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Catalyst 11.5 sürücüsü ve Catalyst 11.5a sürücü güncellemesi çıktı

8 yıl
18,8b
1
25
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nisan ayı için hazırladığı 11.4 sürüm numaralı Catalyst sürücü güncellemesini kısa bir süre önce kullanıma sunan AMD, Mayıs ayı için hazırladığı 11.5 güncellemesinde ise ay sonunu beklemedi ve bugün yaptığı açıklama ile kullanıma sundu.Radeon HD 2000 serisinden çift grafik işlemcili Radeon HD 6990 modeline kadar DirectX 10 ve üzeri destek sunan tüm ekran kartları ile Radeon HD 3000 ve HD 4000 serisi entegre grafik işlem birimlerine destek sunuyor.

AMD'den yapılan açıklamaya göre Catalyst 11.5 sürücü paketi, performans güncellemesinden farklı olarak çoklu monitör teknolojisi Eyefinity için Hydravision geliştirmeleri içeriyor. Hydravision teknolojisi içerisinde HydraGrid teknolojisi yeni sürücü ile kullanıcıların yarattığı çerçevelerle uyum gözetirken, aynı özellik artık otomatik bölme seçeneği ile kullanıcılar tarafından tanımlanana Eyefinity monitör düzenlemelerini sıraya dizebiliyor. Catalyst 11.5 sürücüsüyle birlikte AMD, Catalyst 11.5a hızlı güncellemesini de yayınladı. Yeni güncelleme daha önce rapor edilen fare imleci ve video dönüştürmedeki gecikmelerle ilgili sorunlara çözüm getiriyor.

Catalyst 11.5a güncellemesi aynı zamanda Radeon HD 6600 serisi ekran kartı ve DDR3 bellek kullanılan sistemlerin C ivilization 5, Dead Rising 2, Fallout 3, Mafia 2, NBA 2010, ShenGuiChuanQi, Starcraft 2, Warcraft III ve World of Warcraft için DirectX 9 modunda yaşanan kesik kesik görüntü titremesi sorununu da çözüyor.

Catalyst 11.5 sürücü paketi için; http://sites.amd.com/us/game/downloads/Pages/downloads.aspx
Catalyst 11.5a güncellemesi için; http://support.amd.com/us/kbarticles/Pages/AMDCatalyst115ahotfix.aspx


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In-ception 8 yıl
lyldz
11.5a nin icinde duzeltmeler mevcut yani komple 11.5 driverida var.sadce 11.5a yi kur keyfine bak

hayır ya öyle olmaması gerek. Paket ayrı hotfix üzerine ekliyor. En sağlam 11.5 den sonra hotfixi yüklemek
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Recharged 8 yıl
İndirelim bizde.
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lyldz 8 yıl
eyvallah hocam.brink icin patch sart sanirim henuz oynamadim ama ati kartlar icin sikintiliymis.belki bu ay erken cikardiklari icin ikinci bir hotfix cikarilabilir :)
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lyldz 8 yıl
11.5a nin icinde duzeltmeler mevcut yani komple 11.5 driverida var.sadce 11.5a yi kur keyfine bak
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GunsNBeer 8 yıl

lyldz

11.5a nin icinde duzeltmeler mevcut yani komple 11.5 driverida var.sadce 11.5a yi kur keyfine bak


Sağol dediğin gibi yaptım BRINK de az da olsa farketti.
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GuNTiS 8 yıl
11.5a yükledim ama mouse lag devam ediyor :S
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ßLacKLioN 8 yıl
mouse lag olanlar çözümünü buldum isterseniz bakın..


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SEO-Uzmanı 8 yıl
AGP Ekran Kartı Kullananlar Topluluğu :)
forum kısmında
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zafercap 8 yıl
erencexor
eskisini kaldırıyormuyuz :)

Şu ana kadar hep eskisin üzerine kurdum herhangi bir sorun yaşamadım. Yani gerek yok rahatlıkla üzerine kurabilirsin.
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SEO-Uzmanı 8 yıl
eskisini kaldırıyormuyuz :)
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Luc4sHood 8 yıl
sezgin91
bakın benim çözemediğim bir sorunum var , bilener bir yardımcı olsun lütfen, benim laptopumda HD5650 ekran kartı var, şimdi atinin sitesinden uygun drveri indirip kurunca, ati control centerda ekran kartı olarak HD5000/6550/6000M şeklinde bir yazı çıkıyor, ama win7 nin aygıt yöneticisine gidip ekran kartını seçip sağ tuş win7 nin güncellemesinden yapınca ekran kartı HD 5650 oluyor ama driver eski driveri dönüyor, ati control center ise değişmiyor ,tmm diyeceksiniz neden böyle yapıyorsun madem eskiye dönüyorsa, işte işler burda karışıyor çünkü yapmassam oyunlardaki fps daha düşük oluyor, ne yapmam lazım, laptoptaki tüm atiyle ilgili şeyleri kaldırıp yeni çıkan driveri oylemi yüklemem lazım,yardım..

Aynı sorunla bende uğşarıyorum.Format atmadan önce bir sorun yoktu, format attım şimdi oynadığım oyunları oynayamaz oldum gerçeketen çok sinir bozucu bir durum.
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FreeRun 8 yıl
bakın benim çözemediğim bir sorunum var , bilener bir yardımcı olsun lütfen, benim laptopumda HD5650 ekran kartı var, şimdi atinin sitesinden uygun drveri indirip kurunca, ati control centerda ekran kartı olarak HD5000/6550/6000M şeklinde bir yazı çıkıyor, ama win7 nin aygıt yöneticisine gidip ekran kartını seçip sağ tuş win7 nin güncellemesinden yapınca ekran kartı HD 5650 oluyor ama driver eski driveri dönüyor, ati control center ise değişmiyor ,tmm diyeceksiniz neden böyle yapıyorsun madem eskiye dönüyorsa, işte işler burda karışıyor çünkü yapmassam oyunlardaki fps daha düşük oluyor, ne yapmam lazım, laptoptaki tüm atiyle ilgili şeyleri kaldırıp yeni çıkan driveri oylemi yüklemem lazım,yardım..
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joyberk 8 yıl
bende de donanım hızlandırma seçili olan uygulamaların görüntülerinde bozulmalar oluyor
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smtknc 8 yıl
Ben 11.3 de kalmışım. 11.5 yüklerken eskisini kaldırıp falan mı yüklemek gerekiyor. Yoksa direk kurulum yapsak sorun yaşarmıyız
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