Cerrahlar beyin kanserini teşhis etmek için akrep zehri kullanacak

Operasyon esnasında; malign beyin tümörlerinin yerini tespit etmeye yardım edecek yeni görüntülüme yöntemi umut vadedici sonuçlarını göstermeye başladı. Yeni yöntem yüksek duyarlığa sahip kızılötesi kamera ile akrep zehrinde bulunan bir amino asit çeşidinin birlikte kullanılması ile uygulanıyor.

Ölümcül olan beyin gliomlarının tedavisi çok zor olabiliyor. Bu beyin tümörleri konvensiyonel kemoterapi ve radyoterapiye iyi yanıt vermemekle birlikte beyin dokusuna geniş bir biçimde yayılma eğilimi gösteriyorlar ve bu sebepten ötürü cerrahların kanser dokusunu tespit etmesi ve dokuyu çıkarması oldukça zor olabiliyor.

Yeni görüntüleme yönteminin temelini tozuleristide (BLZ-100) adlı yeni bir bileşik oluşturuyor. Bu yeni bileşik akrep zehrinde bulunan bir peptit türünün uygun şekilde sentezlenmiş, sentetik bir türü olarak tanımlanıyor. Bileşik doku ile muamele edildiğine beyindeki kanser hücrelerinin reseptörlerine bağlanıyor; ardından araştırmacılar kızılötesi ışık altında floresan boya uyguluyorlar, bu sayede kanser hücreleri ile normal doku ayırt edilebilir duruma geliyor.

Araştırmanın kıdemli yazarlarından Adam Mamelak flöresan sayesinde tümör dokusunu çok daha net gördüklerini çünkü dokunun ''yılbaşı ağacı'' gibi parladığını söyledi.

Erken klinik deneylere göre BLZ-100 bileşiği beyindeki tümör dokusunu etkin bir biçimde bağlanıyor, güvenli ve toksik değil. Beyin kanserine sahip 17 hasta üzerinde yapılan deneylerde bileşik etkin bir biçimde tümör dokusunun büyük bir kısmını aydınlattı ve herhangi bir olumsuz veya yan etkiye sebep olmadı.

Yeni görüntüleme bileşiğinin yanında deneyler; aynı anda hem kızılötesi hem de mikroskop görüntülerini algılayabilen deneysel bir kamera sistemi ile yürütüldü. Önceden bu tarz çift görüntüleme yöntemini uygulayabilmek için birden fazla ve oldukça hantal kameralar gerekiyordu. Yeni yöntem sayesinde iki görüntüleme yöntemi arasında eş zamanlı geçiş yapılabiliniyor ve bu sayede cerrahlar kanser dokusunu etkili bir biçimde çıkarabiliyorlar. Mamelak; floresan görüntüleme yönteminin mikroskop görüntüsüyle birleştirilmesi sayesinde oluşan yeni yöntemin, cerrahlar için oldukça cazip olduğunu söyledi.

Yeni yöntem pediatrik beyin kanserleri de dahil olmak üzere geniş bir klinik inceleme ve deney sürecinden geçiyor ve yeni yöntemin gelecekte FDA onayı alması umut ediliyor. Ayrıca BLZ-100 bileşiğinin diğer kanser türlerini belirleme konusunda da etkili olabileceği düşünülüyor.

Neurosurgery

https://newatlas.com/scorpion-venom-brain-cancer-tumor-imaging-trial/59622/

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Gelecekte farklı kanser türlerini de içerek biçimde kullanıma başlanması hedeflenen araştırmadergisinde de yer aldı.