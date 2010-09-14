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Canon'dan yeni bir dijital kamera daha: PowerShot G12

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
48,1b
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Fotoğraf Makineleri
knight
Haber Editörü
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Canon'dan yeni bir dijital kamera daha: PowerShot G12
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Dijital kamera sektöründe söz sahibi isimlerden Canon, G11'in yeni varisi PowerShot G12'yi tanıttı.

112 x 76 x 48 mm boyutlarında ve batarya - hafıza kartı dahil 401 gram ağırlığında tasarlanan dijital kamera, 10 megapiksel çözünürlüğünde 1/1.7'' CCD sensörden ve DIGIC4 görüntü işlemcisinden güç alıyor. Yeni kameranın 28-140 mm fokal aralığına sahip objektifiyle (9 grup - 11 element) 5 kata kadar optik, 4 kata kadar dijital yakınlaştırma yapabiliyoruz.

Canon, G12'de en son Hybrid görüntü stabilizasyon teknolojisine yer vermiş. Bu teknolojinin özellikle makro çekimlerde etkinliği arttırdığı belirtilmekte. ISO'yu 80 ile 3200 arası ayarlayabildiğimiz kamerada diyaframı geniş açıda f/2.8'e kadar; dar açıda f/4.5'a kadar açabiliyoruz. Enstantane hızı 1/4000'e kadar ayarlanabilen G12'nin flaşı yetersiz gelirse Canon tarafından tavsiye edilen harici flaşları kamerayla beraber kullanabiliyoruz. (EX serisi Speedlites, Macro Twin Lite MT-24EX, Macro Ring Lite MR-14EX, Canon High Power Flaş HF-DC1)

1280x720@24 FPS, 640x480@30 FPS, 320x240@30 FPS video kaydedebilen kamera hem elektronik vizöre hem de 2.8 inç boyutunda 461.000 piksel hareketli ekrana sahip. Son olarak SD, SDHC, SDXC, MMC, MMCplus, HCMMCplus desteği sunan PowerShot G12'nin ekimde 500$ fiyat etiketiyle boy göstermesi planlanıyor.

Canon'dan yeni bir dijital kamera daha: PowerShot G12
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http://www.usa.canon.com/cusa/consumer/products/cameras/digital_cameras/powershot_g12 Yorum Yaz
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luckystar 6 yıl
G15 turkiyede satilmaya basladi. G13 cikmadi malesef:((
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yzcrcp53 6 yıl
canon powershot g13 ne zaman çıkar vede türkiye piyasasına girer bilgisi olan varmı teşekkürler
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DH Misafiri 7 yıl
şimdi tüm sohbet neyi gösteriyo yani bu makine alınırmı alınmazmı nikon mu canon mu ? biri lütfen beni bilgilendirsin teşekkürler
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ankara06ankara 7 yıl
Bu paralara alınmaz bence.
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olağan_şüpheli 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

şimdi tüm sohbet neyi gösteriyo yani bu makine alınırmı alınmazmı nikon mu canon mu ? biri lütfen beni bilgilendirsin teşekkürler

canon nikondan daha iyi..bir çok incelemede bu sonuc cıktı ..

ayrıca makine kac tl ..o civarda baska ne modeller var yazarsanız bişiler yazılır..hatta bununla ilgli konu vardı...
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DH Misafiri 7 yıl
slm g 12 nın vıdeo cekımınde ses kaydedemıyorum ne yapmalıyım?
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Hirotaro 9 yıl
farkında mısınız bilmiyorum ama


Nikon P7000 de ve bunda G12 de MP ler düşürülmüş . P6000 da 13,5mp ,G10 da 15mp idi. acaba üreticiler yaptıkları hataların farkına mı varıyor yoksa tüketiciler bilinçleniyor mu
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photo_canon1 9 yıl
canon biraz da a6xx serisine yüklense diyorum hani



bu arada güzel makina olmuş.. en azından fiziksel görüntü ve elbette işlevsellik olarak.. gerçi g serisinin tümü öyle zaten.. birde incelemelerini görmek, okumak gerek..
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Batuist 9 yıl
güzel bir makine olmuş...
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PlutosDaddy 9 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Özellikleri karşılaştırınca sanki Nikon bu sefer "yapmış" dedim
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bwhiteshark 9 yıl
G11'de benzer özelliklerdeydi?
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albati 9 yıl
Kağıt üzerinde G11'den pek bi farklı değil ama pratikte neler sunar zaman gösterecek.
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ikarahal 9 yıl
G serisi D-SLR kullanıcılarına gore tasarlanmıs guzel makinalar. Sensor boyutu ve pixel yogunlugu makul tutulmus. Buda fotodiodların ısık alma kabiliyetlerini dusurmeyecektir. Iso basarısınıda yukseltecektir tabi. Objektif carpanıda abartılmadıgından ısık kalitesi cok deforme olmayacaktır. G10 gibi bir hata yapılmamıs. Sanırım HD video kaydadeger (1280 x 720 olsada)tek yenilik. Onun yanında IS tede gelistirmelerde yapılmıs. Video 1080 olabilirmis. Birde seri cekim konusunda iyilestirme yapılabilirmis. CCD yerine CMOS ta kullanılabilirdi. Yenilikler cok fazla degil. Fotografta kalite isteyenlerin tercihi olmalı.
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photo-pentax 9 yıl
G12 HAKKINDA ÇOK SAYIDA KONU AÇILDI SANIRIM GÖZDEN KAÇIRDINIZ
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tevfikteo 9 yıl
Tekerlek eklemesi mükemme olmuş. Tam bir Dslr görünümü katmış. Keşke şu fiyattan ülkeye girse...
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