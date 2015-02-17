2014 yılında üç kişilik bir ekip tarafından kurulan çevrimiçi fotoğraf düzenleme servisi Polarr, yeni özellikler kazandığı 2.0 sürümüne yükseltildi.

Temel olarak kişilerin standart internet tarayıcıları üzerinden fotoğraf düzenlemesine imkan tanıyan ve düzenlenen fotoğrafları hızlı şekilde bilgisayarlara indirebilen Polarr, yayınlanan 2.0 sürümüyle ise Adobe Lightroom benzeri bir arayüze kavuşarak çok daha aşina olduğumuz bir çizgiye kavuşuyor. Artık yapılan her düzenleme işlemini History (Geçmiş) penceresi ile kayıt altına alan servis, tarayıcının kapanması durumlarında dahi mevcut düzenleme işlemini hafızasında koruyabiliyor. Yeni sürümüyle ayrıca Sony, Canon, Nikon, Pentax, Fujifilm, Panasonic ve Olympus marka fotoğraf makinelerinin RAW formatındaki fotoğraflarına resmi olarak destek vermeye başlayan Polarr, kapanabilir panel yapısıyla da kargaşanın önüne geçiyor. Ayrıca servis tam ekran kullanıcı deneyimi de sunuyor.

Yaptığımız denemelerde oldukça hızlı çalıştığını gördüğümüz Polarr, 2.0 sürüm kodulu son sürümüyle direkt olarak buradan ücretsiz şekilde kullanılabiliyor.





http://petapixel.com/2015/02/17/polar-unveils-version-2-online-photo-editor-history-raw-ui-improvements/