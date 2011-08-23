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Canon'dan 3 yeni PowerShot dijital kompakt fotoğraf makinesi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,6b
1
15
Fotoğraf Makineleri
Shady
Haber Editörü
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Görüntü dünyasının önemli isimlerinden olan Canon, popüler dijital kompakt fotoğraf makinesi ailesi PowerShot'ın 3 yeni üyesi PowerShot SX150 IS, PowerShot Elph 510 HS ve PowerShot Elph 310 HS'yi duyurdu. Fiyatları 250 dolar ila 350 dolar arasında değişen çözümlerden PowerShot Elph 510 HS, kendi teknik özelliklerinde dünyanın en ince dijital fotoğraf makinesi ünvanını da elinde bulunduruyor.

Her üç fotoğraf makinesinin özelliklerine ayrı ayrı değinmeden önce ortak özelliklerden kısaca bahsetmekte fayda var. Üç cihazda koşullara bağlı olarak en uygun çekim modunu otomatik olarak tespit ederek görüntü sabitlemede en iyi sonuçları sunan Intelligent IS, iFrame, HD video kaydı ve fotoğraf çekiminde 32, video çekiminde ise 21 adet mevcut sahneden koşullara en uygun olanını otomatik olarak seçerek, kullanıcıların çekimlerinde en iyi sonuçları almalarına imkan sunan Smart Auto teknolojisine destek sunuyor.

Canon PowerShot ELPH 510 HS

Canon'dan 3 yeni PowerShot dijital kompakt fotoğraf makinesi
Tam Boyutta Gör
  • 12.1 CMOS sensör, 12x optik yakınlaştırma
  • 28mm genişlikli lens
  • 1080p HD video kayıt desteği
  • 3.2 inçlik dokunmatik LCD panel
  • Düşük ışıklı ortamlarda yüksek kalitede fotoğraf çekimi sağlayan DIGIC 4 görüntü işlemcisi ve 12.1 MP CMOS sensörü ile HS sistemi
  • 7.8 kare/saniye hızında seri çekim modu
  • Siyah, Kırmızı ve gümüş olmak üzere üç farklı renk seçeneği
  • Tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı; 350 dolar
  • Satışa sunulacağı tarih; Eylül başı

Canon PowerShot ELPH 310 HS

Canon'dan 3 yeni PowerShot dijital kompakt fotoğraf makinesi
Tam Boyutta Gör
  • 12.1 MP CMOS sensör, 8x optik yakınlaştırma
  • 28mm genişlikli lens
  • Canon'un HS sistemi
  • 1080p HD video kayıt desteği
  • Yüksek hızlı çekim modu: 8.7 kare/s
  • 3 inçlik LCD panel
  • Mor, Mavi, Pembe, Yeşil ve Gümüş olmak üzere beş farklı renk seçeneği
  • Tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı; 260 dolar
  • Satışa sunulacağı tarih; Ekim başı

Canon PowerShot SX150 IS

Canon'dan 3 yeni PowerShot dijital kompakt fotoğraf makinesi
Tam Boyutta Gör
  • 12x optik yakınlaştırma, 14.1 MP CCD sensör
  • 28mm genişlikli lens
  • 720p HD video kayıt desteği
  • Manuel çekim modları
  • 3 inçlik LCD panel
  • Siyah ve Kırmızı olmak üzere iki farklı renk seçeneği
  • Tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı; 250 dolar
  • Satışa sunulacağı tarih; Eylül başı

