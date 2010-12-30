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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Cep telefonu kullanıcıları 2011'de 7 trilyon kısa mesaj gönderecek

8 yıl
8,1b
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Cep Telefonu Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Piyasa analizleri yapan bağımsız arşatırma kuruluşlarından ABI Research'ün yeni bir çalışmasına göre 2011'de, cep telefonu kullanıcıları 7 trilyon kısa mesaj (SMS) gönderecek. 4.2 milyar cep telefonu kullanıcı tarafından atılması beklenen bu mesajlara, MMS, e-posta ve hızlı mesajlaşma iletilerinin de dahil olduğu da belirtiliyor.

Yapılan araştırmalara göre cep telefonu üzerinden mesaj gönderiminde gözlemlenen agresif artışın arkasında yatan ana neden olarak, akıllı telefonların hızla yaygınlaşması gösteriliyor. Zira masaüstü bilgisayar satışları düşerken, akıllı telefon ve tablet bilgisayar gibi cihazlardaki talep patlaması, mobil mesajlaşmanın da önünü açmış durumda.

ABI Research aynı araştırmasında mobil mesajlaşmanın özellikle kurumlar arasında hızlı bir gelişim gösterdiğini zira şirketler ve müşteriler arasındaki iletişimde, küresel anlamda en efektif çözümün mobil mesajlaşma olduğuna dikkat çekiliyor. Öte taraftan kurumsal kullanıcıların PC'den çok telefonlarıyla vakit geçirmeye başladıkları da üzerinde durulan bir başka önemli detay olarak öne çıkıyor. ABI Research, geleceğin birleştirilmiş mesaj servislerinde (email,IM,MMS) olduğuna inanıyor.


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Fenerbahçe 8 yıl
Reddemon35


Computeus

7 trilyon SMS demek, tüm dünya genelinde kişi başı 1000 sms demek. Normal bir sayı.

Ben yazmaya üşenirim okadar SMS i çatlarım arar konuşurum daha iyi.


Yuh. İmzan kural falan tanımamış
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Richard Kruspe 8 yıl
bizim okulda 10bin sms i ay bitmeden bitiren var
7 Trilyon az geldi banada
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murdocklawless 8 yıl
sıfır sms ile katkıda bulunurum bu sayıya.
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fuckulteli 8 yıl
Türkiye'de 10 milyon abone aylık 5000 sms atsa sadece 10 ayda 500.000.000.000 (500 milyar) sms yapar.

Bence Türkiye tek başına 1 trilyon sms'ide görecektir.

Sadece sms'i tahminen hesapladım, araştırmada 7 trilyona birde cep telefonundan gönderilen mail ve hızlı mesajlaşma iletilerinin dahil olduğu söylenmiş.. 1,5 trilyonunda görür Türkiye.. Operatörlerin sms paketleri 5000ide aşıyor..
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hacker111 8 yıl
arkadaşlar sadece sms değil. anlık mesajlaşma, mms, ve e-posta dahil deniyor. bence ortalama bir rakam.
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getta 8 yıl

hacker111

arkadaşlar sadece sms değil. anlık mesajlaşma, mms, ve e-posta dahil deniyor. bence ortalama bir rakam.

Anlık mesajlaşma ?
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deniz_1903 8 yıl
7 trilyon azmış. kişi başı 1000 sms. herkesi kendiniz gibi liseli ergen sandınız heralde.
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Computeus 8 yıl
7 trilyon SMS demek, tüm dünya genelinde kişi başı 1000 sms demek. Normal bir sayı.
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BarGoS 8 yıl
malum operatörün ayda 11.000 sms kampanyasından yararlanan gençler okadar sms i bitiriyorlar 1 ayda. banada az geldi bu 7 trilyon
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VagueMan 8 yıl
Şimdiki gençler mesajlaşmadan duramıyor. Zaten ayda çoğu kişi en az 5000 sms atıyor. 7 trilyon bana da az geldi..
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carman 8 yıl
sanki 7 trilyon sms 1 sene için az gibi
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furkantasdemir 8 yıl

carman

sanki 7 trilyon sms 1 sene için az gibi


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Bloodstain 8 yıl
Başlıkta 7 trilyon yazıyor mesajda 7 milyar :)
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gegirti 8 yıl
bunu diyeme inat 1 tema eksik gönderecem
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