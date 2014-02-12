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Canon'dan giriş seviyesi DSLR fotoğraf makineleri arasına yeni üye: EOS 1200D

5 yıl
10,1b
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Canon'dan giriş seviyesi DSLR fotoğraf makineleri arasına yeni üye: EOS 1200D
Geliştirdiği görüntüleme ürünleriyle her zaman rekabetçi olmayı başaran Canon, giriş seviyesi DSLR modeli EOS 1100D'nin üzerine hazırladığı yeni EOS 1200D’yi resmi olarak duyurdu.
Gövde tasarımı olarak genel DSLR çizgisini koruyan Canon EOS 1200D (Rebel T5), teknik olarak ise 18MP APS-C CMOS sensör, DIGIC 4 görüntü işlemcisi, 9 noktadan otomatik netleme sistemi, saniyede 3 kare seri çekim hızı, 100-6400 ISO aralığı, 30 - 1/4000 enstantane değeri, %95 oranında görüş açısına ve 0.8x büyütmeye sahip pentamirror optik vizör, 3-inç 460K LCD ekran, Full HD 30p video çekim kapasitesi, SD / SDHC / SDXC hafıza kartı destekleri ve 130 x 100 x 78 mmmm boyut ile 480 gram ağırlık gibi ayrıntılarla karşımıza çıkıyor. Lityum-iyon LP-E10 bataryasıyla CIPA standartlarına göre 500 fotoğraf çekimi yapabilen makine, giriş seviyesine hitap etmesinden de dolayı içerisinde birçok akıllı çekim modu ve yaratıcı filtreler barındırıyor. 

Canon'un yuvalak hatlarıyla dikkat çeken giriş seviyesi yeni DSLR fotoğraf makinesi EOS 1200D, EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II lens modeliyle beraber Mart ayı içerisinde 550$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor. Canon, EOS 1200D ile beraber aynı zamanda yeni MR-14EX II ring flaş modelini de kullanıcıların beğenisine sunmuş durumda. Arkasında kolay ayarlamalar ekran bulunan flaş, özellikle makro çekimleri için ideal bir kullanım yapısı sunuyor, E-TTL desteğiyle geliyor ve netleme yardımı için bünyesinde özel LED ışıklar taşıyor. Ring flaşın fiyatı ise 1200D ile aynı olarak 550$ seviyesinde.
 
Canon'dan giriş seviyesi DSLR fotoğraf makineleri arasına yeni üye: EOS 1200D
Canon'dan giriş seviyesi DSLR fotoğraf makineleri arasına yeni üye: EOS 1200D

http://www.dpreview.com/news/2014/02/12/canon-announces-entry-level-rebel-t5-eos-1200d-and-macro-ring-light?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_4#embeddedSampleGallery8048740907 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
1200d de çekim modunu sanıyelo 10 sanıye moduna aldım gerı nasıl alıcaz bilgisi olan varmı
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ulan64ude 5 yıl
18mp yerine 12mp olsaydı daha iyi olurdu
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BenGiDeR 5 yıl
Bu klasmandaki makineler bana çok garip geliyor, ne aynasız sistemler kadar ufaklar ne de diğer dslr'lar kadar ergonomikler.

Bir de Canon 7d MarkII ve Nikon d400'ü gösterseler artık :)
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ozturert 5 yıl ulan64ude
ulan64ude

18mp yerine 12mp olsaydı daha iyi olurdu

1100D 12MP
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GylR? 5 yıl
1100D nin yerine iyi güncelleme olmuş.
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First_Person 5 yıl
1200D'nin özellikleri benim kaç yıllık 550D'nin özelliklerine benziyor. Hatta 550D'nin ekranı daha iyi. Bu duruma Canon kaç yıllık ürünü tekrar ısıtıp karşımıza koyuyor diye bakabiliriz, ya da 550D'nin bugün bile pek çok fotoğrafçıyı mutlu edecek özellikte olduğunu düşünecek olursak, Canon'un giriş seviyesi gayet güzel oldu da diyebiliriz.
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