Canon'dan 3 yeni PowerShot dijital kompakt fotoğraf makinesi

Görüntü dünyasının önemli isimlerinden olan Canon, popüler dijital kompakt fotoğraf makinesi ailesi PowerShot'ın 3 yeni üyesi PowerShot SX150 IS, PowerShot Elph 510 HS ve PowerShot Elph 310 HS'yi duyurdu. Fiyatları 250 dolar ila 350 dolar arasında değişen çözümlerden PowerShot Elph 510 HS, kendi teknik özelliklerinde dünyanın en ince dijital fotoğraf makinesi ünvanını da elinde bulunduruyor.

Her üç fotoğraf makinesinin özelliklerine ayrı ayrı değinmeden önce ortak özelliklerden kısaca bahsetmekte fayda var. Üç cihazda koşullara bağlı olarak en uygun çekim modunu otomatik olarak tespit ederek görüntü sabitlemede en iyi sonuçları sunan Intelligent IS, iFrame, HD video kaydı ve fotoğraf çekiminde 32, video çekiminde ise 21 adet mevcut sahneden koşullara en uygun olanını otomatik olarak seçerek, kullanıcıların çekimlerinde en iyi sonuçları almalarına imkan sunan Smart Auto teknolojisine destek sunuyor.

Canon PowerShot ELPH 510 HS

12.1 CMOS sensör, 12x optik yakınlaştırma

28mm genişlikli lens

1080p HD video kayıt desteği

3.2 inçlik dokunmatik LCD panel

Düşük ışıklı ortamlarda yüksek kalitede fotoğraf çekimi sağlayan DIGIC 4 görüntü işlemcisi ve 12.1 MP CMOS sensörü ile HS sistemi

7.8 kare/saniye hızında seri çekim modu

Siyah, Kırmızı ve gümüş olmak üzere üç farklı renk seçeneği

Tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı; 350 dolar

Satışa sunulacağı tarih; Eylül başı

Canon PowerShot ELPH 310 HS

12.1 MP CMOS sensör, 8x optik yakınlaştırma

28mm genişlikli lens

Canon'un HS sistemi

1080p HD video kayıt desteği

Yüksek hızlı çekim modu: 8.7 kare/s

3 inçlik LCD panel

Mor, Mavi, Pembe, Yeşil ve Gümüş olmak üzere beş farklı renk seçeneği

Tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı; 260 dolar

Satışa sunulacağı tarih; Ekim başı

Canon PowerShot SX150 IS

12x optik yakınlaştırma, 14.1 MP CCD sensör

28mm genişlikli lens

720p HD video kayıt desteği

Manuel çekim modları

3 inçlik LCD panel

Siyah ve Kırmızı olmak üzere iki farklı renk seçeneği

Tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı; 250 dolar

Satışa sunulacağı tarih; Eylül başı