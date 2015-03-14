Casper Nirvana N210 İnceleme

Casper'ın, uygun fiyatıyla dikkat çeken ikisi bir arada Tablet Bilgisayarı Nirvana N210, ofisimize konuk ediyoruz.







Teknik Özellikler:





İşlemci: Intel Atom Z3735F İşlemci , işlemci Hızı 1.83 GHz.

İşletim Sistemi: Windows 8.1

Ram: 2 GB DDR3

Harddisk: 64 GB Sata

Ekran: 10.1" (1280x800) TN, On Parmak Multi Touch

Kablosuz Ağ: Intel Wireless Kablosuz Ağ Bağlantısı 802.11b/g/n

Kart Okuyucu: SD Kart Okuyucu

Bluetooth: Var

USB Port: USB 2.0: 2 Adet (1mini USB+1 USB)

HDMI & VGA Port: Mini HDMI:1 Adet

Klavye: Ayrılabilir Klavye

Kamera: 0.3 MP Ön Kamera, 2MP Arka Kamera

Batarya: 6000 mAh

Ağırlık: 616gr Tablet, Toplam 1087 gr

Boyutlar: 257 x 172 x10.3 mm

Ekstra: Ayrılabilir Klavye, Office 365, 1 TB One Drive

1.33 - 1.83 GHz frekans aralığında çalışabilen, Intel'in 2014 yılında piyasaya sürdüğü yeni nesil atom işlemcisi Z3735F, 22 nm üretim teknolojisiyle N210 üzerinde çalışabiliyor. N200 serisine göre özellikle depolama ve sistem belleği tarafında ciddi farklar sunan N210, 2 GB’lık sistem belleği ve 64 GB kapasiteli dahili hafızasıyla yetecek gibi duruyor. Ayrıca kapasitenin yetmediği durumlarda ise MicroSD kart slotunu da kullanabilme imkanına sahibiz.

Windows 8.1 yüklü olarak gelen Nirvana N210, 10.1 inç boyutlu ekranda 1280x800 çözünürlük sunabiliyor. Nirvana N210’un diğer özelliklerine baktığımızda HDMI çıkışına, 2 ve 0.3 MP çözünürklü 2 adet kameraya, 1.5 W çift hoparlöre ve 6000 mAh kapasiteli bataryaya yer verildiğini görebiliyoruz.





Metalik tonları taşıyan koyu gri renkli kasaya sahip olan Nirvana N210, hem tablet hem de bilgisayar formuna sahip bir yapıyla geliyor. Kutu içeriğinde yer alan klavye ile tableti kolaylıkla birleştirdiğinizde karşımızda Atom işlemçili bir bilgisayar olarak durabiliyor. Tablet ve klavyeyi ayırmak son derece basit. Öncelikle tabletin tasarımına yakından bakacak olursak, hafif ve şık bir tasarıma sahip olduğunu belirtmem gerekiyor.



Tabletin sol kısmında, Micro-Usb, HDMI ve kulaklık girişine ek olarak, MicroSD kart girişi, Windows butonu ve son olarak ses kontrol butonları da yer alıyor. Üst kısımda sadece güç butonu yer alırken, tabletin alt kısmında da klavye bağlantı noktasını görüyoruz. Tabletin ön kısmında Casper logosu ve 0.3 MP kamera varken, arka kısımda 2 adet hoparlör, ortada Casper logosu ve son olarak 2 MP çözünürlüklü kamera bulunmakta.





Tabletin kutusundan çıkan klavye de tablet ile aynı renge sahip. İçinde harici bir batarya bulundurmadığı için oldukça ince ve hafif olan klavye, tam Türkçe tuş dizilimine sahip. Ayrıca üzerinde barındırdığı USB girişi ile harici depolama birimi veya fare kullanım imkanı da sunabiliyor. Küçük boyutlu bir touchpad’e sahip olan klavyenin yumuşak tuşlarıyla keyifli bir deneyim sunduğunu söyleyebilirim. özellikle M - Ö - Ç ve sağında kalan tuşların diğerlerine küçük olması sanki butonlar sonradan zorla sıkıştırıldığı izlenimi yansıtıyor. Tasarım konusunda bu handikapın dışında günlük kullanımı zora sokacak herhangi bir olumsuzluk olduğunu düşünmüyorum.

Tablet klavyeye takılı durumdayken gerçekten mini bir bilgisayar havasını yansıtabiliyor. İkisinin birlikte ''1087'' gram ağırlığına ulaştığını da belirtmeliyim. Aslında oldukça ideal bir seviye olduğunu söyleyebiliriz. 1.5 kg ağırlığa çıkan cihazları da hesaba katarsak.



Yaklaşık 750 Lira olan fiyatının hakkını tam olarak verdiğini söyleyemem. Özellikle TN panel kullanan ekran, görüş açıları konusunda oldukça yetersiz kalıyor. Tam cepheden bakmadığınız durumlarda görünübilirlik ve renk algısı değişebilmekte.



