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Cassini uzay aracından muhteşem Satürn fotoğrafı

NASA, ESA ve İtalyan Uzay Ajansı ASI'nin ortak çalışması olan Cassini uzay aracı, Satürn'ün atmosferinde bulunan yoğun metan gazına dikkat çeken siyah beyaz bir fotoğraf gönderdi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Cassini uzay aracından muhteşem Satürn fotoğrafı
 
Görev süresinin sonlarına yaklaşan Cassini uzay aracı, geçtiğimiz günlerde Satürn'e ait siyah beyaz bir fotoğraf gönderdi. 6 Eylül 2015 tarihinde çekilen fotoğrafta, gezegenin atmosferinde bulunan yoğun metan gazı dikkat çekiyor.

Satürn'ün metan gazı tarafından emilen ışık, farklı tonlarda bölgeler oluşturuyor. Işığın yansımadan önce aldığı yola bağlı olarak bölgelerin de tonları farklılık gösterebiliyor. Yer yer gezegenin derin bölgelerinde gözden kaybolan ışık, görece daha koyu bölgelerin oluşmasına neden oluyor. 

Fotoğrafın sağ alt bölgesinde parlayan küçük cisim ise Satürn'ün bilinen 62 uydusundan yalnızca birisi; Dione. İtalyan matematikçi Giovanni Domenico Cassini tarafından keşfedilen Dione, aynı zamanda Güneş Sisteminin en büyük 15.uydusu. NASA araştırmacıları, 1122 km çapındaki Dione'u daha görülebilir kılmak için uydudan yansıyan ışığın parlaklığını da artırmışlar.

Satürn'e 1,32 milyon kilometre uzaktan çekilen fotoğraf, artık görev süresinin sonlarına doğru yaklaşan Cassini uzay aracına ait. Cassini geçtiğimiz aylarda Satürn'ün buzla kaplı uydusu Enceladus'taki son görevine çıkmış ve kendisini bekleyen sona bir adım daha yaklaşmıştı. 2017 yılı içerisinde Satürn'ün yüzeyine çarparak 20 yıllık uzay seyahatinin sonuna gelecek olan uzay aracı; NASA, ESA ve İtalyan Uzay Ajansı ASI'nın ortak çalışması. Satürn uydusu Dione'u da keşfeden İtalyan matematikçi Giovanni Domenico Cassini anısına isimlendirilen uzay aracı, 2005 yılında Titan'a indirilen Huygens uzay sondasıyla birlikte 1997'de fırlatılmıştı.

http://www.nasa.gov/image-feature/jpl/pia18354/methane-saturn Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yoksulseytan22 3 yıl
Onu bunu bırakın da nasa nın sitesini engellediler mi Türkiye den. Dns yi değiştirmeden, VPN kullanmadan giremiyorum. Bilen yeşillendirsin.
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Kulak Misafiri 3 yıl yoksulseytan22
NASA engellemiştir
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Castiel 3 yıl
şu evren ne mükemmel bırşey ya,
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kadirirdem 3 yıl
Hayret edilesi bir durum...
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internalinferno 3 yıl
adamlar neler yapıyor be. Beyinlerine hayranım
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36 3 yıl
Şu çizgilere bak
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1982-utkan 3 yıl
Ne yani satrünemi inecek ?
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Fenomenon 3 yıl

1982-utkan
Ne yani satrünemi inecek ?

Satürn'e inemez hocam. Satürn gazlardan oluşan bir gezegen :)
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