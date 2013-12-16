Carnegie Mellon Üniversitesi tarafından hazırlanan robot modeli CHIMP, DARPA Robotics Challenge denemlerine katılacak

ABD Savunma Projeleri Ajansı DARPA'nın düzenlendiği ve temelinde oluşan doğal felaketlerde insanların kurtarılması için robotlar geliştirme olan yarışması Robotics Challenge, 20-24 Aralık tarihinde düzenlenecek denemeleri kapsamında Carnegie Mellon Üniversitesi tarafından hazırlanan robot modeli CHIMP'e de ev sahipliği yapacak.

Sonucunda 2 milyon dolar ödül bulunan yarışmanın final (2014 sonunda) öncesi denemelerinde robotlar, 8 farklı zorlu görev ile karşı karşıya kalacaklar ve sonuç olarak finale katılma hakkı kazanan takımlar belirlenmiş olacak. Florida merkezli olarak yapılacak bu denemelerde 17 takım ile yarışmaya hazırlanan ve Carnegie Mellon Üniversitesi bünyesinde kurulan "Tartan Rescue Team" tarafından geliştirilen CHIMP (Şempanze) robot modeli ise, kolları ve bacakları üzerinde yer alan özel mekanizmalar ile zorlu şartlarda rahatlıkla hareket edebiliyor. Ayağa kalktığı zaman bir insan boyutunda olduğu belirtilen ancak insan gibi yürüme amaçlı hazırlanmayan robot, 181 kg ağırlığa sahip ve enkazlar içerisinde elleriyle vanaları kapatma, kapıları açma ya da büyük objeleri taşıma gibi farklı olanaklar sunabiliyor. Yarı otonom olarak çalıştığı söylenen CHIMP, bünyesinde yer alan birçok sensör yardımıyla da güvenli şekilde ilerliyor, geri bildirim yapabiliyor.

DARPA Robotics Challenge mücadele eden CHIMP robot modeli hakkında hazırlanan tanıtım videolarını aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.slashgear.com/carnegie-mellon-chimp-robot-to-participate-in-darpa-robotics-challenge-trials-this-month-16308913/