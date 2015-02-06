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Canon’dan mega piksel savaşını kızıştıran iki yeni dev: EOS 5Ds ve EOS 5Ds R

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Canon’dan mega piksel savaşını kızıştıran iki yeni dev: EOS 5Ds ve EOS 5Ds R
Nikon’un 36 mega piksel çözünürlüğe sahip D800 DSLR fotoğraf  makinesine cevabı uzun zamandır beklenen Canon, sessizliğini 50MP çözünürlüğe sahip EOS 5Ds ve EOS 5Ds R ile bozdu. Firma ayrıca yeni EF 11-24mm f/4L USM lens modelini de fotoğraf severlerin beğenisine sundu.

Özellikle manzara, mimari ve portre fotoğrafı çeken profesyoneller göz önüne alınarak 50.6 MP’lik FF (Tam Kare) CMOS sensör ile hazırlanan 5Ds ve 5Ds R, firmanın EF serisi harika lensleri ile aktif olarak kullanılabiliyor. 5Ds R modelinde “Low-Pass (Alçak Geçiş)” filtresi kullanmayarak maksimum keskinlik hedefleyen firma, iki yeni devinde ortak olaraksa 1.3x, 1.6x ve 1:1 kesme modları, 100-6400 ISO (50-12800 genişleme şansı) aralığı, 1/8000 maksimumu perde hızı, yüksek çözünürlüğü kaldıracak şekilde çift DIGIC 6 işlemci, saniyede 5 kare seri çekim hızı, 61-noktalı (41 çapraz) otomatik netleme sistemi ve kararlı pozlamalara özel 150K Pixel RGB+IR ölçüm sensörü gibi detaylara yer veriyor. “Intelligent Tracking and Recognition AF (iTR)” sistemiyle hareketli obje takiplerinde hem yüzleri hem de renkleri takip edebilen 5Ds ve 5Ds R, yine taşıdıkları “Mirror Vibration Control” isimli sistemleriyle ayna mekanizmasından kaynaklanan titreşimi en az seviyeye getirebiliyorlar.
%100 kapsama alanına sahip elektronik bilgi destekli vizörleri sayesinde çekim kolaylığı sağlayan DSLR fotoğraf makineleri, çektikleri görüntüleri de 3.2-inç boyutlu Clear View II LCD ekranları üzerinden gözler önüne seriyorlar. 152 x 116 x 76 mm boyut ve 930 gram ağırlığındaki gövdeleri Canon 5D Mark 3 ile neredeyse aynı olan 5Ds ve 5Ds R, 4K beklentilerinin aksine 1920 x 1080 piksel 30p video çekim kapasitesi ortaya koyuyorlar. SD/SDHC/SDXC (UHS-I) ve CompactFlash destekli çift hafıza kartı yuvası bulunan EOS ailesinin en yenileri, LP-E6 lityum-iyon batarya sayesinde de CIPA standartlarına göre 700 fotoğrafın altında kalkabiliyorlar.
Canon'un EF lens ailesine dahil ettiği yeni lensi EF 11-24mm f/4L USM ise sunduğu aralık ile geniş açı manzara çekimleri için ideal bir seçenek oluşturuyor. 11 grupta 16 element dizilimiyle hazırlanan lens, ön ve arka optikler üzerine yapılan "Fluorine" kaplama sayesinde de parmak iziyle diğer lekelere karşı ciddi bir koruma getiriyor. Ultrasonic motoruyla hızlı olduğu kadar sessiz de bir otomatik netleme performansı sunan lens, 1180 gram toplam ağırlığa sahip.
 
Canon’dan mega piksel savaşını kızıştıran iki yeni dev: EOS 5Ds ve EOS 5Ds R
Canon'un mega piksel savaşını yeni bir seviyeye taşıyan DSLR fotoğraf makinelerinden 5Ds gövde olarak 3700$, 5Ds R ise yine gövde olarak 3900$ fiyat etiketiyle Haziran ayında satışa çıkıyor. Şubat ayında satışına başlanacak olan EF 11-24mm f/4L USM'nin fiyatı ise 3000$ olarak belirlenmiş durumda.
 
