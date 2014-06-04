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Cebe sığabilen xPC mini bilgisayar projesi gerçekleşme imkanı buldu

4 yıl
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Cebe sığabilen xPC mini bilgisayar projesi gerçekleşme imkanı buldu

Yılın ilk aylarında Indiegogo üzerinde cebe sığabilecek bir mini PC projesi ile kampanyasına başlayan xPC, başarılı geçen sürecin ardından dağıtıma başlamak için gün sayıyor.

Kampanya gereği ilk olarak destekçilerine dağıtıma başlayacak olan xPC ana hatlarıyla bir iPhone 5 modelinden büyük değil. Bu bakımdan cebinize veya el çantanıza sığacak kadar küçük.

Ancak bu konseptlerde öne çıkan bir husus var. Üreticiler bir bilgisayardaki donanımın olmazsa olmaz parçalarını biraraya getiriyor ve kalan parçalar ekstra aksesuar halinde sunuluyor. Bu yüzde cebinizdeki parçayı anında örneğin bir monitöre bağlayamıyorsunuz.

xPC de bu konsepte uyuyor. Cihazı özel tablet adaptörüne takarak bir tablet gibi veya masaüstü adaptörüne bağlayarak bir masaüstü bilgisayarı gibi kullanabiliyorsunuz. Aslında cihazın kendisine has bir ekosistem oluşturmak istediğiniz söyleyebiliriz. 

xPC iki farklı versiyon ile geliyor. İlk versiyonda Bay Trail tabanlı Intel Atom yongaseti yer alırken, 4GB'a kadar RAM, Windows 7 işletim sistemi, 128GB'a kadar SSD, akselerometre, jiroskop ve kamera yer alıyor. xPC Pro versiyonunda ise farklı olarak dönemine göre Haswell veya Broadwell tabanlı Core işlemciler ve Windows 8 işletim sistemi yer alıyor. Cihaz bu donanım ile yaklaşık 100gr ağırlığa sahip. 

Cihazın aksesuarları uygun fiyatlı olacak şekilde tasarlanmış ve gerekli tüm bağlantı noktaları bu aksesuarlar üzerinde mevcut. Aslında aksesuar olmadan cihaz işinize yaramıyor diyebiliriz. 

Kampanya kapsamında 260$ bağış yapan destekçilere Temmuz ayında dağıtılacak olan xPC'nin Atom işlemcili versiyonu 240$, Core işlemcili versiyonu ise 499$ olarak fiyatlandırıldı. Sistemin sonbahar döneminde satışa sunulması planlanıyor. Bu fiyatlara işletim sistemi dahil değil.  

http://www.tomsguide.com/us/ice-xpc-announced,news-18894.html#xtor=RSS-980 Yorum Yaz
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ulan64ude 4 yıl
atomla core arasında bu kadar fiyat farkı olması normal mi? performansta gözle görürlür bir artış olur mu?
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FreeRun 4 yıl
windows 8 yüklü tabletleri gördükten sonra böyle cihazları yaygınlaşacağını düşünmüştüm ama pek canlılık yok bu tarafta bakalım ilerde neler olacak.
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emre1393 4 yıl
güzel cihaz, işin bitince sistemi kapat ve çıkarıp al yanına, evine varınca tak ünitesine devam et işine. 3-4 kilo laptop yerine gayet iyi ama surface pro mobil açıdan iyi olsada fiyatı dolayısıyla bununla da karşılaştıramayız. bu çözüm bu boşluğu doldurursa iş yapabilir.
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stradivardi 4 yıl
Sony vaio ux serisi bundan bi basamak ileri ekranı da var ve yıllardır piyasa da Sadece kasa olarak düşünürsekte zaten mini pcler yılalrdır mevcut zaten mevcut Elbetteki olsun Ama pek yuyulacak bir cihaz olmayacaktır Telefonların tabletlerin bu kadar güçlü bir konfigürasyona sahip olduğu zamanlarda hele de
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positiveboy 4 yıl
üzerine küçük bi ekran koysaydınız yinede fena olmazdı özel bi arayüzle çok tutabilirdi
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Glorfindel1907 4 yıl
Ben bu teknolojiyi anlamıyorum arkadaş telefonlar git gide büyüyor pc ler küçülüyor işler tersine dönüyor
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scientist8 4 yıl positiveboy
positiveboy

üzerine küçük bi ekran koysaydınız yinede fena olmazdı özel bi arayüzle çok tutabilirdi

Küçük bir ekran değil de alt ve üstteki iki çerçeve arasındaki alana komple erkan koysalardı çok daha kullanışlı olurdu. Cepte win7 keyfi yaşardık.
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elciselahattin 4 yıl
zaten şimdiki telefonları pc den hiç bir farkı yok ki
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TempleJoker 4 yıl
Abi hali hazırda cebimizdeki telefonlar bilgisayar. Bu haberi özel yapan ne anlamadım
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SteveMeade 4 yıl
Hem Windows 8 işletim sistemi yer alıyor demişsiniz hem de bu fiyatlara işletim sistemi dahil değil demişsiniz, hangisi ?
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seven44 4 yıl
monitörüde cebe sıgdırsak tam süper olacak
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acbold 4 yıl SteveMeade
SteveMeade

Hem Windows 8 işletim sistemi yer alıyor demişsiniz hem de bu fiyatlara işletim sistemi dahil değil demişsiniz, hangisi ?

Atom işlemci yer aldığı için x86 Lisansı sayesinde Windows İşletim Sistemi kurulabiliyor anlamını çıkarabiliriz.En önemli nokta bu açıkcası.Bu çeşit birçok ürün var fakat hepsi linux. Windows olması ayrıcalığı olmuş. Tabi diğer ürünlere göre bu ürün çok yüksek performanslı.
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matmuhendisi 4 yıl
Yakında cinlilerden kopyalarını alırız ..
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