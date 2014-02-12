Canon'dan giriş seviyesi DSLR fotoğraf makineleri arasına yeni üye: EOS 1200D

Geliştirdiği görüntüleme ürünleriyle her zaman rekabetçi olmayı başaran Canon, giriş seviyesi DSLR modeli EOS 1100D'nin üzerine hazırladığı yeni EOS 1200D’yi resmi olarak duyurdu.

Gövde tasarımı olarak genel DSLR çizgisini koruyan Canon EOS 1200D (Rebel T5), teknik olarak ise 18MP APS-C CMOS sensör, DIGIC 4 görüntü işlemcisi, 9 noktadan otomatik netleme sistemi, saniyede 3 kare seri çekim hızı, 100-6400 ISO aralığı, 30 - 1/4000 enstantane değeri, %95 oranında görüş açısına ve 0.8x büyütmeye sahip pentamirror optik vizör, 3-inç 460K LCD ekran, Full HD 30p video çekim kapasitesi, SD / SDHC / SDXC hafıza kartı destekleri ve 130 x 100 x 78 mmmm boyut ile 480 gram ağırlık gibi ayrıntılarla karşımıza çıkıyor. Lityum-iyon LP-E10 bataryasıyla CIPA standartlarına göre 500 fotoğraf çekimi yapabilen makine, giriş seviyesine hitap etmesinden de dolayı içerisinde birçok akıllı çekim modu ve yaratıcı filtreler barındırıyor.





Canon'un yuvalak hatlarıyla dikkat çeken giriş seviyesi yeni DSLR fotoğraf makinesi EOS 1200D, EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II lens modeliyle beraber Mart ayı içerisinde 550$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor. Canon, EOS 1200D ile beraber aynı zamanda yeni MR-14EX II ring flaş modelini de kullanıcıların beğenisine sunmuş durumda. Arkasında kolay ayarlamalar ekran bulunan flaş, özellikle makro çekimleri için ideal bir kullanım yapısı sunuyor, E-TTL desteğiyle geliyor ve netleme yardımı için bünyesinde özel LED ışıklar taşıyor. Ring flaşın fiyatı ise 1200D ile aynı olarak 550$ seviyesinde.

http://www.dpreview.com/news/2014/02/12/canon-announces-entry-level-rebel-t5-eos-1200d-and-macro-ring-light?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_4#embeddedSampleGallery8048740907