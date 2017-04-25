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Cep telefonlarını tahsilat aracına dönüştüren uygulama: Ödeal

İş hacmi ne olursa olsun her işletmenin pratik ve hızlı bir şekilde nakit kullanmadan ödeme alabilmesine imkan tanıyan Ödeal hakkında firmanın kurucu ortağı Fevzi Güngör ile konuştuk.
2 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Cep telefonlarını tahsilat aracına dönüştüren uygulama: Ödeal
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Türkiye’de ilk kez işletmelere akıllı telefonlar aracılığıyla banka ve kredi kartlarını kullanarak ödeme alma imkanı tanıyan Ödeal, bir tür mobil tahsilat uygulaması hüviyetinde çalışıyor. Şimdiden Türkiye’nin 81 ilinde müşterileri bulunan yazılım, 15 binden fazla iş yerinde kullanılır olmayı başarmış durumda.

Ödeal mobil uygulamasının hem Android hem de iOS sürümü bulunuyor. Uygulamaya üye olan iş yerleri, Android cihazlarda hem NFC okuyucuyu (temassız ödeme özellikli kartlar için, kartın temassız ödeme limitleri dahilinde) hem de kamerayı, iOS cihazlarda ise sadece kamerayı kullanarak kredi kartından ödeme alabiliyor. Kameradan kredi kartındaki bilgiler okunup metne dökülüyor ve ödeme kaydı için sanal posa gönderiliyor. Sonrasında da pratik bir şekilde e-ticaret yapar gibi ödeme alınmış oluyor. Bu pratik ve güvenli yapı sayesinde seyyar satıcılar bile kredi kartı ile ödeme alabilecekleri basit bir alt yapıya kavuşmuş oluyor.

Üyelik Ücreti Yok 

Ödeal’da iş yerine yüklenen bir başlangıç üyelik ücreti veya aylık bir üyelik komisyonu mevcut değil. Bu sayede üyelik başlatılmış ancak kullanılmıyor olsa bile herhangi bir ödeme talep edilmediğinden acil durumlarda kullanılabilecek bir yedek ödeme sistemi gibi bir hüviyet de üstlenebiliyor. Sistemde ödeme başına bir komisyon talep ediliyor. Bu komisyon da tek çekimde toplam rakam ne olursa olsun %2,75 olarak belirlenmiş. Bu oranın için vergi kesintileri de dahil. Bunun yanı sıra anlaşmalı bankalar için taksit imkanı da mevcut. Burada da oranlar 2 taksit için %4,01, 3 taksit için %5,01, 6 taksit için %6,49, 9 taksit içinse %8,26 olarak belirlenmiş. Ödemeler de 3 iş günü içinde yapılmış oluyor.

BDDK’dan 2014 yılında aldığı lisans ile hizmet veren Ödeal, 6493 sayılı Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları kanunu kapsamında denetleniyor. Haliyle sağladığı tüm alt yapı hizmetleri Türkiye’de ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun denetim kurallarına tabi olarak sunuluyor. Bu kanunun getirdiği yükümlülükler öncesinde yurtdışından hizmet sunan şirket, şimdi 31 çalışanı ile tamamen Türkiye’den hizmet sunuyor.


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om455 2 yıl
Bir türlü anlayamıyorum şu nakit alışverişten uzaklaşma merakını.örneğin bir siparişte Ödemeyi kartla yapıyorsun banka komisyon kesiyor. Uygulama aracılığıyla aldığın zaman aracı komisyonu mdüyorsun. Bu liste uzar gider. Bir alışverişinizde bile dolaylı yollarla onlarca kurum-kişi hiçbirşey yapmadan para kazanıyorlar. Kupon kod puan kullanma durumlari için istisna diyebilirim sadece
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Kerim5100 2 yıl
İsme bakar mısınız yaratıcılık akıyor :/
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Musty3535123 2 yıl
üyelik ücreti olmaması güzelde işlem başına komisyon olmamış. kağıdı kartı kaldırıp telefon uygulamasıyla ödeme yaptırmak bankaların işlerine gelmiyor sanırım.
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fatalrhymex 2 yıl Musty3535123
AVCI_31
üyelik ücreti olmaması güzelde işlem başına komisyon olmamış. kağıdı kartı kaldırıp telefon uygulamasıyla ödeme yaptırmak bankaların işlerine gelmiyor sanırım.

Aynen hocam size katılıyorum, bunun yerine aylık veya yıllık ücretler alınsa daha mantıklı olur. Stadlar için kombine kart misali hem şirketin cebine anlık para girişi olur hemde masrafları azalır
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