ürün malzeme kalitesi olarak orta düzeyde özellike donanımı koruma görevini üstlenmiş arka kapağın biraz esnek olduğunu ve olası darbelere karşı pek güven vermediğini söyleyebilirim.

Tasarımda rastladıgım en büyük eksiklerden bir tanesi şarj olurken bize durumu gösteren bi bildirim ledinin olmayışı oldu, bu bağlamda şarj olduğunu zannedip bazen yolda kalabileceğimi ister istemez düşündüğümü belirtmeliyim.





Açıkçası tasarım olarak hoş bir sunuma sahip olsa da ekran kalitesi beni birazcık düşündürmüyor değil. Kaliteli, nokta aralığı daha az olan bir ekran kullanmalarını isterdim.

Öncelikle işletim sisteminin 32 bit gelmesi beni birazcık düşündürse de 64 bit seçeneğini kurma imkanına sahip olduğunuzun da altını çizmek ister.

Windows 8.1 işletim sistemiyle gelen tableti bir süre kullanma fırsatım. Oldu bu bağlamda yapısı gereği multimeyda işlerde her hangi bir sıkıntı yaratmadığını söyleyebilirim.



Dokunmatik algı performansı tatmin edici bir performans sunabiliyor. Yalnız bazen boşta kalan elinizin arka kısıma oluşturduğu baskının izlerine ekranda rastlamak rahatsız edici olabiliyor. Klavye ile kullanımlar sırasında touchpad’in zaman zaman kendi kafasına göre hızlandığını veya yavaşladığını gözlemledim. Bu yüzden bu senaryodaki kullanımda harici bir fare ile kullanmanızı tavsiye ederim.

Windows 8.1’in genel arayüz kullanımı ve sistematiği ile ilgili zaten yeterince bilgi mevcut olduğu için, oyun, ses ve web tarayıcı odaklı senaryodaki performansına değinmeyi uygun gördüm.

Oyun performansına değinecek olursak, Nirvana N210’un orta ve alt düzeyde hemen hemen her oyunu rahatlıkla çalıştırabildiğini söylemek mümkün. Asphalt 8, Six Guns gibi oyunları deneyimlerken büyük oranda akıcı bir performans gözlemledim. Tabi sistemi biraz daha yük altına sokan Modern Combat 5 gibi oyunlarda ise biraz daha düşük detaylara inmek gerekti.





Sentetik testlere geçtiğimizde ise bize her zaman zilyon tane test yapmak yerine tek bi test yaparak fikir beyan eden 3d mark ile çalışmayı daha uygun gördüm. 3D Mark testlerinde aldığı skorları ekranda görebilirsiniz. Bu bağlamda orta seviyeye yakın bir performans sunduğunu fiyatıyla doğru oranda gittiğini söyleyebilirim.

Geekbench testine geçtiğimizde özellikle işlemci performansının Asus'un Memo Pad 7 modelli ürününden bir tık daha iyi olduğunu görebiliyoruz.

Oyun deneyimi sırasında cihazda yer alan 1.5 W iki hoparlörün ortalama düzeyde bir ses performansı sunduğunu belirtebilirim. Tablet üzerindeki hoparlör daha çok tiz ağırlıklı sesleri aktarabiliyor. Oyunları hem tablet modunda hem de klavye ile oynayabilmenin de büyük bir avantaj olduğunu belirtmeliyim. Tabi bu durumda da tavsiyem harici bir fare kullanılması yönünde olacaktır.

Dediğim performans olarak orta düzeyde bir alet olmuş.





Windows işletim sisteminin en büyük getirilerinden biri olarak web ve arayüz deneyiminin tatminkar bir seviyede olduğunu söylemek mümkün. Hem Chrome tarayıcısı hem de Internet Explorer iyi bir performans sunabiliyor.





Cihazın çoklu medya yetenekleri konusunda yine Windows işletim sisteminin nimetlerinden faydalandığını söylemek mümkün fakat sahip olduğu donanımın limitlerinin çok yüksek olmadığını belirtmek gerekiyor. Yüksek bitrate ve çözünürlük oranına sahip olan video dosyalarının gösterimi sırasında zorlandığını söyleyebilirim.

Ön Kamera ve arka kamera performansından bahsetmem gerekirse noise oranı oldukça yüksek geldiği için açıkçası bana yetecek düzeyde net ve kaliteli bulmadım ama skype da iş göreceğini düşünüyorum.

Wireless çekim gücü oldukça tatmin edici öyle çok fazla oda değiştiren biri olarak akranı bazı tabletlere nazaran sinyal kaybı yaşatmadı.

3 Hücreli Pilden oluşan cihazın batarya performansından bahsetmem gerekirse yük altında ortalama 2.30 saat dayanabilirken standart kullanımda ortalama 5 saatin üzerine çıkabilmekte.

Bu arada cihazın sol arka kısmı dışında pek ısınan ve rahatsız edebilecek bir noktası olmadığını da belirtmeliyim.

cihazın teknik anlamda oyun dışı ihtiyaçlar için yeterli olduğunu söylemek mümkün.



