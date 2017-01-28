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Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HAVELSAN’dan para ödüllü savaş oyunu yarışması: Ciddi Oyun

Bu yıl ilk kez açık inovasyon etkinliği düzenleyen HAVELSAN, savaş alanını en gerçekçi simülasyonlarla bilgisayar oyununa dönüştürmeyi hedefleyen "Ciddi Oyun" isimli çözüm yarışmasını duyurdu.
2 yıl
13,4b
1
241
Oyunlar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Simülasyon ortamında yaratıcı çözümler arayan HAVELSAN Açık İnovasyon, bu kapsamda düzenlenen ilk etkinliği "Ciddi Oyun"u duyurdu. Savaş alanındaki tüm faktörleri en gerçekçi şekilde bilgisayar ortamına aktarmak isteyen Hava Elektronik Sanayii, çözüm yarışmasında birçok farklı senaryo, araç, silah ve çevre koşullarını sunacak.
Oyun motorlarını simülasyon ortamında kullanırken belirli genişlikten daha büyük alanlarda sorunlar yaşandığını, fiziksel modellerin ve oyundaki karakterin davranışlarında kısıtlamalar olduğunu belirten HAVELSAN, 62 bin 500 kilometrekare alanüzerine kurulacak "Ciddi Oyun" ile bu tür problemlere çözüm arıyor. Öyle ki harita üzerindeki ilk noktadan son noktaya kadar ağaç ve hava durumu gibi tüm çevresel faktörlerin doğal hareketlerine devam etmesi isteniyor.

Bina yıkılmasından mayın patlamasına kadar farklı senaryolar olacak 

Diğer taraftan oyun içerisinde yer alacak farklı senaryolarla savaş ortamında meydana gelebilecek tüm olasılıklar simülasyonda uygulanacak. Açıklamada mayın patlaması, yeryüzü kazılması, çamur, füze düşmesi, bina yıkılması, kara aracı, çatlama ve dökülme gibi en küçük detayların gerçeğe en yakın şekilde uyarlanması isteniyor.
14 Nisan 2017 tarihine kadar devam edecek başvuru sürecinin sonunda birinciye 25 bin TL, ikinciye 15 bin TL ve üçüncüye ise 5 bin TL para ödülü verilecek. Üstelik katılımcılara HAVELSAN’da staj ve aday mühendislik imkanı da sunulacak. Bu yıl ilk kez düzenlenecek "Ciddi Oyun" inovasyon yarışması hakkındaki tüm detaylara buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

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Guest-31C579044 2 yıl en beğenilen
HAVELSAN trolluyor milleti herhalde.
Istenilen seylere bakalim:
65,000km karede gececek, her turlu kara hava deniz araclarinin kullanilacagi, fizik efektlerinin de simule edilecegi bir oyun yapmak istiyor. Sadece cozum de istemiyor, 65,000km yerde gececek oyunun modellenmesini, carpisma fiziginin onceden simule edilmesini ve kaynak kodlarini da istiyor.
Ozetle, oyunu yap, alpha olarak hazirla, kaynak kodlarini bana yolla demis.
Verdigi odullere bakalim: Bu kadar seyin altindan kalkacak dahilere sirasiyla: 25bin TL (6,200USD), 15bin TL (3700USD), 10bin TL (2500 USD).
Kusura bakma da sen bu parayla minecrafta harita falan yaparsin, birak unreal engine'li simulasyonu.
ARMA 3 dedigin oyunun 1 haritasi 300km sadece, yapimi sirasinda harcanan para milyon euro.
300km^2 nere... 65000km^2 nere.
Hadi bunu da gectim, Witcher 3'u yapan CDP, single player ve multiplayer arasinda farkedilmeden gecis yapilacak ve butun bir sehirin (sadece 1 sehir) simule edilmesiyle ilgili R&D yapmak icin, Polonya hukumetinden tam 7 milyon kredi aldi:
usgamer.net/...
7 milyon EURO, 28 MILYON TURK LIRASI yapar.
Matematigim beni yaniltmiyorsa, 28,000,000TL, 25,000TL'den buyuk oluyor.
Bir sehir = 28,000,000TL
5 sehir buyuklugunde oyun gelistirme = 25,000TL.
Hem Unreal, hem fizik modellemesi olacak, hem de MMO olacak (evet simulasyon oldugunu biliyoruz, nihayetinde MMO mantiginda calisacak)
HAVELSAN o parayla kabe cevresinde tavaf eden mutfak robotu simulasyonu yapar ancak, olmadi papaz erigini imam erigine ceviren arkadaslara sorsunlar.
HAVELSAN trolluyor milleti herhalde.Istenilen seylere bakalim:65,000km karede gececek, her turlu kara hava deniz araclarinin kullanilacagi, fizik efe...
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10 Yanıt Yanıtla +532
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Flames, 2 yıl
Namaz saati gösteren apk yapin 25bini alirsiniz
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Kün Togdı 2 yıl
O kadarcık paraya anca mario yaptırırlar
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Swonz 7 ay
Şu ödülü yükseltin görün ülkede ne kadar iyi yazılımcılar varmış :D
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Yılan Serdar 10 ay
çok merak ediyorum trolüne assetstordan hazırlanmış oyun yollamışlarmıdır?
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AirSupport 10 ay
Valla ilk çıktığı günde söylemiştim ben bunları zaten yapabilecek bütçem olsa sizle iş yapmam piyasaya sürer mislini kazanırım. Ha vatan millet sakarya diyecekseniz de yine piyasaya sürer mislini kazanır havelsandan iyi iş yapardım. Zira istediği ferrari verdiği 1L benzin parası
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Hz. Thor 10 ay
Zamanında cryengine 3 ve oyun yazmayla son derece ilgili birisiydim ve dönemin şartlarına gçre mükemmel olan bilgisiyarım map birazcık genişledikçe cryengine 3 ü kapatıyordu

