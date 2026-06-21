Casio MQ-24 serisi yenileniyor

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Tam Boyutta Gör Casio markasının yaklaşık 40 yıldır sade tasarımı ve hafifliği ile en çok satan modellerinden birisi olan Casio MQ-24 yenilendi. Firma yeni kol saatlerine daha parlak ve daha estetik bir görünüm kazandırmış.

Casio MQ-24D ve MQ-24G

Casio MQ-24D ve Casio MQ-24G adıyla piyasaya sürülen kol saatleri metalik güneş ışını kadran ile ışığı daha iyi yansıtmayı amaçlarken 3 boyutlu metalik indeksler ile daha iyi görünüm sunuyor. Reçine kayışların yerini ise paslanmaz çelik kayışlar alıyor.

Casio renk değiştiren ekrana sahip saatlerini tanıttı 2 ay önce eklendi

Kasa ve kadranın reçineden imal edildiği saat 7.8mm kalınlığında ve 45 gram ağırlığında. Kayışların ayarlanabilir klipsleri ile bilek ölçüsü 150-205mm arasında ayarlanabiliyor. Reçineden imal cam günlük kullanımda darbelere ve su sıçramalarına karşı standart dayanıklılık sunuyor.

Yıllarca sapma yapmadan çalışan kuvars mekanizmayı devam ettiren saat standart bir SR626SW pille 3 yıla kadar kullanılabiliyor. Casio MQ-24D modeli 54.95$ fiyat etiketine sahipken altın tonlarına sahip MQ-24G modeli ise 64.95$ olarak satılıyor.

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