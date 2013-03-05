Canon'dan üst seviye yeni taracıyı, "CanoScan 9000F Mark 2 "

Görüntüleme teknolojileri konusunda uzman firmalar arasında yer alan Canon, yeni geliştirdiği üst seviye fotoğraf, doküman ve film tarayıcısını resmi olarak tanıttı.

Canon tarafından tanıtılan ve CanoScan 9000F modelinin yeni versiyonu olan CanoScan 9000F Mark 2 , CCD 12 kanal sensörü sayesinde maksimum 9600x9600 dpi analog film taraması ve 4800x4800 dpi fotoğraf ve doküman tarama performansı verebiliyor. Kullanıcılara My Image Garden isimli yazılım sayesinde farklı tarama fonksiyonları arasında hızlı geçiş, fotoğrafları organize etme ve yüz tanıma özelliklerini de sağlayabilen 9000F Mark 2, A4 boyutundaki dokümanları 300dpi çözünürlüğünde 7 saniye, 35mm negatif filmleri ise 1200dpi çözünürlüğünde 18 saniye süre ile yüksek kalitede tarayarak, Auto Document Fix ve Film Automatic Retouching özellikleri sayesinde taramaların renk, kontrast, toz, çizik ve solma gibi ayarlarını düzelterek temizleyebiliyor.

Açıldığı anda taramaya hazır hale gelebilen cihaz, 270x480x111mm boyutlarına ve 4.6kg ağırlığına sahip. Üzerinde hızlı tarama ve düzenleme işlemleri için kısa yol tuşlarını da barındıran Canon CanoScan 9000F Mark 2, 240$ fiyat etiketi ile Nisan ayında piyasaya çıkacak.

http://www.canon.co.uk/For%5FHome/Product%5FFinder/Scanners/Flatbed/CanoScan%5F9000F%5FMarkII/