısımdan oluşuyor. Birinci kısım fotoğraf makinesi ile Apple'ın iOS işletim sistemine sahip iPhone, iPad ve iPod cihazları arasında 45 metre mesafeye kadar olan mesafelerde kablosuz bağlantıyı sağlayan donanımdan oluşuyor. Bu donanım ufak boyutlarda ve fotoğraf makinesine USB bağlantı tipi ile bağlanıyor. Şarj edilebilir bir yapıda olan cihaz, 11 saate kadar kullanım ömrü sunabiliyor.
İkinci kısmı ise iOS işletim sistemi üzerinde çalışan yazılım oluşturuyor. Oldukça ayrıntılı hazırlanan yazılım sayesinde fotoğraf makinesindeki her ayar ve özelliği kablosuz olarak kullanmak mümkün oluyor. Yazılım ile donanım arasındaki iletişim " ad-hoc Wi-Fi " teknolojisi ile sağlanıyor ve yazılım Apple AppStore üzerinden ücretsiz olarak alınabiliyor.
CamRanger iOS yazılımı ile yapılabilenlere kısaca göz atarsak öncelikle fotoğraf makinelerinin Live View ( Canlı Önizleme ) özellikleri iOS cihazlar üzerinde çalışıyor ve görüntülenebiliyor. Dokunmatik ekran üzerinden netleme ve ince ayar yapma imkanı veren CamRanger, çekim sırasında histogram, çekim ayarları ve metadata bilgilerini de verebiliyor. Program üzerinden her türlü fotoğraf ayarının yanında, video ayarları ve çekimi de yapılabiliyor.
Cam Ranger ile Nikon yada Canon DSLR makinelerinin içine girip çekilmiş fotoğraflara bakmakta mümkün hale getirilmiş.
CamRanger'da "Time Lapse", "Focus Stacking", "HDR" gibi zor teknikleri direk yazılım üzerindeki ince ayarlar ile gerçekleştirmek oldukça kolay bir yapıda oluşturulmuş.
CamRanger $299 fiyat etiketi ile Amazon üzerinden satın alınabiliyor. CamRanger'ın desteklediği Canon ve Nikon DSLR modellerini ise aşağıdaki linkten görebilirsiniz.
http://www.camranger.com/supported-cameras/ 

http://www.camranger.com/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
KULANIYORUM VE ÇOKBAŞARILI BİR CİHAZ
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bde 3 yıl
Tplink mr 3040 ile bunun yaptığının aynısı yapabiliyorum.400D kumanda edebiliyorum şuan.

İnternette MR3040 DSLR control yazıp inceleyin.

Takılan arkadaşlara yardımcı olabilirim.
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ozturert 6 yıl
Soz verdiklerini yapiyorsa super.
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X Files 6 yıl
Aklımda böyle bir şey vardı cidden. Ama ben Android hayal ediyordum. Zaten maliyet olarak sadece cihaz + program için ödenecek 300 Usd düşünülmemeli. Ayrıca en kötüsü bir I Pad sahibi olmak lazım ki bu cihaza sahip olmayanlar için de ciddi maliyet demek.

Birde şeye takıldım, haberde "oldukça uygun bir fiyata" diye yorum yapılmış. Acaba gerçekten mi uygun bulunmuş, ironi mi yapılmış yoksa sadece çeviriden kaynaklanan bir ibare mi merak ettim :)
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fotifoti 6 yıl
vardı bu işi yapan kablolu bir program bu kablosuzu olmuş.
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theyapici 6 yıl
300 dolar mı çokmuş ya :)
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murdocklawless 6 yıl
android için yapsınlar bakarız.
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unut93 6 yıl murdocklawless
murdocklawless
android için yapsınlar bakarız.

zaten var ki " play.google.com/... "
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exed1202 6 yıl
Price?
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 6 yıl
tamam
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ahmeh 6 yıl
olay budur.


canon 6d ile sağladığı çok çok kısıtlı özelliklere yansın şimdi.


6d nin dahili wireless i ve programıyla uzaklan ne kadar çok şey yapılamıyorsa , bu programla o kadar çok şey artı olarak yapılıyor.


Helal olsun adamlara.


Bazı fotoğrafcılar için ilaç olacak özellikler var.
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DH Misafiri 6 yıl
en kısa zamanda almayı düşünüyorum
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