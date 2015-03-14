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Casper Nirvana N210 İnceleme

4 yıl
14,2b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Dh Sezer
Haber Editörü
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Casper'ın, uygun fiyatıyla dikkat çeken ikisi bir arada Tablet Bilgisayarı Nirvana N210, ofisimize konuk ediyoruz.



Teknik Özellikler:

İşlemci: Intel Atom Z3735F İşlemci , işlemci Hızı 1.83 GHz.
İşletim Sistemi: Windows 8.1
Ram: 2 GB DDR3
Harddisk: 64 GB Sata
Ekran: 10.1" (1280x800) TN, On Parmak Multi Touch
Kablosuz Ağ: Intel Wireless Kablosuz Ağ Bağlantısı 802.11b/g/n
Kart Okuyucu: SD Kart Okuyucu
Bluetooth: Var
USB Port: USB 2.0: 2 Adet (1mini USB+1 USB)
HDMI & VGA Port: Mini HDMI:1 Adet
Klavye: Ayrılabilir Klavye
Kamera: 0.3 MP Ön Kamera, 2MP Arka Kamera
Batarya: 6000 mAh
Ağırlık: 616gr Tablet, Toplam 1087 gr
Boyutlar: 257 x 172 x10.3 mm
Ekstra: Ayrılabilir Klavye, Office 365,  1 TB One Drive

Casper Nirvana N210 İnceleme


1.33 - 1.83 GHz frekans aralığında çalışabilen, Intel'in 2014 yılında piyasaya sürdüğü yeni nesil atom işlemcisi Z3735F, 22 nm üretim teknolojisiyle N210 üzerinde çalışabiliyor. N200 serisine göre özellikle depolama ve sistem belleği tarafında ciddi farklar sunan N210, 2 GB’lık sistem belleği ve 64 GB kapasiteli dahili hafızasıyla yetecek gibi duruyor. Ayrıca kapasitenin yetmediği durumlarda ise MicroSD kart slotunu da kullanabilme imkanına sahibiz.

Casper Nirvana N210 İnceleme

Windows 8.1 yüklü olarak gelen Nirvana N210, 10.1 inç boyutlu ekranda 1280x800 çözünürlük sunabiliyor. Nirvana N210’un diğer özelliklerine baktığımızda HDMI çıkışına, 2 ve 0.3 MP çözünürklü 2 adet kameraya, 1.5 W çift hoparlöre ve 6000 mAh kapasiteli bataryaya yer verildiğini görebiliyoruz.


Metalik tonları taşıyan koyu gri renkli kasaya sahip olan Nirvana N210, hem tablet hem de bilgisayar formuna sahip bir yapıyla geliyor.  Kutu içeriğinde yer alan klavye ile tableti kolaylıkla birleştirdiğinizde karşımızda Atom işlemçili bir bilgisayar olarak durabiliyor. Tablet ve klavyeyi ayırmak son derece basit. Öncelikle tabletin tasarımına yakından bakacak olursak, hafif ve şık bir tasarıma sahip olduğunu belirtmem gerekiyor.

Casper Nirvana N210 İnceleme

Tabletin sol kısmında, Micro-Usb, HDMI ve kulaklık girişine ek olarak, MicroSD kart girişi, Windows butonu ve son olarak ses kontrol butonları da yer alıyor. Üst kısımda sadece güç butonu yer alırken, tabletin alt kısmında da klavye bağlantı noktasını görüyoruz. Tabletin ön kısmında Casper logosu ve 0.3 MP kamera varken, arka kısımda 2 adet hoparlör, ortada Casper logosu ve son olarak 2 MP çözünürlüklü kamera bulunmakta.


Tabletin kutusundan çıkan klavye de tablet ile aynı renge sahip. İçinde harici bir batarya bulundurmadığı için oldukça ince ve hafif olan klavye, tam Türkçe tuş dizilimine sahip. Ayrıca üzerinde barındırdığı USB girişi ile harici depolama birimi veya fare kullanım imkanı da sunabiliyor.  Küçük boyutlu bir touchpad’e sahip olan klavyenin yumuşak tuşlarıyla keyifli bir deneyim sunduğunu söyleyebilirim. özellikle M - Ö - Ç  ve sağında kalan tuşların diğerlerine küçük olması sanki butonlar sonradan zorla sıkıştırıldığı izlenimi yansıtıyor. Tasarım konusunda bu handikapın dışında günlük kullanımı zora sokacak herhangi bir olumsuzluk olduğunu düşünmüyorum.

