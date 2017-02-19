Casusluk şüphesiyle oyuncak bebeklerin satışı yasaklandı

Almanya’da telekomünikasyonu denetleyen "Federal Ağ Ajansı" yayınladığı açıklama ile ailelerin "Arkadaşım Cayla" (My Friend Cayla) isimli oyuncak bebek hakkında dikkatli olmalarını istedi. Uyarıda Bluetooh, hoparlör ve mikrofon cihazlarının yer aldığı oyuncağın hacker’lar tarafından ele geçirilerek ortam dinlemesi yapılabileceği ifade edildi.

Cayla’yı piyasaya süren Genesis firması satışın yasaklanması konusunda henüz bir açıklama yapmadı. Oyuncağın dağıtımını üstlenen Vivid şirketi ise bu tür tehlikelere karşı oyuncağın izole edildiğini ve takip edilme gibi bir durumun söz konusu olmadığını, mobil uygulamanın güncellendiğini duyurdu. Almanya’daki kanunlar gereği casusluk amacıyla kullanılan cihazları satanlar ya da bulunduranlara iki yıla kadar hapis cezası uygulanıyor.

https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2017/14012017_cayla.html?nn=265778

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Diğer taraftan sorulan sorularacevap verebilen bebeğin içine sızılmasıyla çocuklara ulaşılabileceği ve mevcut yazılım açığı üzerindenbelirtildi. 2015 yılından bu yana yaklaşık 1 milyon adet sattığı ifade edilen bebeğin satışı durdurulurken, ebeveynlerin varsa evlerindeki oyuncakları kullanılamaz hale getirmeleri istendi.