Canon'dan X Mark I Mouse Lite; Kablosuz fare ile hesap makinesi bir arada

Dijital kamera, D-SLR kamera, kamera ekipmanı (objektif, flaş vb), yazıcı ve video kamera gibi birbirinden farklı ürünleriyle karşımıza çıkan Canon firmasının, ilk kez Photokina 2010 etkinliğinde sergilediği farklı tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplayan fare modeli X Mark I Mouse Lite'ın, ağustos ayından itibaren 59,99$ fiyat etiketiyle Amerika'da satışa sunulacağı açıklandı.



Piyasadaki rakiplerinden farklı olarak Bluetooth 2.0 alıcılı ve lazer sensörlü fare, nümerik tuş takımı, hesap makinesi fonksiyonlarına ev sahipliği yapan X Mark I Mouse Lite, hem Windows hem Mac OS platformlarıyla uyumlu çalışabiliyor.

Fare siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle geliyor.



