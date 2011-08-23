Canon'dan 3 yeni PowerShot dijital kompakt fotoğraf makinesi

Görüntü dünyasının önemli isimlerinden olan Canon, popüler dijital kompakt fotoğraf makinesi ailesi PowerShot'ın 3 yeni üyesi PowerShot SX150 IS, PowerShot Elph 510 HS ve PowerShot Elph 310 HS'yi duyurdu. Fiyatları 250 dolar ila 350 dolar arasında değişen çözümlerden PowerShot Elph 510 HS, kendi teknik özelliklerinde dünyanın en ince dijital fotoğraf makinesi ünvanını da elinde bulunduruyor.
Her üç fotoğraf makinesinin özelliklerine ayrı ayrı değinmeden önce ortak özelliklerden kısaca bahsetmekte fayda var. Üç cihazda koşullara bağlı olarak en uygun çekim modunu otomatik olarak tespit ederek görüntü sabitlemede en iyi sonuçları sunan Intelligent IS, iFrame, HD video kaydı ve fotoğraf çekiminde 32, video çekiminde ise 21 adet mevcut sahneden koşullara en uygun olanını otomatik olarak seçerek, kullanıcıların çekimlerinde en iyi sonuçları almalarına imkan sunan Smart Auto teknolojisine destek sunuyor.
Canon PowerShot ELPH 510 HS
- 12.1 CMOS sensör, 12x optik yakınlaştırma
- 28mm genişlikli lens
- 1080p HD video kayıt desteği
- 3.2 inçlik dokunmatik LCD panel
- Düşük ışıklı ortamlarda yüksek kalitede fotoğraf çekimi sağlayan DIGIC 4 görüntü işlemcisi ve 12.1 MP CMOS sensörü ile HS sistemi
- 7.8 kare/saniye hızında seri çekim modu
- Siyah, Kırmızı ve gümüş olmak üzere üç farklı renk seçeneği
- Tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı; 350 dolar
- Satışa sunulacağı tarih; Eylül başı
Canon PowerShot ELPH 310 HS
- 12.1 MP CMOS sensör, 8x optik yakınlaştırma
- 28mm genişlikli lens
- Canon'un HS sistemi
- 1080p HD video kayıt desteği
- Yüksek hızlı çekim modu: 8.7 kare/s
- 3 inçlik LCD panel
- Mor, Mavi, Pembe, Yeşil ve Gümüş olmak üzere beş farklı renk seçeneği
- Tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı; 260 dolar
- Satışa sunulacağı tarih; Ekim başı
Canon PowerShot SX150 IS
- 12x optik yakınlaştırma, 14.1 MP CCD sensör
- 28mm genişlikli lens
- 720p HD video kayıt desteği
- Manuel çekim modları
- 3 inçlik LCD panel
- Siyah ve Kırmızı olmak üzere iki farklı renk seçeneği
- Tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı; 250 dolar
- Satışa sunulacağı tarih; Eylül başı
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biri şimdi 14 mp e çıkmış diyecek ama aynı sensörde daha kötü sonuçlar vereceği kesin.
yukarda yazdığım gibi yeni hiç bir getirisi yok bu makinaların canon compakt ta duraklama dönemine girdi sanırım ama DSLR deki tahtıda sallantıda, adım adım rakipleri geliyor micro 4/3 sensör (küçük olmasına rağmen) ve 16 mp ile panasonic gerçekten iyi bir iş çıkarmış G3 modeli ile herkesin ama herkesin imagingresource.com sitesinde bu makina ile yapılmış örnek çekimleri incelemesini tavsiye ederim.3200 ISO (dahil) gerçekten çok temiz fotoları var hatta 6400 de kullanılabilir bunun yanına inanılmaz caf caf lı özellikleride koyun gerçekten hoş bir makina olmuş bu ISO performansı gelecek olan diğer modellerde de devam ederse ve ISO başarımı artarsa Canon için durum vahim.
28mm de sabit anlaşılan canon ordan bir cacık olmayack.
3.4 diyafram açıklığı fazla gibi ayrıca digic 4 işlemcisinde de bir yenileme yok sanırım.
sensör çapı da 1/2.33 tür kesin..
Canon PowerShot ELPH 510 HS 24 mm den başlayacaktı ki süper olacaktı.
tamda bu noktada bana panasonic yada olympus kompact bi makina tavsiye edermisiniz özellikle zoom iyi olsun bütçe 700 geçmiyecek şekilde
olympus sz 10 sz 20 sz 30 içinden
panasonic tz 20 veya önere bileceğiniz başka bi model
çekeceğim fotolar manzara ve aile bireylerin çekimi
flash üzerinde olursa daha iyi olur canon 130 gibi flash girip çıkmalı olmasın
elph 510 ise yazılımla ayarlanabilecek bir kaç farklı IS modu ve rakiplerinden 1-2 mm incelik ,küçüklük dışında bir fazlası yok hatta eksiği var
şöyleki;Canon rakiplerini 3-4 yıl geriden takip ediyor (D-SLR leri ve foto kalitesini bir yana koyarak söylüyorum) sony ve panasonic inde 1-2 mm fark hariç bu boyutta makinaları var,üstelik bunlar yıllardır piyasada Canon un bu modeli Full HD ve HD video çekiyor ama çekim süresi 10 dakika ile sınırlı pana ve sony nin modellerinde ise bu süre sınırsız.
Yine canon un bu modeli 28 mm geniş açı değeri sunuyorki pana ve sony nin yıllar önceki modelleri bu değerleri sunuyordu,2-3 yıldır çıkardıkları modellerde bu 24-25 mm seviyelerine çıktı canon bu açıdan da geriden takip ediyor.
Keza optik zoom içinde aynı şeyi söylemek mümkün pana ve sony yıllar önceki modellerin de 12x kullanırken şimdilerde 15-16 hatta canon un diğer rakiplerinden nikon ve samsung 18x optik zoom kullanıyorlar aynı şey dokunmatik ekranlar içinde geçerli.
Bu modeller canon ürün yelpazesi içinde yeni olabilirler ama foto dünyası ve rakipleri için pekde yenilik sayılmaz kimbilir belkide bunlar ara modellerdir canon un yapacağı geniş çaplı bir hamlenin öncüleridir.