Canon’dan mega piksel savaşını kızıştıran iki yeni dev: EOS 5Ds ve EOS 5Ds R

http://www.dpreview.com/articles/7433724324/canon-eos-5ds-and-5ds-r-announced-with-50mp-full-frame-sensors#embeddedSampleGallery6332352603 Yorum Yaz
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Arranger. 3 yıl
5dsr - D810 dinamik aralık karşılaştırma.
dpreview.com/...
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Mecanica 3 yıl
Iso sınırları ilginç bir makina. Ama bir 6D kullanıcısı olarak bir üst segment te geçeceğim zaman su andaki tabloda Nikon D810 a geçerim. Ha Mark IV nasıl gelecek bilmiyorum ama su anda 5dsr 810 karşısında hiç mantıklı gelmiyor
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tutakgokhan 3 yıl
Canon 5Ds & 5DsR Tanıtım ve İncelemesi, Makine ile ilgili kafanıza takılan sorular için güzel bir video


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VYC Majoris 3 yıl
Dinamik aralıkta Nikon'a yetişeceğini sanmam ama ben en çok isoyu merak ediyorum. Gerçi iso iddiası olan bir model değil galiba.
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ÇAĞ 4 yıl
Satışı yapiliyor muydu fuarda acaba 5ds'in?
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DH Misafiri 4 yıl
megapiksel bitişik yazılır pes yani
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First_Person 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

megapiksel bitişik yazılır pes yani

Cümle başına geldiğinde "megapiksel" büyük "M" ile yazılır, pes yani.
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DH Misafiri 4 yıl
21MP'den 50'ye aynı sensörle çıkarsa Canon tam bir çılgınlık yapmış olur. SLR makinalarda sorun mega pixel değil. ISO kabiliyeti çok iyi olmalı. Öyle ki 50 ISO'da çekilen fotoda bile noise verebiliyor 5DM2. Arıca saniyedeki çekim adedi 10'un altında olmamalı. Sony,A6000'de rekor üstüne rekor kırıyor. Dünyanın en hızlı makinasını üretiyor, Canon Nikon seyrediyor. EF 11-24 her ne kadar iyi görünse bile Tamron 15-30 2.8 VC bu lensi çiğ çiğ yer. 61 nokta bana açıkçası yetersiz geldi. Bu rakam A6000'de 179!!
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ozturert 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
21MP'den 50'ye aynı sensörle çıkarsa Canon tam bir çılgınlık yapmış olur. SLR makinalarda sorun mega pixel değil. ISO kabiliyeti çok iyi olmalı. Öyle ki 50 ISO'da çekilen fotoda bile noise verebiliyor 5DM2. Arıca saniyedeki çekim adedi 10'un altında olmamalı. Sony,A6000'de rekor üstüne rekor kırıyor. Dünyanın en hızlı makinasını üretiyor, Canon Nikon seyrediyor. EF 11-24 her ne kadar iyi görünse bile Tamron 15-30 2.8 VC bu lensi çiğ çiğ yer. 61 nokta bana açıkçası yetersiz geldi. Bu rakam A6000'de 179!!

Tamam sen a6000 alıp önüne Tamron 15-30 tak işte
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doctor_bey 4 yıl
Sen çift Digic 6 koy, Full HD 30p'de kal; pes yani Canon Beyciğim
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ozturert 4 yıl
Aboo uzman dolmuş ortalık ben kaçayım...
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ozturert 4 yıl
Canon yapmış algıayıcıyı. Öyle diyor DPReview'daki röportajda.
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First_Person 4 yıl
"Canonistler" canon kullanıcıları oluyor sanırım. Yani ben mesela. (Teröristi çağrıştırdı, çok hoşlanmadım.) Pekiyi "armağanımız" derken "sizler" kimsiniz ve Canon kullanıcılarına ne armağan ediyorsunuz, orasını pek kavrayamadım.
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