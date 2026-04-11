    Casio ekranı renk değiştiren G-Shock saatlerini tanıttı

    Casio, renk değiştiren ekran teknolojisiyle donatılmış yeni G-Shock saat modellerini tanıttı. Yaz ayları için tasarlanan bu dayanıklı ve şık saatler, tarzınıza renk katacak.

    Yaz aylarının yaklaşması ile hareketlenen Casio yeni ürünler tanıtmaya devam ediyor. Casio G-Shock serisine eklenen 4 yeni saat modeli renk değiştiren ekran teknolojisi ile daha eğlenceli bir yaz dönemi geçirmenizi amaçlıyor.

    Casio GMA-P21 ve GM-S21 serileri

    Casio GMA-P2100SR-1A, GMA-P2100SR-7A, GM-S2110SR-1A ve GM-S2110SR-7A adındaki yeni saat modelleri kompakt tasarımlarıyla sezonun tarzını yansıtırken, G-Shock konseptinin standart dayanıklılığını da koruyor.

    Serinin dikkat çeken özelliği, tüm modellerde kullanılan polarize buhar kaplama cam. Bu cam, bakış açısına göre renk değiştiren bir ton efekti sunuyor. GMA-P2100SR-1A ve GM-S2110SR-7A modellerinde yeşil tonlu cam kullanılırken, GMA-P2100SR-7A ve GM-S2110SR-1A modellerinde pembe ton hâkim.

    GMA modellerinde sekizgen kasa ve gümüş tonlu paslanmaz çelik çerçeve yer alırken GM modellerinde ise yuvarlak kasa ve saydam reçine çerçeve bulunuyor. Su geçirmezlik derecesi 200 metre olarak belirtilmiş. Saatler CR1025 piliyle çalışıyor ve pil ömrü yaklaşık üç yıl.

    Saatlerde dünya saati (31 zaman dilimi, 48 şehir ve UTC), 1/100 saniye kronometre, 24 saate kadar geri sayım sayacı, günlük beş alarm ve saat başı sinyal gibi özellikler bulunuyor. Ayrıca çift LED aydınlatma, 2099 yılına kadar otomatik tam takvim, sessiz mod, aylık ±15 saniye sapma ve 12/24 saat formatı desteği mevcut.

    Japonya'da GMA-P2100SR modelleri 19.800 yen (124 dolar), GM-S2110SR modelleri ise 30.250 yen (190 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Küresel pazarda da satışa çıkması beklenen modellerin Japonya dışındaki çıkış tarihleri henüz netleşmedi.

