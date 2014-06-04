Cebe sığabilen xPC mini bilgisayar projesi gerçekleşme imkanı buldu





Yılın ilk aylarında Indiegogo üzerinde cebe sığabilecek bir mini PC projesi ile kampanyasına başlayan xPC, başarılı geçen sürecin ardından dağıtıma başlamak için gün sayıyor.





Kampanya gereği ilk olarak destekçilerine dağıtıma başlayacak olan xPC ana hatlarıyla bir iPhone 5 modelinden büyük değil. Bu bakımdan cebinize veya el çantanıza sığacak kadar küçük.





Ancak bu konseptlerde öne çıkan bir husus var. Üreticiler bir bilgisayardaki donanımın olmazsa olmaz parçalarını biraraya getiriyor ve kalan parçalar ekstra aksesuar halinde sunuluyor. Bu yüzde cebinizdeki parçayı anında örneğin bir monitöre bağlayamıyorsunuz.





xPC de bu konsepte uyuyor. Cihazı özel tablet adaptörüne takarak bir tablet gibi veya masaüstü adaptörüne bağlayarak bir masaüstü bilgisayarı gibi kullanabiliyorsunuz. Aslında cihazın kendisine has bir ekosistem oluşturmak istediğiniz söyleyebiliriz.





xPC iki farklı versiyon ile geliyor. İlk versiyonda Bay Trail tabanlı Intel Atom yongaseti yer alırken, 4GB'a kadar RAM, Windows 7 işletim sistemi, 128GB'a kadar SSD, akselerometre, jiroskop ve kamera yer alıyor. xPC Pro versiyonunda ise farklı olarak dönemine göre Haswell veya Broadwell tabanlı Core işlemciler ve Windows 8 işletim sistemi yer alıyor. Cihaz bu donanım ile yaklaşık 100gr ağırlığa sahip.





Cihazın aksesuarları uygun fiyatlı olacak şekilde tasarlanmış ve gerekli tüm bağlantı noktaları bu aksesuarlar üzerinde mevcut. Aslında aksesuar olmadan cihaz işinize yaramıyor diyebiliriz.





Kampanya kapsamında 260$ bağış yapan destekçilere Temmuz ayında dağıtılacak olan xPC'nin Atom işlemcili versiyonu 240$, Core işlemcili versiyonu ise 499$ olarak fiyatlandırıldı. Sistemin sonbahar döneminde satışa sunulması planlanıyor. Bu fiyatlara işletim sistemi dahil değil.

http://www.tomsguide.com/us/ice-xpc-announced,news-18894.html#xtor=RSS-980