Casper Nirvana N210 İnceleme

Tablet klavyeye takılı durumdayken gerçekten mini bir bilgisayar havasını yansıtabiliyor. İkisinin birlikte ''1087'' gram ağırlığına ulaştığını da belirtmeliyim. Aslında oldukça ideal  bir seviye olduğunu söyleyebiliriz. 1.5 kg ağırlığa çıkan cihazları da hesaba katarsak.

Yaklaşık 750 Lira olan fiyatının hakkını tam olarak verdiğini söyleyemem. Özellikle TN panel kullanan ekran, görüş açıları konusunda oldukça yetersiz kalıyor. Tam cepheden bakmadığınız durumlarda görünübilirlik ve renk algısı değişebilmekte.

ürün malzeme kalitesi olarak orta düzeyde özellike donanımı koruma görevini üstlenmiş arka kapağın biraz esnek olduğunu ve olası darbelere karşı pek güven vermediğini söyleyebilirim.

Tasarımda rastladıgım en büyük eksiklerden bir tanesi şarj olurken bize durumu gösteren bi bildirim ledinin olmayışı oldu, bu bağlamda şarj olduğunu  zannedip bazen yolda kalabileceğimi ister istemez düşündüğümü belirtmeliyim.

Açıkçası tasarım olarak hoş bir sunuma sahip olsa da ekran kalitesi beni birazcık düşündürmüyor değil. Kaliteli, nokta aralığı daha az olan bir ekran kullanmalarını isterdim. 
Casper Nirvana N210 İnceleme

Öncelikle işletim sisteminin 32 bit gelmesi beni birazcık düşündürse de 64 bit seçeneğini kurma imkanına sahip olduğunuzun da altını çizmek ister.

Windows 8.1 işletim sistemiyle gelen tableti bir süre kullanma fırsatım. Oldu bu bağlamda yapısı gereği multimeyda işlerde her hangi bir sıkıntı yaratmadığını söyleyebilirim. 

Dokunmatik algı performansı tatmin edici bir performans sunabiliyor. Yalnız bazen boşta kalan elinizin arka kısıma oluşturduğu baskının izlerine ekranda rastlamak rahatsız edici olabiliyor. Klavye ile kullanımlar sırasında touchpad’in zaman zaman kendi kafasına göre hızlandığını veya yavaşladığını gözlemledim.  Bu yüzden bu senaryodaki kullanımda harici bir fare ile kullanmanızı tavsiye ederim.

Windows 8.1’in genel arayüz kullanımı ve sistematiği ile ilgili zaten yeterince bilgi mevcut olduğu için, oyun, ses ve web tarayıcı  odaklı senaryodaki performansına değinmeyi uygun gördüm.

Casper Nirvana N210 İnceleme

Oyun performansına değinecek olursak, Nirvana N210’un orta ve alt düzeyde hemen hemen her oyunu rahatlıkla çalıştırabildiğini söylemek mümkün. Asphalt 8, Six Guns gibi oyunları deneyimlerken büyük oranda akıcı bir performans gözlemledim. Tabi sistemi biraz daha yük altına sokan Modern Combat 5 gibi oyunlarda ise biraz daha düşük detaylara inmek gerekti.

Sentetik testlere geçtiğimizde ise bize her zaman zilyon tane test yapmak yerine tek bi test yaparak fikir beyan eden 3d mark ile çalışmayı daha uygun gördüm. 3D Mark testlerinde aldığı skorları ekranda görebilirsiniz. Bu bağlamda orta seviyeye yakın bir performans sunduğunu fiyatıyla doğru oranda gittiğini söyleyebilirim. 
Casper Nirvana N210 İnceleme
 

Geekbench testine geçtiğimizde özellikle işlemci performansının Asus'un Memo Pad 7 modelli ürününden bir tık daha iyi olduğunu görebiliyoruz.

Oyun deneyimi sırasında cihazda yer alan 1.5 W iki hoparlörün ortalama düzeyde bir ses performansı sunduğunu belirtebilirim.  Tablet üzerindeki hoparlör daha çok tiz ağırlıklı sesleri aktarabiliyor.  Oyunları hem tablet modunda hem de klavye ile oynayabilmenin de büyük bir avantaj olduğunu belirtmeliyim. Tabi bu durumda da tavsiyem harici bir fare kullanılması yönünde olacaktır.

Dediğim performans olarak orta düzeyde bir alet olmuş.

