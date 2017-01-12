Honda hatalı hava yastıkları yüzünden 772.000 aracı daha geri çağırdı

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Japon araba ekipmanları tedarikçisi Takata’nın ürettiği hava yastıklarındaki hatalar dünyadaki en en büyük geri çağırma hareketine neden olmuş ve Toyota, Nissan, Honda, BMW, General Motors, Mazda markaları toplamda 100 milyona yakın aracı geri çağırmıştı. Bugüne kadar 70 milyona yakın aracın geri çağrıldığı ABD’de ise sayılar daha da yükselecek gibi görünüyor zira Honda salı gecesi yaptığı duyuruyla farklı modellerden 772.000 adet aracı daha geri çağırdığını duyurdu.

Şirket, geri çağrılan bu yeni araçların bir önceki geri çağırma döneminde anılan 1.3 milyon adet araca dahil olduğunu ve duyurunun sadece ABD için geçerli olduğu belirtti.. Şirketin geri çağırdığı modeller ise şu şekilde:

2005-2006 Model Acura MDX

2005-2012 Model Acura RL

2008-2012 Model Honda Accord

2006-2011 Model Honda Civic

2007-2012 Model Honda Fit

2010-2012 Model Honda Insight

2009-2012 Model Acura TSX

2011-2012 Model Acura TSX Wagon

2010-2012 Model Acura ZDX

2010-2012 Model Honda Crosstour

2005-2011 Model Honda CR-V

2005-2011 Model Honda Element

2012 Model Honda FCX Clarity

2005-2012 Model Honda Pilot

2006-2012 Model Honda Ridgeline

Takata’nın ürettiği hava yastıkları açılırken fırlayan şarapnel parçaları bugüne kadar 10 kişinin hayatını kaybetmesine ve 100’den fazla kişinin yaralanmasına neden olmuştu. ABD Adalet Bakanlığı’nın Takata’ya 1 milyar dolarlık ceza öngördüğü soruşturma ise halen tamamlanmış değil.

http://www.cnbc.com/2017/01/10/the-associated-press-honda-adds-772000-vehicles-to-ongoing-air-bag-recall.html