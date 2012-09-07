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Casio, Bluetooth uyumlu yeni G-Shock serisini satışa sunuyor

6 yıl
4,1b
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Haziran ayında Japonya'daki belirli Android cihazlarla uyumlu G-Shock Bluetooth GB–6900 saat modelini satışa sunan Casio, yeni ürünlerle kapsama alanını genişletmeyi planlıyor.

Yeni tanıtılan iki seri GB–6900AA ve GB-5600AA, Bluetooth 4.0 bağlantı standardını kullanıyor ve şimdilik sadece iPhone 4S ile uyumlu olarak çalışıyor.

Satışa sunulduğu aynı dönemde uygulama mağazasında yerini alacak G-Shock+ uygulaması ile saat ve telefon arasındaki etkileşim sağlanıyor. Gelen arama ve yeni email bildirimi, iPhone titreşim ve alarm özelliklerini saatten aktive edebilme, saati telefona göre ayarlayabilme, telefondan uzaklaşınca titreşim verme, hareket sensörü ile telefona yaklaştığında otomatik bağlanma işlemleri bu uygulama vasıtasıyla yapılabiliyor.

GB-6900AA modelleri Ekim ayında, GB-5600AA modelleri ise Kasım ayında 230$ fiyat etiketiyle Japonya'da piyasaya sürülecek. Global satış planı ise bilinmiyor.

http://www.casio.co.jp/release/2012/0905_GB-5600AA_6900AA/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
dockhanger 5 yıl
mühi olan işlev 150 tl lık casıonun yaptığı işi 800 tl lık seıko yapmıyor bılgınıze !
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bollinger 6 yıl
tasarımları çok dandikk
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emmrree1990 6 yıl
jovanovic
Bence tasarımlarının artık daha ciddi yapılması lazım. Çoğu bana hala 10 sene öncesini anımsatıyor.

Bencede eski çocuk saatlerinden farksız.
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Reddemon35 6 yıl
230 dolar etmez
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mk2kill 6 yıl
telefondan uzaklaşınca uyarı vermesi güzel bir özellik.telefonu biryerde unutma , cepten düşürme ya da çalinma olaylarinda işe yarar diye düşünüyorum.
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gply37 6 yıl
Görünüm daha güzel olsaydı iyiydi
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jovanovic 6 yıl
Bence tasarımlarının artık daha ciddi yapılması lazım. Çoğu bana hala 10 sene öncesini anımsatıyor.
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Krone 6 yıl
Tasarımlar ciddiyetsiz görünüyor.
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jay jay justified 6 yıl jovanovic
jovanovic

Bence tasarımlarının artık daha ciddi yapılması lazım. Çoğu bana hala 10 sene öncesini anımsatıyor.

Ciddi derken? Neye göre, kime göre? Outdoor kategorisindeki bir ürün için fazlasıyla şık ürünler bence. Bence diyorum, çünkü bu işin bir kıstası yok. Bence şık, sence ciddi değil.

Bu saati alan adam her şeyden önce işlevine bakar, tipine değil.
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Virtual Reality 6 yıl
Büyük ekranlı telefon kullananlar ve sık sık ceketinin cebinden çıkarmak istemeyenler için birebir
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