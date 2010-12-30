Cep telefonu kullanıcıları 2011'de 7 trilyon kısa mesaj gönderecek

Piyasa analizleri yapan bağımsız arşatırma kuruluşlarından ABI Research'ün yeni bir çalışmasına göre 2011'de, cep telefonu kullanıcıları 7 trilyon kısa mesaj (SMS) gönderecek. 4.2 milyar cep telefonu kullanıcı tarafından atılması beklenen bu mesajlara, MMS, e-posta ve hızlı mesajlaşma iletilerinin de dahil olduğu da belirtiliyor.

Yapılan araştırmalara göre cep telefonu üzerinden mesaj gönderiminde gözlemlenen agresif artışın arkasında yatan ana neden olarak, akıllı telefonların hızla yaygınlaşması gösteriliyor. Zira masaüstü bilgisayar satışları düşerken, akıllı telefon ve tablet bilgisayar gibi cihazlardaki talep patlaması, mobil mesajlaşmanın da önünü açmış durumda.

ABI Research aynı araştırmasında mobil mesajlaşmanın özellikle kurumlar arasında hızlı bir gelişim gösterdiğini zira şirketler ve müşteriler arasındaki iletişimde, küresel anlamda en efektif çözümün mobil mesajlaşma olduğuna dikkat çekiliyor. Öte taraftan kurumsal kullanıcıların PC'den çok telefonlarıyla vakit geçirmeye başladıkları da üzerinde durulan bir başka önemli detay olarak öne çıkıyor. ABI Research, geleceğin birleştirilmiş mesaj servislerinde (email,IM,MMS) olduğuna inanıyor.