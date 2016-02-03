Cassini uzay aracından muhteşem Satürn fotoğrafı

Görev süresinin sonlarına yaklaşan Cassini uzay aracı, geçtiğimiz günlerde Satürn'e ait siyah beyaz bir fotoğraf gönderdi. 6 Eylül 2015 tarihinde çekilen fotoğrafta, gezegenin atmosferinde bulunan yoğun metan gazı dikkat çekiyor.

Satürn'e 1,32 milyon kilometre uzaktan çekilen fotoğraf, artık görev süresinin sonlarına doğru yaklaşan Cassini uzay aracına ait. Cassini geçtiğimiz aylarda Satürn'ün buzla kaplı uydusu Enceladus'taki son görevine çıkmış ve kendisini bekleyen sona bir adım daha yaklaşmıştı. 2017 yılı içerisinde Satürn'ün yüzeyine çarparak 20 yıllık uzay seyahatinin sonuna gelecek olan uzay aracı; NASA, ESA ve İtalyan Uzay Ajansı ASI'nın ortak çalışması. Satürn uydusu Dione'u da keşfeden İtalyan matematikçi Giovanni Domenico Cassini anısına isimlendirilen uzay aracı, 2005 yılında Titan'a indirilen Huygens uzay sondasıyla birlikte 1997'de fırlatılmıştı.

http://www.nasa.gov/image-feature/jpl/pia18354/methane-saturn

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Satürn'ün metan gazı tarafından emilen ışık, farklı tonlarda bölgeler oluşturuyor. Işığın yansımadan önce aldığı yola bağlı olarak bölgelerin de tonları farklılık gösterebiliyor. Yer yer gezegenin derin bölgelerinde gözden kaybolan ışık, görece daha koyu bölgelerin oluşmasına neden oluyor.Fotoğrafın sağ alt bölgesinde parlayan küçük cisim ise Satürn'ün bilinen 62 uydusundan yalnızca birisi; Dione. İtalyan matematikçi Giovanni Domenico Cassini tarafından keşfedilen Dione, aynı zamanda Güneş Sisteminin en büyük 15.uydusu. NASA araştırmacıları, 1122 km çapındaki Dione'u daha görülebilir kılmak için uydudan yansıyan ışığın parlaklığını da artırmışlar.