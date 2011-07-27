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Canon'dan X Mark I Mouse Lite; Kablosuz fare ile hesap makinesi bir arada

7 yıl
10,3b
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7
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Canon'dan X Mark I Mouse Lite; Kablosuz fare ile hesap makinesi bir arada
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Dijital kamera, D-SLR kamera, kamera ekipmanı (objektif, flaş vb), yazıcı ve video kamera gibi birbirinden farklı ürünleriyle karşımıza çıkan Canon firmasının, ilk kez Photokina 2010 etkinliğinde sergilediği farklı tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplayan fare modeli X Mark I Mouse Lite'ın, ağustos ayından itibaren 59,99$ fiyat etiketiyle Amerika'da satışa sunulacağı açıklandı.
Piyasadaki rakiplerinden farklı olarak Bluetooth 2.0 alıcılı ve lazer sensörlü fare, nümerik tuş takımı, hesap makinesi fonksiyonlarına ev sahipliği yapan X Mark I Mouse Lite, hem Windows hem Mac OS platformlarıyla uyumlu çalışabiliyor.
Fare siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle geliyor.

Canon'dan X Mark I Mouse Lite; Kablosuz fare ile hesap makinesi bir arada
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shimoda 7 yıl
Resme ilk baktığımda aklımdan geçen: Acaba sayısal tuş takımı olarak da kullanılıyor mu ? idi.
Dizüstü bilgisayarlarda rakam girmenin verdiği can sıkıcı his bu model ile ortadan kalkar işte. Dilerim iç piyasada da satışı olur en kısa zamanda.
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Selduman 4 yıl
uygun fiyatlı benzer yani numerik keypadli fare arıyorum.
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safe-e 7 yıl
lüzümsüz pc nin sanal bir hesap makinesi var zaten buna ne gerek
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DH Misafiri 7 yıl
Orhun ne iş yapıyorsun ? Bence muhtesem birşey
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mstftpl 7 yıl
Şirketin finans bölümündeki elemanlar için en büyük buluş.
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musAKka 7 yıl mstftpl
mstftpl

Şirketin finans bölümündeki elemanlar için en büyük buluş.


Aynen öyle. Standart kullanıcı için birşey ifade etmeyebilir ancak durmadan hesap yapıp tablolara giriş yapanlar için nimettir bu.
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orhuntas 7 yıl
gördüğüm en gereksiz teknoloji belki de
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