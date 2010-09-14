Canon'dan yeni bir dijital kamera daha: PowerShot G12

Dijital kamera sektöründe söz sahibi isimlerden Canon, G11'in yeni varisi PowerShot G12'yi tanıttı.

112 x 76 x 48 mm boyutlarında ve batarya - hafıza kartı dahil 401 gram ağırlığında tasarlanan dijital kamera, 10 megapiksel çözünürlüğünde 1/1.7'' CCD sensörden ve DIGIC4 görüntü işlemcisinden güç alıyor. Yeni kameranın 28-140 mm fokal aralığına sahip objektifiyle (9 grup - 11 element) 5 kata kadar optik, 4 kata kadar dijital yakınlaştırma yapabiliyoruz.

Canon, G12'de en son Hybrid görüntü stabilizasyon teknolojisine yer vermiş. Bu teknolojinin özellikle makro çekimlerde etkinliği arttırdığı belirtilmekte. ISO'yu 80 ile 3200 arası ayarlayabildiğimiz kamerada diyaframı geniş açıda f/2.8'e kadar; dar açıda f/4.5'a kadar açabiliyoruz. Enstantane hızı 1/4000'e kadar ayarlanabilen G12'nin flaşı yetersiz gelirse Canon tarafından tavsiye edilen harici flaşları kamerayla beraber kullanabiliyoruz. (EX serisi Speedlites, Macro Twin Lite MT-24EX, Macro Ring Lite MR-14EX, Canon High Power Flaş HF-DC1)

1280x720@24 FPS, 640x480@30 FPS, 320x240@30 FPS video kaydedebilen kamera hem elektronik vizöre hem de 2.8 inç boyutunda 461.000 piksel hareketli ekrana sahip. Son olarak SD, SDHC, SDXC, MMC, MMCplus, HCMMCplus desteği sunan PowerShot G12'nin ekimde 500$ fiyat etiketiyle boy göstermesi planlanıyor.

http://www.usa.canon.com/cusa/consumer/products/cameras/digital_cameras/powershot_g12