Canon’dan mega piksel savaşını kızıştıran iki yeni dev: EOS 5Ds ve EOS 5Ds R

Nikon’un 36 mega piksel çözünürlüğe sahip D800 DSLR fotoğraf makinesine cevabı uzun zamandır beklenen Canon, sessizliğini 50MP çözünürlüğe sahip EOS 5Ds ve EOS 5Ds R ile bozdu. Firma ayrıca yeni EF 11-24mm f/4L USM lens modelini de fotoğraf severlerin beğenisine sundu.





Özellikle manzara, mimari ve portre fotoğrafı çeken profesyoneller göz önüne alınarak 50.6 MP’lik FF (Tam Kare) CMOS sensör ile hazırlanan 5Ds ve 5Ds R, firmanın EF serisi harika lensleri ile aktif olarak kullanılabiliyor. 5Ds R modelinde “Low-Pass (Alçak Geçiş)” filtresi kullanmayarak maksimum keskinlik hedefleyen firma, iki yeni devinde ortak olaraksa 1.3x, 1.6x ve 1:1 kesme modları, 100-6400 ISO (50-12800 genişleme şansı) aralığı, 1/8000 maksimumu perde hızı, yüksek çözünürlüğü kaldıracak şekilde çift DIGIC 6 işlemci, saniyede 5 kare seri çekim hızı, 61-noktalı (41 çapraz) otomatik netleme sistemi ve kararlı pozlamalara özel 150K Pixel RGB+IR ölçüm sensörü gibi detaylara yer veriyor. “Intelligent Tracking and Recognition AF (iTR)” sistemiyle hareketli obje takiplerinde hem yüzleri hem de renkleri takip edebilen 5Ds ve 5Ds R, yine taşıdıkları “Mirror Vibration Control” isimli sistemleriyle ayna mekanizmasından kaynaklanan titreşimi en az seviyeye getirebiliyorlar.

%100 kapsama alanına sahip elektronik bilgi destekli vizörleri sayesinde çekim kolaylığı sağlayan DSLR fotoğraf makineleri, çektikleri görüntüleri de 3.2-inç boyutlu Clear View II LCD ekranları üzerinden gözler önüne seriyorlar. 152 x 116 x 76 mm boyut ve 930 gram ağırlığındaki gövdeleri Canon 5D Mark 3 ile neredeyse aynı olan 5Ds ve 5Ds R, 4K beklentilerinin aksine 1920 x 1080 piksel 30p video çekim kapasitesi ortaya koyuyorlar. SD/SDHC/SDXC (UHS-I) ve CompactFlash destekli çift hafıza kartı yuvası bulunan EOS ailesinin en yenileri, LP-E6 lityum-iyon batarya sayesinde de CIPA standartlarına göre 700 fotoğrafın altında kalkabiliyorlar.

Canon'un EF lens ailesine dahil ettiği yeni lensi EF 11-24mm f/4L USM ise sunduğu aralık ile geniş açı manzara çekimleri için ideal bir seçenek oluşturuyor. 11 grupta 16 element dizilimiyle hazırlanan lens, ön ve arka optikler üzerine yapılan "Fluorine" kaplama sayesinde de parmak iziyle diğer lekelere karşı ciddi bir koruma getiriyor. Ultrasonic motoruyla hızlı olduğu kadar sessiz de bir otomatik netleme performansı sunan lens, 1180 gram toplam ağırlığa sahip.

Canon'un mega piksel savaşını yeni bir seviyeye taşıyan DSLR fotoğraf makinelerinden 5Ds gövde olarak 3700$, 5Ds R ise yine gövde olarak 3900$ fiyat etiketiyle Haziran ayında satışa çıkıyor. Şubat ayında satışına başlanacak olan EF 11-24mm f/4L USM'nin fiyatı ise 3000$ olarak belirlenmiş durumda.

http://www.dpreview.com/articles/7433724324/canon-eos-5ds-and-5ds-r-announced-with-50mp-full-frame-sensors#embeddedSampleGallery6332352603