Windows işletim sisteminin en büyük getirilerinden biri olarak web ve arayüz deneyiminin  tatminkar bir seviyede olduğunu söylemek mümkün. Hem Chrome tarayıcısı hem de Internet Explorer iyi bir performans sunabiliyor.


Cihazın çoklu medya yetenekleri konusunda yine Windows işletim sisteminin nimetlerinden faydalandığını söylemek mümkün fakat sahip olduğu donanımın limitlerinin çok yüksek olmadığını belirtmek gerekiyor. Yüksek bitrate ve çözünürlük oranına sahip olan video dosyalarının gösterimi sırasında zorlandığını söyleyebilirim.

Ön Kamera ve arka kamera performansından bahsetmem gerekirse noise oranı oldukça yüksek geldiği için açıkçası bana yetecek düzeyde net ve kaliteli bulmadım ama skype da iş göreceğini düşünüyorum.

Wireless çekim gücü oldukça tatmin edici öyle çok fazla oda değiştiren biri olarak akranı bazı tabletlere nazaran sinyal kaybı yaşatmadı.
Casper Nirvana N210 İnceleme
 

3 Hücreli Pilden oluşan cihazın batarya performansından bahsetmem gerekirse yük  altında ortalama 2.30 saat dayanabilirken standart kullanımda ortalama 5 saatin üzerine çıkabilmekte.

Bu arada cihazın sol arka kısmı dışında pek ısınan ve rahatsız edebilecek bir noktası olmadığını da belirtmeliyim. 

cihazın teknik anlamda oyun dışı ihtiyaçlar için yeterli olduğunu söylemek mümkün.



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managerxn 4 yıl en beğenilen
Yıl olmuş 2015..Hala TN panel((YAZIK EDERSİNİZ GÖZÜNÜZE))..Yok klavyesi, usb girişi varmış..64 gb miş geçin bunları..Cihazı kullanırken en çok muhattab olacağım parçası EKRANI değil mi ?
Sadece Karşıdan bakarken net görüntü elde ediliyormuşşş..Hiç mi kafayı sağa sola çevirmeyecez ..Hem bu tür cihazlar daha çok ekranı yatık şekilde kullanılıyor..
IPS panel olmayan cihazları ne alın nede aldırın...
Yıl olmuş 2015..Hala TN panel((YAZIK EDERSİNİZ GÖZÜNÜZE))..Yok klavyesi, usb girişi varmış..64 gb miş geçin bunları..Cihazı kullanırken en çok muhattab olacağı...
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DH Misafiri 2 yıl
beyler casper nirvana n210 kullanıcısıyım yaklaşık 2 yıldır felan oyun performansı felan fena değil ancak hafıza kartı desteği hakkında maksimum hafıza kartı desteğini bilen varsa bi yardımcı olursa çok sevinirim
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DH Misafiri 3 yıl
ses berbat
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Dengema 3 yıl
N210 u 7 aydır kullanıyorum. Ofisde, iş için almıştım. Gezici bir mesleğim olduğundan, küçük, hafif ve tablet desteği de olsun denilince bu ürünü aldım. Genelde herkes sallayıp durmuş ürüne fakat ben genel olarak memnunum. Internet browser hızı güzel, excel ve word problemsiz şekilde çalışıyor kasma yok. Dokunmatik ekren problemsiz. Ekran IPS değil, biraz soluk diyorlar ama benim öncellediğim bir konu değil.

Aslında Asus Transformer T200 alacaktım ama nedense piyasa girdi ve çıktı. Hiçbir yerde yok. N210un artısı 64Gb Emmc depolama kapasitesi(SSD değil tabi ama okuma yazma hızı bence gayet tatminkar), çoğu ürün 32GB ve gerçekten yetersiz. 2GB ram de oldukça yeterli. Açılış ve kapanış süresi hem Win 8,1 de hem de Win 10 da çok iyi. Klavyesi ergonomik.

Ben 2 hafta önce Win10 upgrade yaptım ve kullanıyorum. Hiçbir uyumsuzluk ve yavaşlama yok. Pili sanki %10 civarında daha çok tüketiyor Win10. Birçok arka plan programını iptal edince oldukça düzeldi ama pil tüketimi 8.1 de daha iyiydi. Win 10 upgrade yapacaklar bence yapsın. 5-6 saat pil süresi var.

