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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Casio, yeni dijital fotoğraf makinesi EXILIM Zoom EX-Z350'yi satışa sunuyor

Casio, yeni dijital fotoğraf makinesi EXILIM Zoom EX-Z350'yi satışa sunuyor
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Fotoğraf Makineleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Casio, yeni dijital fotoğraf makinesi EXILIM Zoom EX-Z350'yi satışa sunuyor
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Dijital kamera sektörünün önemli isimlerinden Casio, EXILIM serisinin yeni üyesini tanıttı. Casio'nun EXILIM Zoom EX-Z350 olarak adlandırdığı dijital fotoğraf makinesi, kullanıcılara 12.1 mp sensör, 4x optik yaklaştırma ve 27 mm'lik geniş açılı lens sunuyor. 2.7 inç boyutunda TFT ekrana yer verilen dijital fotoğraf makienesi yüz tanıma ve Youtube Capture gibi özellikleri barındırıyor. Youtube Capture adı verilen uygulama ile kullanıcılar çektikleri videoları kolayca Youtube'a yükleyebilecekler.

Casio'nun yeni dijital fotoğraf makinesi EXILIM Zoom EX-Z350'nin 182$'lık fiyat etiketiyle ön siparişli satışlarınına başlanıldığı belirtildi.

Casio, yeni dijital fotoğraf makinesi EXILIM Zoom EX-Z350'yi satışa sunuyor
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DH Misafiri 8 yıl
bence 10 mp den başlayan makinerinin çekimleri oldukça başaralı alan arkadaşlara şimdiden hayırlı olsun.
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fatihcanery 9 yıl
makro çekim diye bisey yok,kuzene simdi aldık makrosu yok sayılır
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devecibakar 9 yıl
bence casio saat yapsın. foto makinesi onun için değil.
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Batuist 9 yıl
bunların görüntü kaliteleri oldukça düşük. hele hele kapalı ortamlarda resim çekicek aletler değil... dış ortam için idare eder anca..
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TELESCOPE 9 yıl
amatör çekimler yapanların işine yarayabilir
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arel.gr 9 yıl
macro nesne cekimleri nasil acaba ?
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