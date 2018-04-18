Casio’dan yeni bir akıllı saat daha

Google ortaklığıyla girdiği akıllı saat pazarına iyiden iyiye ısınan Casio yeni ürünler sunmaya devam ediyor. Casio WSD-F20A adıyla tanıtılan yeni Wear OS saati öncekilere göre biraz daha düşük fiyatı ile dikkat çekiyor.

Casio WSD-F20A özellikleri ve fiyatı

Casio Pro Trek serisine dahil olan akıllı saat dış mekân sporlarını seven tüketicilere hitap ediyor. Kasası 50 metreye kadar su altında çalışmaya ve 1.2 metreye kadar da düşmelere karşı dayanıklı.

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1.32 inçlik ekranında 320x300 piksel çözünürlük sunan akıllı saat dahili GPS modülüne sahip. Bu sayede çevrim dışı olarak haritaları kullanabiliyorsunuz. Diğer taraftan dijital pusula, barometre, yükseklik ölçer ve aktivite takibi gibi özellikler barındırıyor.

Dış mekan sporları için firmanın geliştirdiği uygulamalara da sahip olan Casio WSD-F20A akıllı saati mikrofon ile akıllı telefondaki pek çok fonksiyona sesli komutlarla ulaşabiliyor. Fiyatı 399$ olan saat Android 4.3 ile iOS 9.0 ve üzeri telefonlarla uyumlu. Kullanım süresi konusunda bir bilgi yok ancak yoğun kullanımlarda 1 günü çıkaramayabilir.