Casper ve TOÇEV, Mutlu Çocuklar Ağacı projesine başladı





Ülkemizin en büyük yerli bilgisayar ve mobil cihaz üreticilerinden Casper, 2014 yılına girmeye hazırlandığımız bu günlerde önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyor.





Casper ve TOÇEV (Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı) ortaklığında başlayan "Mutlu Çocuklar Ağacı" projesinde, öğrencilere hem bilgisayar hem de sürpriz hediyeler armağan ediliyor.





Proje kapsamında Casper Plaza'da yer alan "Mutlu Çocuklar Ağacı" her gün çalışanların çocuklar için getirdiği hediyelerle büyüyor. 2014 yılını daha fazla gencin teknolojiye dokunacağı bir yıl haline getirecek projeye, herkes katkı sağlayabiliyor.





Mutlu Çocuklar Ağacı'nın fotoğrafı, yeni yıla kadar her gün, Casper Facebook sayfasından paylaşılıyor. Facebook kullanıcıları, Mutlu Çocuklar Ağacı fotoğrafını, kendi profillerinden paylaştığında, ağaca bir adet süs ekleniyor. Her 250 paylaşım, öğrencilere gidecek bir bilgisayar demek.





31 Aralık‘a kadar her gün yayınlanacak olan "Mutlu Çocuklar Ağacı" fotoğrafları paylaştıkça daha da büyüyecek ve proje sonunda her 250 paylaşım için 1 adet bilgisayar okullarına armağan edilecek. Projeye aşağıdaki Facebook bağlantısından katkı sağlayabilirsiniz.