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radiko1 7 yıl
canon ixus 310 hs optik zoom u az ama 24 mm en azından .. Av ve Tv modu da var..
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my54 8 yıl
Canon PowerShot SX150 nin, SX130 dan ne farkı var allah aşkına,
biri şimdi 14 mp e çıkmış diyecek ama aynı sensörde daha kötü sonuçlar vereceği kesin.
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doroşenko 8 yıl
evet my 54
yukarda yazdığım gibi yeni hiç bir getirisi yok bu makinaların canon compakt ta duraklama dönemine girdi sanırım ama DSLR deki tahtıda sallantıda, adım adım rakipleri geliyor micro 4/3 sensör (küçük olmasına rağmen) ve 16 mp ile panasonic gerçekten iyi bir iş çıkarmış G3 modeli ile herkesin ama herkesin imagingresource.com sitesinde bu makina ile yapılmış örnek çekimleri incelemesini tavsiye ederim.3200 ISO (dahil) gerçekten çok temiz fotoları var hatta 6400 de kullanılabilir bunun yanına inanılmaz caf caf lı özellikleride koyun gerçekten hoş bir makina olmuş bu ISO performansı gelecek olan diğer modellerde de devam ederse ve ISO başarımı artarsa Canon için durum vahim.
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mavizaman 8 yıl
510 hs 750-800kağıttan girer gibi.
28mm de sabit anlaşılan canon ordan bir cacık olmayack.
3.4 diyafram açıklığı fazla gibi ayrıca digic 4 işlemcisinde de bir yenileme yok sanırım.
sensör çapı da 1/2.33 tür kesin..
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Boragungoren 8 yıl
Canon PowerShot SX150 IS arkadaşlar bu model türkiyeye gelirse şahane yaa hatta süper gelmesini çok isterim :'(
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WirLieBen 8 yıl
Berbatttt....
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firstafa_ 8 yıl
Yinne hayal kırıklığına devam arkadaşlar.küçük sensörler,aynı özellikler,model numaraları farklı.ya az daha büyük yap sensörlerini,zoom u da makul seviyede tut en fazla 8x gibi,ne bileyim,berbat etmek için ellerinden geleni yapıyor bu firmalar.
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radiko1 8 yıl
Artık canon 24mm başlayan fotograf makinalarını çıkarsın ..Boyle çok az model çıkardı.
Canon PowerShot ELPH 510 HS 24 mm den başlayacaktı ki süper olacaktı.
1 Yanıt Yanıtla
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clio 1.2 16 v 8 yıl radiko1
radiko1

Artık canon 24mm başlayan fotograf makinalarını çıkarsın ..Boyle çok az model çıkardı.

Canon PowerShot ELPH 510 HS 24 mm den başlayacaktı ki süper olacaktı.






tamda bu noktada bana panasonic yada olympus kompact bi makina tavsiye edermisiniz özellikle zoom iyi olsun bütçe 700 geçmiyecek şekilde
olympus sz 10 sz 20 sz 30 içinden
panasonic tz 20 veya önere bileceğiniz başka bi model
çekeceğim fotolar manzara ve aile bireylerin çekimi
flash üzerinde olursa daha iyi olur canon 130 gibi flash girip çıkmalı olmasın
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doroşenko 8 yıl
elph 310 ve sx150 ciddi anlamda hemen hiç bir yenilik getirmiyor

elph 510 ise yazılımla ayarlanabilecek bir kaç farklı IS modu ve rakiplerinden 1-2 mm incelik ,küçüklük dışında bir fazlası yok hatta eksiği var

şöyleki;Canon rakiplerini 3-4 yıl geriden takip ediyor (D-SLR leri ve foto kalitesini bir yana koyarak söylüyorum) sony ve panasonic inde 1-2 mm fark hariç bu boyutta makinaları var,üstelik bunlar yıllardır piyasada Canon un bu modeli Full HD ve HD video çekiyor ama çekim süresi 10 dakika ile sınırlı pana ve sony nin modellerinde ise bu süre sınırsız.

Yine canon un bu modeli 28 mm geniş açı değeri sunuyorki pana ve sony nin yıllar önceki modelleri bu değerleri sunuyordu,2-3 yıldır çıkardıkları modellerde bu 24-25 mm seviyelerine çıktı canon bu açıdan da geriden takip ediyor.

Keza optik zoom içinde aynı şeyi söylemek mümkün pana ve sony yıllar önceki modellerin de 12x kullanırken şimdilerde 15-16 hatta canon un diğer rakiplerinden nikon ve samsung 18x optik zoom kullanıyorlar aynı şey dokunmatik ekranlar içinde geçerli.

Bu modeller canon ürün yelpazesi içinde yeni olabilirler ama foto dünyası ve rakipleri için pekde yenilik sayılmaz kimbilir belkide bunlar ara modellerdir canon un yapacağı geniş çaplı bir hamlenin öncüleridir.
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yhackup 8 yıl
ELPH 510 HS güzelmiş alınır yani...
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techraven 8 yıl
Canon iyidir
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