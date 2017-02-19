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Casusluk şüphesiyle oyuncak bebeklerin satışı yasaklandı

Almanya’da oldukça popüler bir oyuncak bebeğin hacker’lar tarafından ele geçirilerek casusluk amacıyla kullanılabileceği tespit edildi. Yetkililer ailelerden oyuncağı imha etmelerini istedi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Casusluk şüphesiyle oyuncak bebeklerin satışı yasaklandı
Almanya’da telekomünikasyonu denetleyen "Federal Ağ Ajansı" yayınladığı açıklama ile ailelerin "Arkadaşım Cayla" (My Friend Cayla) isimli oyuncak bebek hakkında dikkatli olmalarını istedi. Uyarıda Bluetooh, hoparlör ve mikrofon cihazlarının yer aldığı oyuncağın hacker’lar tarafından ele geçirilerek ortam dinlemesi yapılabileceği ifade edildi.
Diğer taraftan sorulan sorulara internete bağlanarak cevap verebilen bebeğin içine sızılmasıyla çocuklara ulaşılabileceği ve mevcut yazılım açığı üzerinden çocuklarla konuşulabileceği belirtildi. 2015 yılından bu yana yaklaşık 1 milyon adet sattığı ifade edilen bebeğin satışı durdurulurken, ebeveynlerin varsa evlerindeki oyuncakları kullanılamaz hale getirmeleri istendi.

Cayla’yı piyasaya süren Genesis firması satışın yasaklanması konusunda henüz bir açıklama yapmadı. Oyuncağın dağıtımını üstlenen Vivid şirketi ise bu tür tehlikelere karşı oyuncağın izole edildiğini ve takip edilme gibi bir durumun söz konusu olmadığını, mobil uygulamanın güncellendiğini duyurdu. Almanya’daki kanunlar gereği casusluk amacıyla kullanılan cihazları satanlar ya da bulunduranlara iki yıla kadar hapis cezası uygulanıyor.

https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2017/14012017_cayla.html?nn=265778 Yorum Yaz
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Nevfel 2 yıl en beğenilen
Burada olsaydı yer yerinden oynardı ülke nereye gidiyor yaşam şekline müdahale ediliyor inadına bu bebekten alacağım yaşasın özgürlük nidaları face twitter ve bilimum zavazingo yerde trend olurdu.
Burada olsaydı yer yerinden oynardı ülke nereye gidiyor yaşam şekline müdahale ediliyor inadına bu bebekten alacağım yaşasın özgürlük nidaları face twitter ve b...
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2 Yanıt Yanıtla +14
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suslu76 2 yıl Nevfel
Nevfel

Burada olsaydı yer yerinden oynardı ülke nereye gidiyor yaşam şekline müdahale ediliyor inadına bu bebekten alacağım yaşasın özgürlük nidaları face twitter ve bilimum zavazingo yerde trend olurdu.

insanlar kendilerinin dinlenmesi neden istesin ki
NevfelBurada olsaydı yer yerinden oynardı ülke nereye gidiyor yaşam şekline müdahale ediliyor inadına bu bebekten alacağım yaşasın özgür...
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shegenli chingen 2 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Budamı casus? benim türbanlı oyuncağıma casus dediler.amerikaya yolluyorum [\&o]
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xmen121 2 yıl
İlginç
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SEO-Uzmanı 2 yıl
yeni nesil çocuklar ; artık merak ettikleri her soruyu sorma çağında geldiklerinde,
ve analar bobalar işten yorgun dönüpte çocukların basit sorularına fazla ilgi göstermediklerinde
onlara yapay zeka ; abileri ve ablaları merak ettiği her şeyi öğretecek !
şaka - maka aynı hadiste geçtiği gibi bu bir deccal sistemi gibi geliyor
herkes (çoğunluğun) onun sözüne inanacağı noktasında ; yapay zeka yalan söylemez,
onun sayesinde okulda hocanın anlatmadığı konuyu birde ondan dinleyince anladım.
bu sayede üniversite kazandım diyen yeni bir nesil ortaya çıkacaktır !
bu elbet bu gün olmayacaktır, ama yakında çok yakında beklenmedik bir günde olabilir !
üniversiteyi kazanması garantiyse bizimkine de, bir tane alırız elbet :)
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V4LKyR 2 yıl
Hayatımıza müdahale ediliyor, kimse bebeğime karışmasın!
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shegenli chingen 2 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Budamı casus? benim türbanlı oyuncağıma casus dediler.amerikaya yolluyorum [\&o]
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sdc55 2 yıl
iyi olmuş bence yaw mahremiyet diye bişe bırakmamış
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Kerim5100 2 yıl
Bebeklerin tipi ajan gibi zaten dinleseler nolur :D
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Nevfel 2 yıl en beğenilen
Burada olsaydı yer yerinden oynardı ülke nereye gidiyor yaşam şekline müdahale ediliyor inadına bu bebekten alacağım yaşasın özgürlük nidaları face twitter ve bilimum zavazingo yerde trend olurdu.
2 Yanıt Yanıtla +14
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suslu76 2 yıl Nevfel
Nevfel

Burada olsaydı yer yerinden oynardı ülke nereye gidiyor yaşam şekline müdahale ediliyor inadına bu bebekten alacağım yaşasın özgürlük nidaları face twitter ve bilimum zavazingo yerde trend olurdu.

insanlar kendilerinin dinlenmesi neden istesin ki
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Guest-8ED765537 2 yıl Nevfel
Yoo [>:] Tüm dünyada yasaklanırdı da Burada yasaklama olmazdı. Üretici firma ilgili devlet kuruluşla bi şekilde anlaşırdı
biz bilinçli kesim olarak yasaklanması gerektiğini zararlarını savunurduk siz kör düşünceli kesimde gardaş bunun ağk partiyle ne alakası var oyuncakları bile siyasete alet ettiniz diye sorardınız.
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mrslimshady 2 yıl
Çok creepy olmuş bu bebekler

(uncanny valley)
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oyuncak, almanya ve
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