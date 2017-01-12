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Honda hatalı hava yastıkları yüzünden 772.000 aracı daha geri çağırdı

2008 Yılından bu yana hatalı hava yastıkları yüzünden yaklaşık 7 milyon aracını geri çağıran Honda, dünkü yeni duyurusunda 772.000 aracı daha geri çağırdığını duyurdu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
11,2b
1
47
Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Honda hatalı hava yastıkları yüzünden 772.000 aracı daha geri çağırdı
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Japon araba ekipmanları tedarikçisi Takata’nın ürettiği hava yastıklarındaki hatalar dünyadaki en en büyük geri çağırma hareketine neden olmuş ve Toyota, Nissan, Honda, BMW, General Motors, Mazda markaları toplamda 100 milyona yakın aracı geri çağırmıştı. Bugüne kadar 70 milyona yakın aracın geri çağrıldığı ABD’de ise sayılar daha da yükselecek gibi görünüyor zira Honda salı gecesi yaptığı duyuruyla farklı modellerden 772.000 adet aracı daha geri çağırdığını duyurdu.

Şirket, geri çağrılan bu yeni araçların bir önceki geri çağırma döneminde anılan 1.3 milyon adet araca dahil olduğunu ve duyurunun sadece ABD için geçerli olduğu belirtti.. Şirketin geri çağırdığı modeller ise şu şekilde: 

  • 2005-2006 Model Acura MDX
  • 2005-2012 Model Acura RL
  • 2008-2012 Model Honda Accord
  • 2006-2011 Model Honda Civic
  • 2007-2012 Model Honda Fit
  • 2010-2012 Model Honda Insight
  • 2009-2012 Model Acura TSX
  • 2011-2012 Model Acura TSX Wagon
  • 2010-2012 Model Acura ZDX
  • 2010-2012 Model Honda Crosstour
  • 2005-2011 Model Honda CR-V
  • 2005-2011 Model Honda Element
  • 2012 Model Honda FCX Clarity
  • 2005-2012 Model Honda Pilot
  • 2006-2012 Model Honda Ridgeline

Takata’nın ürettiği hava yastıkları açılırken fırlayan şarapnel parçaları bugüne kadar 10 kişinin hayatını kaybetmesine ve 100’den fazla kişinin yaralanmasına neden olmuştu. ABD Adalet Bakanlığı’nın Takata’ya 1 milyar dolarlık ceza öngördüğü soruşturma ise halen tamamlanmış değil.


http://www.cnbc.com/2017/01/10/the-associated-press-honda-adds-772000-vehicles-to-ongoing-air-bag-recall.html Yorum Yaz
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buraxus 2 yıl en beğenilen
Efsane diye diye 7 yaşında heryeri hasarlı civiclere 55bin isteyen kamiller iyi okusun özellikle...
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Şıh Hazretleri 2 yıl
Ama Sivik aabi, fitek var aabi bunda. Vututututuu
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C4_1400 2 yıl
Airbag'im Takata
Açılırsa tıka pamuğu makata.
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resselote 1 yıl
bugün ben de değiştirdim. 2 saat civarı sürdü. gayet ilgili davrandılar.
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Gediklii 1 yıl
en azından çağırmışlar.
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tuğs@n 1 yıl
adamlar malının arkasında
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Navi 1 yıl
Benim Jazz'ı da çağırdılar. Çok ağızlarını aradım, yapılmazsa risk nedir? şu ana kadar riskli mi kullandık? Hava yastığı açılmaz mı kaza anında v.s. diye ama tek dedikleri, mevcut hava yastığının çalışmasında problem olmadığı sadece bir iyileştirme yapılacağı yönünde. Artık yaptırdım ben de ne olur ne olmaz diye.
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jimhendrix 1 yıl
hemen çamur atmayın i-fitek 7000 devir bir kere onlar.
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Senkei 1 yıl
geri çağrılmayan diğer marka modeller kusursuz sanki :)
Hondayı tebrik etmek lazım.
Bu arada Takata firma yetkilisi neden hakarakikiri yapmamış onu anlamadım.
Osmangazi köprüsünde kendisi ile alakalı olmayan bir problem yüzünden japon harakiri yapmıştı.
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DH Misafiri 1 yıl
benim aracıda çağırdılar
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Lord Sparhawk 2 yıl
Bugünkü hava yastığı patlayıp sürücüsünün boğazını kesen porsche olayından sonra hondanın bu aksiyonunu takdir ediyorum.
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emchimucha 2 yıl
yok su araba su kadarı çağırdı yok su firma bu kadarı çağırdı . Hiç servis tarafından çağrılan var mı? Ya da kendi gibi o eksikleri yaptıran.Sadece meraktan soruyorum
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maligezgin 2 yıl
2 ay önce ben de servise gittim jazz 2012
güncelleme adı altında sanırım airbag şişiricileri değişti
ya da onun gibi bir şey söyledi servistekiler
yıkandı temizlendi teslim edildi
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recall, geri çağırma ve
7 etiket daha honda accord honda honda clarity honda civic Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Furkan Babur
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