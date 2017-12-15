Cezaevlerine kaçak olarak ürün dağıtan Drone çetesi yakalandı

Drone modellerinin sadece iyi niyetli bir şekilde kişisel veya kurumsal kullanımı olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Art niyetli insanlar Drone modellerini çıkarlarına alet edebiliyor.

Drone kaçakçılığı

Son dönemde Drone araçlarının en çok şikayet aldığı konulardan birisi cezaevlerine kaçak sokulan eşyalar. Özellikle açık alanı olan cezaevlerine kolay bir şekilde Drone dağıtımı yapılabiliyor. Bunun da çok sıkı bir şekilde takip edilmesi gerekiyor.

İngiltere’de bir suç çetesinin cezaevlerine toplamda 49 kez kaçak eşya soktuğu tespit edildi ve tutuklandı. 2015 yılından bu yana çetenin İskoçya ve İngiltere’deki cezaevlerine toplam değeri 600.000-1.000.000 poundluk uyuşturucu, silah veya porno ürünleri dağıttığı belirtiliyor.

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Kaçakçılık yöntemi ise oldukça ilginç. Misinaların ucuna bağlanan suç aletleri Drone ile cezaevinin üzerine uçuruluyor ve boş bir alanda aşağı doğru sarkıtılıyor. Mahkumlar da süpürgelerle bu aletleri yakalıyor. Diğer bir ilginç konu da kaçakçılığın vahşi hayatı görüntülemek için cezaevi yakınına konumlanmış bir kamera ile tesadüfen tespit edilmiş olması.

Çetenin lideri yine bir hükümlü ve operasyonları hücresinden yönetiyordu. Bu kişiye yeni suçu nedeniyle 7 yıl hapis cezası verildi. Drone pilotuna ise 6 yıl 8 ay ceza verildi. Kalan 6 kişi de çeşitli cezalara çarptırıldı. Ülkede bu tür suçların önüne geçmek için gelişmiş Drone savar teknikleri üzerinde çalışılıyor.