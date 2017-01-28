HAVELSAN’dan para ödüllü savaş oyunu yarışması: Ciddi Oyun

Haber Editörü
Simülasyon ortamında yaratıcı çözümler arayan HAVELSAN Açık İnovasyon, bu kapsamda düzenlenen ilk etkinliği "Ciddi Oyun"u duyurdu. Savaş alanındaki tüm faktörleri en gerçekçi şekilde bilgisayar ortamına aktarmak isteyen Hava Elektronik Sanayii, çözüm yarışmasında birçok farklı senaryo, araç, silah ve çevre koşullarını sunacak.
Oyun motorlarını simülasyon ortamında kullanırken belirli genişlikten daha büyük alanlarda sorunlar yaşandığını, fiziksel modellerin ve oyundaki karakterin davranışlarında kısıtlamalar olduğunu belirten HAVELSAN, 62 bin 500 kilometrekare alanüzerine kurulacak "Ciddi Oyun" ile bu tür problemlere çözüm arıyor. Öyle ki harita üzerindeki ilk noktadan son noktaya kadar ağaç ve hava durumu gibi tüm çevresel faktörlerin doğal hareketlerine devam etmesi isteniyor.
Bina yıkılmasından mayın patlamasına kadar farklı senaryolar olacak
Diğer taraftan oyun içerisinde yer alacak farklı senaryolarla savaş ortamında meydana gelebilecek tüm olasılıklar simülasyonda uygulanacak. Açıklamada mayın patlaması, yeryüzü kazılması, çamur, füze düşmesi, bina yıkılması, kara aracı, çatlama ve dökülme gibi en küçük detayların gerçeğe en yakın şekilde uyarlanması isteniyor.
14 Nisan 2017 tarihine kadar devam edecek başvuru sürecinin sonunda birinciye 25 bin TL, ikinciye 15 bin TL ve üçüncüye ise 5 bin TL para ödülü verilecek. Üstelik katılımcılara HAVELSAN’da staj ve aday mühendislik imkanı da sunulacak. Bu yıl ilk kez düzenlenecek "Ciddi Oyun" inovasyon yarışması hakkındaki tüm detaylara buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
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Istenilen seylere bakalim:
65,000km karede gececek, her turlu kara hava deniz araclarinin kullanilacagi, fizik efektlerinin de simule edilecegi bir oyun yapmak istiyor. Sadece cozum de istemiyor, 65,000km yerde gececek oyunun modellenmesini, carpisma fiziginin onceden simule edilmesini ve kaynak kodlarini da istiyor.
Ozetle, oyunu yap, alpha olarak hazirla, kaynak kodlarini bana yolla demis.
Verdigi odullere bakalim: Bu kadar seyin altindan kalkacak dahilere sirasiyla: 25bin TL (6,200USD), 15bin TL (3700USD), 10bin TL (2500 USD).
Kusura bakma da sen bu parayla minecrafta harita falan yaparsin, birak unreal engine'li simulasyonu.
ARMA 3 dedigin oyunun 1 haritasi 300km sadece, yapimi sirasinda harcanan para milyon euro.
300km^2 nere... 65000km^2 nere.
Hadi bunu da gectim, Witcher 3'u yapan CDP, single player ve multiplayer arasinda farkedilmeden gecis yapilacak ve butun bir sehirin (sadece 1 sehir) simule edilmesiyle ilgili R&D yapmak icin, Polonya hukumetinden tam 7 milyon kredi aldi:
usgamer.net/...
7 milyon EURO, 28 MILYON TURK LIRASI yapar.
Matematigim beni yaniltmiyorsa, 28,000,000TL, 25,000TL'den buyuk oluyor.
Bir sehir = 28,000,000TL
5 sehir buyuklugunde oyun gelistirme = 25,000TL.
Hem Unreal, hem fizik modellemesi olacak, hem de MMO olacak (evet simulasyon oldugunu biliyoruz, nihayetinde MMO mantiginda calisacak)
HAVELSAN o parayla kabe cevresinde tavaf eden mutfak robotu simulasyonu yapar ancak, olmadi papaz erigini imam erigine ceviren arkadaslara sorsunlar.