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Casper, yeni yıl için 13.3 inçlik Nirvana modelinin kırmızı renk seçeneğini satışa sundu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Yerli üreticilerimizden Casper, yeni yıla sayılı günler kala özellikle bayan kullanıcıları hedefleyen 13.3 inçlik Casper Nirvana modelinin kırmızı renk seçeneğini satışa sunduğunu duyurdu.

Yüzde 100 alüminyum kasa dizaynı ile 1.5kg ağırlığa sahip olan 13.3. inçlik Nirvana modelleri 19mm kalınlık ile de standart notebooklardan daha ince bir yapı arz ediyor.

Yeni yıl öncesi satışa sunulan kırmızı renk seçenekli 13.3 inçlik Nirvana modeli 926TL fiyat etiketi ve 12 taksit imkanı ile geliyor.

13.3 inçlik modellerde çift çekirdekli 1.1GHz saat hızında çalışan Celeron 847 işlemci, 2GB DDR3 RAM, 320GB HDD, 1366 x 768 piksel çözünürlük, Windows 8 işletim sistemi, webcam, kart okuyucu gibi özellikler bulunuyor. 

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DH Misafiri 4 yıl
wifi çekim gücü berbat, aşırı gürültülü çalışıyor. Çep telefonumum daha iyi wifi çekim gücü var. Alanlara geçmiş olsun iyi kazık yedik.
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DH Misafiri 4 yıl
Benim Bilsisaayarın aynısı kırmızı
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DH Misafiri 5 yıl
olumlu yorum yazanlar bu cihazı kullanmıyor sanırım bende var 4 kere servise gitti şimdide şarjsız çalışmıyor servise göndermekten usandık...
1 Yanıt Yanıtla +1
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turn table 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
olumlu yorum yazanlar bu cihazı kullanmıyor sanırım bende var 4 kere servise gitti şimdide şarjsız çalışmıyor servise göndermekten usandık...

Olumlu yorum yazanların çoğu ya teknoloji ile arası iyi olmayan ve pek bilişim sistemlerinden anlamayanlar yada bu firmanın çalışanları. Casper ın ne olduğunu insanlara anlatmaya çalışıyoruz. Yaşadığınız sorunu bir başlık olarak açıp anlatırsanız belki bizimde yardımımız dokunur ( para iadesi veya tüketici hakem heyeti vs ). İnsanları ucuz mal ve kalitesiz işçilik ve malzeme ile kandıran bu firma elbet bu pazardan silinecek öyle yada böyle.
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DH Misafiri 6 yıl
facebooklu olsun
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eozkuzucu 6 yıl
ısınamadım gitti altın kaplama olsa bozdurmak için incelerdim sanırım
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ynal 6 yıl
Mac"sper" olmuş bu.
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DH Misafiri 6 yıl
bu bilgisayar hem fiyat hem performans hem de kalite olarak on numara. bu cihazı elinize aldığınızda ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. starbucks'ta açtım bir çok kişi iki kez dönüp baktı.
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DH Misafiri 6 yıl
Casmac leri yapıp yapıp gönderiyor artık biraz aş kendini casper....
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ExxTasY 6 yıl
Bence aynı parayı tablete vermektense bu bilgisayarı almak daha mantıklı. Sonuçta içinde Windows var. Hem istediğim programları kurabilirim hem de internette dolaşabilirim.
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MrPerFormance 6 yıl
Bu kadar da apple macbook pro kopyası olamaz.
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zazian_12 6 yıl
Tamam da bu urun zaten 1 aydir yuzde 30 indirim ile hafta sonu 820 lira civarinda malum magazada satiliyor. Haberini simdi yapmanin mantigini anlamadim. Aklima tek sey geliyor reklam.

Edit: Hatta benim bahsettigim modelde 4gb ram var. 1 ay once kardesime aldim Kirmizi.
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