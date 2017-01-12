Çelikten 10 kat daha güçlü grafen test edildi

Tam Boyutta Gör

Karbon atomunun bal peteği şeklinde örgü haline gelmiş yapısı olan grafen; elektriği çok iyi iletiyor olması, hafifliği ve dayanıklılığı sayesinde geleceğe yön verecek maddelerden birisi olarak nitelendiriliyor. Teknolojinin her alanında kullanılabilecek grafenin bu geniş kullanım yelpazesine karşın 2 boyutlu olması ve özelliklerini koruyarak 3 boyutlu hale gelmesi büyük bir problem teşkil etmekteydi ancak MIT’deki araştırmacılar bu sorunu aştı ve test sonuçlarını yayınladılar.

Daha öncede pek çok araştırma ekibi 2 boyutlu grafenleri 3 boyutlu hale getirmiş ancak madde boyut değiştirirken deforme olmuş ve testler beklenen şekilde sonlanmamıştı. MIT ekibi ise grafen atomlarının davranışlarını da göz önünde bulundurarak, matematiksel bir sistem içerisinde, ona uygun geometrik yapıyı oluşturmayı başardılar.

Çelikten 10 kat daha güçlü

Grafen malzemesiyle 3D yazıcılarda oluşturulan iki farklı grafen formu basınç testine tabi tutuldu ve çeliğin %5’i kadar yoğunluğa sahip bu formların çelikten 10 kat daha güçlü olduğu gözler önüne serildi. İki farklı grafen formlarındaki fark ise birinin diğerine göre daha kalın kıvrımlara sahip olması. Araştırmacılara göre daha kalın kıvrımlara sahip olan formun basınç karşısında patlarken ince kıvrımlara sahip formun neredeyse son aşamaya kadar kendini koruyor olmasındaki ana etken maddelerin geometrik yapıları.

Araştırmacılar grafenin bu dayanıklılığı ile su artıma tesislerinde, kimyasal işlemlerde ve hatta beton köprülerin yerine bile kullanılabileceğini düşünüyor.

Grafenin basınç testinin aşağıdaki videoadan izleyebilirsiniz:

http://advances.sciencemag.org/content/3/1/e1601536.full