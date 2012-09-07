Casio, Bluetooth uyumlu yeni G-Shock serisini satışa sunuyor

Haziran ayında Japonya'daki belirli Android cihazlarla uyumlu G-Shock Bluetooth GB–6900 saat modelini satışa sunan Casio, yeni ürünlerle kapsama alanını genişletmeyi planlıyor.





Yeni tanıtılan iki seri GB–6900AA ve GB-5600AA, Bluetooth 4.0 bağlantı standardını kullanıyor ve şimdilik sadece iPhone 4S ile uyumlu olarak çalışıyor.





Satışa sunulduğu aynı dönemde uygulama mağazasında yerini alacak G-Shock+ uygulaması ile saat ve telefon arasındaki etkileşim sağlanıyor. Gelen arama ve yeni email bildirimi, iPhone titreşim ve alarm özelliklerini saatten aktive edebilme, saati telefona göre ayarlayabilme, telefondan uzaklaşınca titreşim verme, hareket sensörü ile telefona yaklaştığında otomatik bağlanma işlemleri bu uygulama vasıtasıyla yapılabiliyor.





GB-6900AA modelleri Ekim ayında, GB-5600AA modelleri ise Kasım ayında 230$ fiyat etiketiyle Japonya'da piyasaya sürülecek. Global satış planı ise bilinmiyor.