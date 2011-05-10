Catalyst 11.5 sürücüsü ve Catalyst 11.5a sürücü güncellemesi çıktı

Nisan ayı için hazırladığı 11.4 sürüm numaralı Catalyst sürücü güncellemesini kısa bir süre önce kullanıma sunan AMD, Mayıs ayı için hazırladığı 11.5 güncellemesinde ise ay sonunu beklemedi ve bugün yaptığı açıklama ile kullanıma sundu.Radeon HD 2000 serisinden çift grafik işlemcili Radeon HD 6990 modeline kadar DirectX 10 ve üzeri destek sunan tüm ekran kartları ile Radeon HD 3000 ve HD 4000 serisi entegre grafik işlem birimlerine destek sunuyor.

AMD'den yapılan açıklamaya göre Catalyst 11.5 sürücü paketi, performans güncellemesinden farklı olarak çoklu monitör teknolojisi Eyefinity için Hydravision geliştirmeleri içeriyor. Hydravision teknolojisi içerisinde HydraGrid teknolojisi yeni sürücü ile kullanıcıların yarattığı çerçevelerle uyum gözetirken, aynı özellik artık otomatik bölme seçeneği ile kullanıcılar tarafından tanımlanana Eyefinity monitör düzenlemelerini sıraya dizebiliyor. Catalyst 11.5 sürücüsüyle birlikte AMD, Catalyst 11.5a hızlı güncellemesini de yayınladı. Yeni güncelleme daha önce rapor edilen fare imleci ve video dönüştürmedeki gecikmelerle ilgili sorunlara çözüm getiriyor.

Catalyst 11.5a güncellemesi aynı zamanda Radeon HD 6600 serisi ekran kartı ve DDR3 bellek kullanılan sistemlerin C ivilization 5, Dead Rising 2, Fallout 3, Mafia 2, NBA 2010, ShenGuiChuanQi, Starcraft 2, Warcraft III ve World of Warcraft için DirectX 9 modunda yaşanan kesik kesik görüntü titremesi sorununu da çözüyor.

Catalyst 11.5 sürücü paketi için; http://sites.amd.com/us/game/downloads/Pages/downloads.aspx

Catalyst 11.5a güncellemesi için; http://support.amd.com/us/kbarticles/Pages/AMDCatalyst115ahotfix.aspx