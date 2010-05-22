Casio, yeni dijital fotoğraf makinesi EXILIM Zoom EX-Z350'yi satışa sunuyor

Dijital kamera sektörünün önemli isimlerinden Casio, EXILIM serisinin yeni üyesini tanıttı. Casio'nun EXILIM Zoom EX-Z350 olarak adlandırdığı dijital fotoğraf makinesi, kullanıcılara 12.1 mp sensör, 4x optik yaklaştırma ve 27 mm'lik geniş açılı lens sunuyor. 2.7 inç boyutunda TFT ekrana yer verilen dijital fotoğraf makienesi yüz tanıma ve Youtube Capture gibi özellikleri barındırıyor. Youtube Capture adı verilen uygulama ile kullanıcılar çektikleri videoları kolayca Youtube'a yükleyebilecekler.

Casio'nun yeni dijital fotoğraf makinesi EXILIM Zoom EX-Z350'nin 182$'lık fiyat etiketiyle ön siparişli satışlarınına başlanıldığı belirtildi.