Casio'dan farklı tasarıma sahip dijital kamera: EX-TR150

Japonya merkezli dijital kamera üreticisi Casio, farklı yapısı ile dikkatleri üzerinde toplayan EX-TR150 modelini duyurdu.



122.8 mm uzunluğunda, 59.0 mm genişliğinde, 14.9 mm kalınlığında ve yaklaşık 157 gram ağırlığında tasarlanan EX-TR150, 1/2.3-inç'lik 12.1 megapiksel CMOS sensör (backlit) ile 21 mm f/2.8 objektifi bünyesinde barındırıyor. 1920 x 1080 ve 1280 x 720 piksel çözünürlüklerinde 30 FPS; 432 x 320 piksel çözünürlüğünde ise 240 FPS video kaydedebilen dijital kamera, 4 kata kadar dijital yakınlaştırma yapabiliyor.

34.9 MB'lık dahili kapasitesi SD / SDHC / SDXC bellek kartlarıyla yükseltilebilen dijital kamerada, 3.0-inç boyutunda ve 960 x 480 piksel çözünürlüğünde dokunmatik Super Clear LCD ekran bulunuyor. Dijital kameranın hareketli tasarımını göz önünde bulundurulduğunda kendi fotoğrafınızı rahatça çekebiliyorsunuz.



Kırmızı, pembe ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip EX-TR150, lityum iyon bataryayla geliyor. Tam şarj durumunda batarya, 220 çekime kadar olanak tanıyor.





Casio EX-TR150 hakkında daha detaylı bilgi edinmek için buraya tıklayabilirsiniz.