Casper, yeni yıl için 13.3 inçlik Nirvana modelinin kırmızı renk seçeneğini satışa sundu









Yerli üreticilerimizden Casper, yeni yıla sayılı günler kala özellikle bayan kullanıcıları hedefleyen 13.3 inçlik Casper Nirvana modelinin kırmızı renk seçeneğini satışa sunduğunu duyurdu.





Yüzde 100 alüminyum kasa dizaynı ile 1.5kg ağırlığa sahip olan 13.3. inçlik Nirvana modelleri 19mm kalınlık ile de standart notebooklardan daha ince bir yapı arz ediyor.





Yeni yıl öncesi satışa sunulan kırmızı renk seçenekli 13.3 inçlik Nirvana modeli 926TL fiyat etiketi ve 12 taksit imkanı ile geliyor.





13.3 inçlik modellerde çift çekirdekli 1.1GHz saat hızında çalışan Celeron 847 işlemci, 2GB DDR3 RAM, 320GB HDD, 1366 x 768 piksel çözünürlük, Windows 8 işletim sistemi, webcam, kart okuyucu gibi özellikler bulunuyor.