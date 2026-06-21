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    Casio MQ-24 serisi yenileniyor

    Casio MQ-24D ve MQ-24G versiyonları ikonik orijinal modelin daha parlak ve daha estetik bir görünüm kazanmasını sağlıyor. Fiyatlar ise bir miktar artıyor.       

    Casio MQ-24 Tam Boyutta Gör
    Casio markasının yaklaşık 40 yıldır sade tasarımı ve hafifliği ile en çok satan modellerinden birisi olan Casio MQ-24 yenilendi. Firma yeni kol saatlerine daha parlak ve daha estetik bir görünüm kazandırmış.

    Casio MQ-24D ve MQ-24G

    Casio MQ-24D ve Casio MQ-24G adıyla piyasaya sürülen kol saatleri metalik güneş ışını kadran ile ışığı daha iyi yansıtmayı amaçlarken 3 boyutlu metalik indeksler ile daha iyi görünüm sunuyor. Reçine kayışların yerini ise paslanmaz çelik kayışlar alıyor.

    Kasa ve kadranın reçineden imal edildiği saat 7.8mm kalınlığında ve 45 gram ağırlığında. Kayışların ayarlanabilir klipsleri ile bilek ölçüsü 150-205mm arasında ayarlanabiliyor. Reçineden imal cam günlük kullanımda darbelere ve su sıçramalarına karşı standart dayanıklılık sunuyor.

    Yıllarca sapma yapmadan çalışan kuvars mekanizmayı devam ettiren saat standart bir SR626SW pille 3 yıla kadar kullanılabiliyor. Casio MQ-24D modeli 54.95$ fiyat etiketine sahipken altın tonlarına sahip MQ-24G modeli ise 64.95$ olarak satılıyor.

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    H
    hasandemirrr 3 gün önce

    çok güzel

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