65.000 km lik bir map, bahsedilen gerçekçilikte bir grafik ve modelleme. Bunları renderlamak için gereken p zaten en az 20.000

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Guest-D802956B1 10 ay
Yapıp katılan var mı ki?

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BeforeIforget 10 ay
Torentten arma 3 dcs lock on u cekip yollayin bunlara kesin yerler
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xtreme4495 1 yıl
Hevalsan diye okuyan bir tek ben miyim
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Jon SNOW 37 1 yıl
Beyler harbi ne oldu buna
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Deniztns 1 yıl
Burada IT operasyon ve kod bazli cozum uretmeniz lazim. Unreal kistasi oldugu icinde kod cozumunu C++ la yapacaksiniz.
Haritayi yeniden olceklendirip her bolume bir shard atayacaksiniz. Her bir shard bir veya bir grup sunucu tarafindan simule edilecek. Bunlarin bir suru alakali alakasiz senaryolarini bulup onlari farkli veritabanlarinda tutup performansa olumlu etkisini gozlemleyeceksiniz. Ornek veriyorum haritanin en sol altindaki iki tankin carpismasi ve patlamasi bilgisi en sag ust kosedeki piyade tarafindan bilinmesine ihtiyac yok. Ama misal hava durumu bilgisi shardlar arasinda paylasitirilmali gibi.
Bu proje icin hava durumu ornegini kullanirdim ben olsam. O palet veya patlama simulasyonlari yalan dolan olur. Ona hic girmeyelim. Orada palet nedir, yere nasil baski yapar, hangi aracta , hangi doygunlukta patinaji nedir ne degildir tarzi arastirma yapip cozum uretmek en az bir seneyi alir ki bu daha yazilim gelistirmeye gelmeden onceki surec. Google dan palete bakalim, arac agirligina muteakip kafadan at ortalama patinaj bilgisi yapla olmaz. Adamlar gercek simulasyon istiyor.
Ben gectigimiz 12 yildir,yurtdisinda, bir yazilim sirketinde calisiyorum. Dev gruplara (IBM,Microsoft,etc..) yazilim destegi veriyoruz. Bu tip bir projeyi amatorler yapamaz. Isterseniz zamanini 1 seneye uzatin. Olu dogmus bir proje.
O 25bini kaale almiyorum. Yurdunu seven adam parasiz da yapardi. Ama onun icin proje sunumunu boyle odullu degil de, gelin size calisma alani verelim bizle calisin , bitirelim bu arada uygun bulursak kadroya dahil ederiz. Emeginiz icin de devletimiz elinden geldigince yol+yemek+ssk+maas verelim demeliydi. Yoksa vatan millet sakarya ile olmaz o burada bazilarinin yaklastigi gibi.
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MonsterMMORPG 2 yıl
Bu paraya sadece rakamlar ile bile o simülasyon yapılmaz
Yani text based game bile yapılmaz :)
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