Cep telefonlarını tahsilat aracına dönüştüren uygulama: Ödeal

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Türkiye’de ilk kez işletmelere akıllı telefonlar aracılığıyla banka ve kredi kartlarını kullanarak ödeme alma imkanı tanıyan Ödeal, bir tür mobil tahsilat uygulaması hüviyetinde çalışıyor. Şimdiden Türkiye’nin 81 ilinde müşterileri bulunan yazılım, 15 binden fazla iş yerinde kullanılır olmayı başarmış durumda.

Ödeal mobil uygulamasının hem Android hem de iOS sürümü bulunuyor. Uygulamaya üye olan iş yerleri, Android cihazlarda hem NFC okuyucuyu (temassız ödeme özellikli kartlar için, kartın temassız ödeme limitleri dahilinde) hem de kamerayı, iOS cihazlarda ise sadece kamerayı kullanarak kredi kartından ödeme alabiliyor. Kameradan kredi kartındaki bilgiler okunup metne dökülüyor ve ödeme kaydı için sanal posa gönderiliyor. Sonrasında da pratik bir şekilde e-ticaret yapar gibi ödeme alınmış oluyor. Bu pratik ve güvenli yapı sayesinde seyyar satıcılar bile kredi kartı ile ödeme alabilecekleri basit bir alt yapıya kavuşmuş oluyor.

Üyelik Ücreti Yok

Ödeal’da iş yerine yüklenen bir başlangıç üyelik ücreti veya aylık bir üyelik komisyonu mevcut değil. Bu sayede üyelik başlatılmış ancak kullanılmıyor olsa bile herhangi bir ödeme talep edilmediğinden acil durumlarda kullanılabilecek bir yedek ödeme sistemi gibi bir hüviyet de üstlenebiliyor. Sistemde ödeme başına bir komisyon talep ediliyor. Bu komisyon da tek çekimde toplam rakam ne olursa olsun %2,75 olarak belirlenmiş. Bu oranın için vergi kesintileri de dahil. Bunun yanı sıra anlaşmalı bankalar için taksit imkanı da mevcut. Burada da oranlar 2 taksit için %4,01, 3 taksit için %5,01, 6 taksit için %6,49, 9 taksit içinse %8,26 olarak belirlenmiş. Ödemeler de 3 iş günü içinde yapılmış oluyor.

BDDK’dan 2014 yılında aldığı lisans ile hizmet veren Ödeal, 6493 sayılı Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları kanunu kapsamında denetleniyor. Haliyle sağladığı tüm alt yapı hizmetleri Türkiye’de ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun denetim kurallarına tabi olarak sunuluyor. Bu kanunun getirdiği yükümlülükler öncesinde yurtdışından hizmet sunan şirket, şimdi 31 çalışanı ile tamamen Türkiye’den hizmet sunuyor.