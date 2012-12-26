Casper, yeni yıl için 13.3 inçlik Nirvana modelinin kırmızı renk seçeneğini satışa sundu

Haber Editörü
Yerli üreticilerimizden Casper, yeni yıla sayılı günler kala özellikle bayan kullanıcıları hedefleyen 13.3 inçlik Casper Nirvana modelinin kırmızı renk seçeneğini satışa sunduğunu duyurdu.
Yüzde 100 alüminyum kasa dizaynı ile 1.5kg ağırlığa sahip olan 13.3. inçlik Nirvana modelleri 19mm kalınlık ile de standart notebooklardan daha ince bir yapı arz ediyor.
Yeni yıl öncesi satışa sunulan kırmızı renk seçenekli 13.3 inçlik Nirvana modeli 926TL fiyat etiketi ve 12 taksit imkanı ile geliyor.
13.3 inçlik modellerde çift çekirdekli 1.1GHz saat hızında çalışan Celeron 847 işlemci, 2GB DDR3 RAM, 320GB HDD, 1366 x 768 piksel çözünürlük, Windows 8 işletim sistemi, webcam, kart okuyucu gibi özellikler bulunuyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Olumlu yorum yazanların çoğu ya teknoloji ile arası iyi olmayan ve pek bilişim sistemlerinden anlamayanlar yada bu firmanın çalışanları. Casper ın ne olduğunu insanlara anlatmaya çalışıyoruz. Yaşadığınız sorunu bir başlık olarak açıp anlatırsanız belki bizimde yardımımız dokunur ( para iadesi veya tüketici hakem heyeti vs ). İnsanları ucuz mal ve kalitesiz işçilik ve malzeme ile kandıran bu firma elbet bu pazardan silinecek öyle yada böyle.
Edit: Hatta benim bahsettigim modelde 4gb ram var. 1 ay once kardesime aldim Kirmizi.