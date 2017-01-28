HAVELSAN’dan para ödüllü savaş oyunu yarışması: Ciddi Oyun

Simülasyon ortamında yaratıcı çözümler arayan HAVELSAN Açık İnovasyon, bu kapsamda düzenlenen ilk etkinliği "Ciddi Oyun"u duyurdu. Savaş alanındaki tüm faktörleri en gerçekçi şekilde bilgisayar ortamına aktarmak isteyen Hava Elektronik Sanayii, çözüm yarışmasında birçok farklı senaryo, araç, silah ve çevre koşullarını sunacak.

Oyun motorlarını simülasyon ortamında kullanırken belirli genişlikten daha büyük alanlarda sorunlar yaşandığını, fiziksel modellerin ve oyundaki karakterin davranışlarında kısıtlamalar olduğunu belirten HAVELSAN, 62 bin 500 kilometrekare alanüzerine kurulacak "Ciddi Oyun" ile bu tür problemlere çözüm arıyor. Öyle ki harita üzerindeki ilk noktadan son noktaya kadar ağaç ve hava durumu gibi tüm çevresel faktörlerin doğal hareketlerine devam etmesi isteniyor.

Bina yıkılmasından mayın patlamasına kadar farklı senaryolar olacak

Diğer taraftan oyun içerisinde yer alacak farklı senaryolarla savaş ortamında meydana gelebilecek tüm olasılıklar simülasyonda uygulanacak. Açıklamada mayın patlaması, yeryüzü kazılması, çamur, füze düşmesi, bina yıkılması, kara aracı, çatlama ve dökülme gibi en küçük detayların gerçeğe en yakın şekilde uyarlanması isteniyor.

14 Nisan 2017 tarihine kadar devam edecek başvuru sürecinin sonunda birinciye 25 bin TL, ikinciye 15 bin TL ve üçüncüye ise 5 bin TL para ödülü verilecek. Üstelik katılımcılara HAVELSAN’da staj ve aday mühendislik imkanı da sunulacak. Bu yıl ilk kez düzenlenecek "Ciddi Oyun" inovasyon yarışması hakkındaki tüm detaylara tarihine kadar devam edecek başvuru sürecinin sonunda birinciye, ikinciyeve üçüncüye isepara ödülü verilecek. Üstelik katılımcılara HAVELSAN’da staj ve aday mühendislik imkanı da sunulacak. Bu yıl ilk kez düzenlenecek "Ciddi Oyun" inovasyon yarışması hakkındaki tüm detaylara buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.