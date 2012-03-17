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Casio'dan farklı tasarıma sahip dijital kamera: EX-TR150

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
8,4b
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Fotoğraf Makineleri
knight
Haber Editörü
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Japonya merkezli dijital kamera üreticisi Casio, farklı yapısı ile dikkatleri üzerinde toplayan EX-TR150 modelini duyurdu.
122.8 mm uzunluğunda, 59.0 mm genişliğinde, 14.9 mm kalınlığında ve yaklaşık 157 gram ağırlığında tasarlanan EX-TR150, 1/2.3-inç'lik 12.1 megapiksel CMOS sensör (backlit) ile 21 mm f/2.8 objektifi bünyesinde barındırıyor. 1920 x 1080 ve 1280 x 720 piksel çözünürlüklerinde 30 FPS; 432 x 320 piksel çözünürlüğünde ise 240 FPS video kaydedebilen dijital kamera, 4 kata kadar dijital yakınlaştırma yapabiliyor.
34.9 MB'lık dahili kapasitesi SD / SDHC / SDXC bellek kartlarıyla yükseltilebilen dijital kamerada, 3.0-inç boyutunda ve 960 x 480 piksel çözünürlüğünde dokunmatik Super Clear LCD ekran bulunuyor. Dijital kameranın hareketli tasarımını göz önünde bulundurulduğunda kendi fotoğrafınızı rahatça çekebiliyorsunuz.
Kırmızı, pembe ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip EX-TR150, lityum iyon bataryayla geliyor. Tam şarj durumunda batarya, 220 çekime kadar olanak tanıyor.
Casio EX-TR150 hakkında daha detaylı bilgi edinmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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aziz77 7 yıl
şekil güzel,ama kamera çekim çözünürlüğü iyi değil.
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NovariX 7 yıl
Teknik özellikleri bu sınıfa göre ortalama denilebilir.
Tasarımıda çok şık. Güzel satış rakamlarına ulaşabilir.
Heleki facebook'a direk upload özelliği olursa Türkiye'de yok satar!
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E_Aydin35 7 yıl
Her özelliği ile iddialı özellikle kızların tercihi olacağına şüphem yok..
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arandur 7 yıl
Lens yok dolayısıyla da zoom yok. Ama lens olmaması geniş açının abartı olmasını sağlamış. Ancak Iphone 4S kalitesinde çekeceğini düşünüyorum yani diğer dijital makinelerin yanında sönük kalacaktır.
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mephistopheless 7 yıl E_Aydin35
isyankar_emre

Her özelliği ile iddialı özellikle kızların tercihi olacağına şüphem yok..

hangi kız 240 fps ye ihtiyaç duyacak :D
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alikiziltoprak 7 yıl
Single Focus lens diyor. Bundan kastı Auto Focus yok mu demek istiyor? Webcam gibi yani :)
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artcraft35 7 yıl
kompakt bir yapıya sahip. taşınabilirliği maksimuma çıkarmış buna bağlı olarak da optik zoomu yok malesef. sürekli yanlarında ağırlık yapmayacak bir 2. makina ihtiyacı hissedenler amaçlanmış olmalı. fakat özellikleri gayet iyi
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cagataykoroglu 7 yıl
240 fps :S tasarım kadar bu özellikte dikkat çekici.
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Korkunç Abdul 7 yıl cagataykoroglu
cagataykoroglu
240 fps :S tasarım kadar bu özellikte dikkat çekici.

" 432 x 320 piksel çözünürlüğünde ise 240 FPS video kaydedebilen dijital kamera"
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createemir 7 yıl
Resimin sol-üstünde ki kamera webcam'e benziyor.
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