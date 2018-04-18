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Casio’dan yeni bir akıllı saat daha

Akıllı saat pazarında Google Wear OS platformu üzerinden yürümeyi tercih eden Casio, yeni bir ürün daha hazırladı. Casio WSD-F20A özellikleri ve fiyatı haberimizde.
1 yıl
3,3b
1
11
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Casio’dan yeni bir akıllı saat daha

Google ortaklığıyla girdiği akıllı saat pazarına iyiden iyiye ısınan Casio yeni ürünler sunmaya devam ediyor. Casio WSD-F20A adıyla tanıtılan yeni Wear OS saati öncekilere göre biraz daha düşük fiyatı ile dikkat çekiyor.

Casio WSD-F20A özellikleri ve fiyatı

Casio Pro Trek serisine dahil olan akıllı saat dış mekân sporlarını seven tüketicilere hitap ediyor. Kasası 50 metreye kadar su altında çalışmaya ve 1.2 metreye kadar da düşmelere karşı dayanıklı.

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1.32 inçlik ekranında 320x300 piksel çözünürlük sunan akıllı saat dahili GPS modülüne sahip. Bu sayede çevrim dışı olarak haritaları kullanabiliyorsunuz. Diğer taraftan dijital pusula, barometre, yükseklik ölçer ve aktivite takibi gibi özellikler barındırıyor.

Dış mekan sporları için firmanın geliştirdiği uygulamalara da sahip olan Casio WSD-F20A akıllı saati mikrofon ile akıllı telefondaki pek çok fonksiyona sesli komutlarla ulaşabiliyor. Fiyatı 399$ olan saat Android 4.3 ile iOS 9.0 ve üzeri telefonlarla uyumlu. Kullanım süresi konusunda bir bilgi yok ancak yoğun kullanımlarda 1 günü çıkaramayabilir.

 

https://www.phonearena.com/news/Casio-F20A-watch-price-features_id104157 Yorum Yaz
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eric13 1 yıl en beğenilen

'yoğun kullanımlarda 1 günü çıkaramayabilir'
Dağda şarj edersiniz artık
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yunusaticioglu 1 yıl
solar şarj özelliği gelmeden akıllı saat alınmaz
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Artunç 12 ay
Pil süresinin uzaması olmazsa olmaz bence. Aksi durumda bir ihtiyaç özelliğine kolay bir şekilde kavuşamaz akıllı saatler. Dolayısıyla da daha kat edilecek çok yol var..
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Mr. Jingles 1 yıl
Gerçek bir saat enerjisini pilden ve ışıktan değil sahip olduğu mekanizmadan alır.
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guguk 1 yıl
Yapın güneş enerjili bir akıllı saat pil derdinden kurtarın milleti niye yapmazlar anlamam
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kayamtky 12 ay guguk
Güneş enerjili klasik dijital saatler yapıldı. Fakat akıllı saatlere enerji yetmiyor. Yani Güneş enerjisi halen istenilen noktada değil.
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Umutcan 1 yıl
Akıllı saatlerde lcd veya oled ekranlar batarya açısından çok mantıklı değil gibi. E-ink veya yansıtıcı ekranlar daha mantıklı görünüyor şu an.
Batarya teknolojisi gelişmediğine göre batarya tüketimini düşürmeye odaklanmak gerekli.
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itülüzagor 1 yıl
Konu ile pek alakalı değil ama:
Bir akıllı bileklikle çalışabilecek bir mobil uygulama geliştirme fikrimiz var. Fakat bunu nasıl yapacağımızı ve nereden başlayacağımızı bilmiyoruz.
Yani uygulama saatten aldığı verileri vs'leri işleyecek ama bu iletim ne yoluyla olacak. Konu hakkında derli toplu bilgi bulamadım. Direk konu ile alakalı link veya bilgi paylaşabilirseniz çok iyi olur......
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omerfa 1 yıl
En önemli ayrıntıyı atlamışlar. Pil süresi herhalde tatmin etmeyecek ki belirtmemişler.
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s_mail 1 yıl
fenix 3 ikinci el falan bakın 10 gün şarjı gidiyor.
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yunusaticioglu 1 yıl
solar şarj özelliği gelmeden akıllı saat alınmaz
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eric13 1 yıl en beğenilen

'yoğun kullanımlarda 1 günü çıkaramayabilir'
Dağda şarj edersiniz artık
1 Yanıt Yanıtla +12
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deniz_sea 1 yıl eric13
Yoğun kullanmayın derler bence...
2 saate bir saate bakın ama 2 saatin geçip geçmediğini anlamak için saate bakmayın gib.... hahahaha
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