Gelelim bana göre eksilere
- Ses seviyesi çoook düşük. Cep telefonunun hoparlörü bile daha çok ses veriyor. Ayıptır.
- Arka kamera vasat. Ön kamera berbat. Ön kamerayı koymasalar daha iyiymiş.
- ekran yeteri kadar geriye gitmiyor.
- Yandan ekrana bakınca görüntü netliği biraz bozuluyor. IPS ekranı yok.
- Klavye de bulunan USB soketi bazen temassızlık yapıyor (ama bu benim hatam hem ezildi, hem de mouse alıcısı takılı çantada taşıyıp yıprattım. Çantada taşırken mouse alıcısını söküp öyle taşıyın)
Sonuç; bu fiyata ben memnun kaldım. Win 10 upgrade yapacaklar, çekinmeden yapabilir.
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DH Misafiri 3 yıl
f klavye ye çevrilebilir mi?
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DH Misafiri 3 yıl
acaba windows 10 a yükseltilebiliyormu yükseltebilen varsa nasıl yaptığını anlatabilirmi ? ben bütün güncellemeleri yaptığım halde win10 gelmedi ve flash la da boot edemiyorum başka bilgisayar boot u görüyor bu görmüyor .
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K E N 3 yıl
Yeni gördüm güzel bir inceleme olmuş elinize sağlık. =)
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fuujitsu 3 yıl
750 tl ye çöp
(Preo P1 gibi) Ulan butun sozde yerli mallari boyle cakma mi olmak zorunda? Ya hu zaten cinden monte ediyorsunuz. Bari adam akilli donanim takin oyle sunun piyasaya.
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infileXible 3 yıl
Yıllardır pek çok casper ürünü kullandım notebook ve tablet.
Burada yazılan
"Akılsızlar Casper alır,
Servisi rezil firmadır,
Malzemesi berbart,
kapıdan bacadan sokmayın..."
şeklinde hiç bir sorun yaşamadım.
Bir ara, MALUM MEDYA'DA CASPER'in sahiplerinin
İSLAMCI-ŞERİATÇI olduğundan YEŞİL SERMAYE damgası yemişti.
İnsanlarda oluşan tek geçerli YANLIŞ ALGI da maalesef bu.
Pek çok büyük kuruluşa (Çizmeciler, Ulusoylar, Haşhaşlar, Tübitak, Kızılay, Yeşilay, Türkiye Kızılhaç, IHH, MGV vs.)
ve iş adamına çözüm sunmuş biri olarak Türkiye'nin demografik
yapısına uygun olarak, BU ÜLKEDE her tür dini inanç, mezhep ve meşrebe
sahip iş adamı (iş kadını) ve kuruluş olduğunu söyleyebilirim.
SERMAYE'NİN RENGİ OLMAZ, AHLAKI OLUR.
Herhangi bir şirketin sahiplerinin dini düşüncesi bazıları için önemli olabilir, ama "en önemlisi bu şirketin ürünleri ve müşteri hizmetleri olmalıdır" diye düşünüyorum.
CASPER sahip olduğu ürünler ile Türkiye'nin en farklı ve en büyük firması değil, ama insafsız yorumlarda bahsedildiği şekli ile
rezil bir firma da değil. Yıllardır piyasaya sunduğu son teknoloji ve rekabetçi ürünler, uygun fiyat ve Yaygın servis ile saygınlığı olan bir kuruluştur.
Satın aldığınız ürün ve Casper servisle ilgili yaşadığınız sorunları yalın bir şekilde yazsanız, diğer insanların satınalma süreçlerini
daha doğru yönlendirir ve insanların şüranını kazanırsınız-ki bu forumda pek çok üye bu şekildedir, hepsine teşekkürlerimi sunarım- ama bazı arkadaşlar fanboyluk, marka düşmanlığı gibi özellikleri İNSAFSIZLIK
derecesine çıkartıyorlar, bunun doğru olmadığını düşünüyorum.

SONUÇ: İyi niyetle, doğru yönlendirme ile, kendi yaşadıkları iyi veya kötü tecrübeyi başkalarına da faydalı olmak için buraya yazan
herkes doğru tutuma sahip kişilerdir. Ben de bu tarz paylaşımda bulunmaya gayret ediyorum.
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ßenle100les 3 yıl
beyler bu 10mblik ufak programlari calistir mi
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DH Misafiri 3 yıl
aklı olan CASPER alır :P şaka şaka uzak durun
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DH Misafiri 3 yıl
bence en iyi ikisi bir arada 11gun once aldım harika
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