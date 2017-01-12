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Çelikten 10 kat daha güçlü grafen test edildi

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü(MIT)’ndeki araştırmacılar grafene; gözenekli, süngerimsi, 3 boyutlu bir form kazandırarak bilinen en hafif ve kuvvetli maddelerden birini tasarladılar.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
34,9b
1
25
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Çelikten 10 kat daha güçlü grafen test edildi
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Karbon atomunun bal peteği şeklinde örgü haline gelmiş yapısı olan grafen; elektriği çok iyi iletiyor olması, hafifliği ve dayanıklılığı sayesinde geleceğe yön verecek maddelerden birisi olarak nitelendiriliyor. Teknolojinin her alanında kullanılabilecek grafenin bu geniş kullanım yelpazesine karşın 2 boyutlu olması ve özelliklerini koruyarak 3 boyutlu hale gelmesi büyük bir problem teşkil etmekteydi ancak MIT’deki araştırmacılar bu sorunu aştı ve test sonuçlarını yayınladılar.

Daha öncede pek çok araştırma ekibi 2 boyutlu grafenleri 3 boyutlu hale getirmiş ancak madde boyut değiştirirken deforme olmuş ve testler beklenen şekilde sonlanmamıştı. MIT ekibi ise grafen atomlarının davranışlarını da göz önünde bulundurarak, matematiksel bir sistem içerisinde, ona uygun geometrik yapıyı oluşturmayı başardılar.

Çelikten 10 kat daha güçlü

Grafen malzemesiyle 3D yazıcılarda oluşturulan iki farklı grafen formu basınç testine tabi tutuldu ve çeliğin %5’i kadar yoğunluğa sahip bu formların çelikten 10 kat daha güçlü olduğu gözler önüne serildi. İki farklı grafen formlarındaki fark ise birinin diğerine göre daha kalın kıvrımlara sahip olması. Araştırmacılara göre daha kalın kıvrımlara sahip olan formun basınç karşısında patlarken ince kıvrımlara sahip formun neredeyse son aşamaya kadar kendini koruyor olmasındaki ana etken maddelerin geometrik yapıları.

Araştırmacılar grafenin bu dayanıklılığı ile su artıma tesislerinde, kimyasal işlemlerde ve hatta beton köprülerin yerine bile kullanılabileceğini düşünüyor.

Grafenin basınç testinin aşağıdaki videoadan izleyebilirsiniz:


http://advances.sciencemag.org/content/3/1/e1601536.full Yorum Yaz
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karaköy_soğancısı 2 yıl en beğenilen
solda satranç şampiyonları
.
sağda satranç haram diyenler
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Mehmet_Ali61 2 yıl
Bizimde meclistekiler çelikten 20kat dayanıklı vuruyorsun bir şey olmuyor.
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megaron85 2 yıl java
java


megaron85

java

Bizim üniversiteler eş bulma (en hafif tabirle) programı gibi çalışırken adamlar bilimle uğraşıyorlar... Bizim bütün üniversitelerin bilimle uğraşını toplasan bir MIT etmez...

Sonra doğru dürüst dersini geçemeyen veletler gelip burada ona buna laf ediyor... Ülke geri kaliiyy...

gazeteyeniyuzyil.com/...

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Bugüne kadar yüzlerce ürün icat eden bilimadamlarının bütçesi mi vardı...? Hadi geçmişi boşver, günümüzde üniversitelerde bilimle uğraşan var mı bütçe bulamamış...

Evt motor var, bildin mi?

evtmotor.com.tr/...
javamegaron85javaBizim üniversiteler eş bulma (en hafif tabirle) progra...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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TheDenier 2 yıl
Çok daha esnek bir yapı bekliyordum.Basınç altında güzel gibi ama kırılma noktası testine de tabi tutulması gerekir.
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muratkaya 2 yıl
Bu malzemenin çeliğin yerini alması çok zor. Esneme kabiliyeti çok düşük. Elastik modülü mü deniyor öyle bir şeydi. Çeliğin avantajlarını taşıyan, çelikten güçlü bir malzeme ortaya çıkarsa dünyanın en yüksek gökdeleninden 2-3 kat yüksek binalar yapmaya olanak tanır, bizim yaşadığımız standart binaların da depremlere karşı dayanıklılığı artar.
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aycibin 2 yıl
ofofof... uygulama alanlarını düşünemiyorum bile.askeriye,otomotiv,havacılık,astronomi...
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igetsky 2 yıl
MIT 😿
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Ermeydan 2 yıl
Çelikten daha sağlam köpek dişleri olan vekillerimiz var mecliste. Grafen ne ki :D Kemiğe geçiyor dişleri
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St Batuhan 2 yıl
Ah ah Titanik yapılırken neredeydin sen grafen :D Ya da en azından böyle bir yapı kullanma (plastik de olsa :D )
Neyse materyal bilimi iyi bir şekilde gelişiyor. Elektrikli otomobillerde kullanılsa ve araçlar daha hafif ve sağlam olsa, menzil de artar, daha az batarya ile aynı menzil sağlanır ve mutlu son :)
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Halilowich 2 yıl
Haberi YANLIŞ yayınlamışsınız. Videoda gösterilen materyal TİCARİ PLASTİK. Sadece mevcut şeklin grafene uygulanmasıyla ne derece güçlü bir yapının sağlanabileceğine yönelik bir SİMÜLASYON yapmışlar.
Videonun 44. saniyesinde açıklıyor zaten plastik olduğunu
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mobylette 2 yıl Halilowich
Orijinalden alıntı: Halilowich
Haberi YANLIŞ yayınlamışsınız. Videoda gösterilen materyal TİCARİ PLASTİK. Sadece mevcut şeklin grafene uygulanmasıyla ne derece güçlü bir yapının sağlanabileceğine yönelik bir SİMÜLASYON yapmışlar.
Videonun 44. saniyesinde açıklıyor zaten plastik olduğunu

aslında sizin dediğiniz şekilde "mevcut şeklin grafene uygulanmasıyla ne derece güçlü bir yapının sağlanabileceğine" dair birşey de söylemiyorlar. materyalin mekanik özelliklerinin "sadece geometrisini değiştirerek değiştirilebileceğini" keşfettikleri simulasyon grafen ile yapılıyor. sonra bu sonuçları sizin de bahsettiğiniz sıradan plastikle deneysel olarak doğruluyorlar. burada dikkat çekici olan patlayan ve daha uzun dayanan materyal arasındaki tek farkın "daha kalın ya da daha ince yapıda" üretilmiş olması. sadece geometri ile oynayarak sıradan plastikten yapılma bir malzeme çelikten çok daha hafif ve güçlü olabiliyor. üstelik kalın olan değil ince olan bu özelliği gösteriyor. at sahibine göre kişner demenin çok ince hali :-)
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alemburda34 2 yıl
Bizimde "bor" vardi her derde deva tum dunyaya satacagimiz ne oldu o is balon muydu yoksa
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Berbat Ferhat 2 yıl
Adamların yaptığını tercüme etmekten acizsiniz. Yok 2 boyutlu grafen 3 boyutlu hake getirilmiş de. O nasıl bir hayal gücüdür? Adamlar plastik malzeme ile simülasyon yapmış.
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diplomalıamele 2 yıl
aşırı gevrek bi malzeme
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