Honda hatalı hava yastıkları yüzünden 772.000 aracı daha geri çağırdı

Japon araba ekipmanları tedarikçisi Takata’nın ürettiği hava yastıklarındaki hatalar dünyadaki en en büyük geri çağırma hareketine neden olmuş ve Toyota, Nissan, Honda, BMW, General Motors, Mazda markaları toplamda 100 milyona yakın aracı geri çağırmıştı. Bugüne kadar 70 milyona yakın aracın geri çağrıldığı ABD’de ise sayılar daha da yükselecek gibi görünüyor zira Honda salı gecesi yaptığı duyuruyla farklı modellerden 772.000 adet aracı daha geri çağırdığını duyurdu.
Şirket, geri çağrılan bu yeni araçların bir önceki geri çağırma döneminde anılan 1.3 milyon adet araca dahil olduğunu ve duyurunun sadece ABD için geçerli olduğu belirtti.. Şirketin geri çağırdığı modeller ise şu şekilde:
- 2005-2006 Model Acura MDX
- 2005-2012 Model Acura RL
- 2008-2012 Model Honda Accord
- 2006-2011 Model Honda Civic
- 2007-2012 Model Honda Fit
- 2010-2012 Model Honda Insight
- 2009-2012 Model Acura TSX
- 2011-2012 Model Acura TSX Wagon
- 2010-2012 Model Acura ZDX
- 2010-2012 Model Honda Crosstour
- 2005-2011 Model Honda CR-V
- 2005-2011 Model Honda Element
- 2012 Model Honda FCX Clarity
- 2005-2012 Model Honda Pilot
- 2006-2012 Model Honda Ridgeline
Takata’nın ürettiği hava yastıkları açılırken fırlayan şarapnel parçaları bugüne kadar 10 kişinin hayatını kaybetmesine ve 100’den fazla kişinin yaralanmasına neden olmuştu. ABD Adalet Bakanlığı’nın Takata’ya 1 milyar dolarlık ceza öngördüğü soruşturma ise halen tamamlanmış değil.
http://www.cnbc.com/2017/01/10/the-associated-press-honda-adds-772000-vehicles-to-ongoing-air-bag-recall.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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