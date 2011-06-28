Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Chevrolet 2012 model Camaro Transformers Edition'ı duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
41,7b
1
17
Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Transformers serisinin üçüncü filmi olan Dark of the Moon sinema tutkunları kadar Chevrolet tarafından da büyük bir heyecanla bekleniyor. Bumblebee karakterine hayat veren Camaro ile önemli satış rakamlarına ulaşmayı başaran firma, üçüncü filmin şerefine sınırlı sayıda üretilen özel bir Camaro tasarımına imza attı. 

Camaro 2LT ve 2SS modellerinde sunulan 3000 dolarlık Transformers Special Edition paketinde ralli sarısı dış kaplama ve siyah yarış şeritleriyle geliyor. Yeni paketin en belirleyici özellikleri ise araç üzerinde Autobot logolarına ve 20-inç boyutunda özel alaşım jantlara (Autobot logolu) yer veriliyor, müşteriler ayrıca 21-inç jant opsiyonuna da sahip olabiliyor.

Yeni paket ile iç kabinde ise siyah deri kaplama ve nakışlı kafalıklar sunuluyor. Ön-sipariş alımına Temmuz ayında başlayacak olan Chevrolet sevkiyat içinse Eylül ayını işaret ediyor.
Editörün Notu: Yüksek çözünürlüklü görseller için galeriye bakabilirsiniz. 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Rock_Rage 8 yıl
deniztoyota
valla benim için 100km hızı geçmesine bile gerek yok kapının önünde dursun her sabah işe giderken kısık gözle bir süzeyim yeter bu arada benim değil yan komşumun bile olsa yeter yine süzerim onu

Bizim komsunun oglunda var insan suzerken bile aglayacak gibi oluyor adam ona binip gidiyor bende metrobuse tost olmak için gidiyorum.Adalet nerde arkadasım soyleyin bana :)
SAYGILARLA
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Towarscke 8 yıl
Kusura bakmasinlar. Benim tercihim "Dodge Charger S/T Hemi"..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acbold 8 yıl
deniztoyota
valla benim için 100km hızı geçmesine bile gerek yok kapının önünde dursun her sabah işe giderken kısık gözle bir süzeyim yeter bu arada benim değil yan komşumun bile olsa yeter yine süzerim onu

haha koptum =DDD
ben bi buna birde mustang bayılıyorum.sırf bunlar için bile.okuldan sonra amerikaya yerleşmeyi düşünüyorum.internette fiyatlarına bakınca gayet makul duruyor.tabi o makul ücretleride kazanmak gerek =))) ama sırf bu araba için bile göçebilirim =)))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deniz_sea 8 yıl
valla benim için 100km hızı geçmesine bile gerek yok kapının önünde dursun her sabah işe giderken kısık gözle bir süzeyim yeter bu arada benim değil yan komşumun bile olsa yeter yine süzerim onu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mimar SaNAN 8 yıl

deniztoyota

valla benim için 100km hızı geçmesine bile gerek yok kapının önünde dursun her sabah işe giderken kısık gözle bir süzeyim yeter bu arada benim değil yan komşumun bile olsa yeter yine süzerim onu


ilk görüşte aşk

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artenis 8 yıl
hatunlarda kısmen BEBE ŞÖFÖR algısı yaratma ihtimali var :D
-aay oğlana bak robot mobot hala ! gibi.. istemeyiz tabi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
turkprince 8 yıl
bu araç zengin züppelerine çok satar..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
uniqron 8 yıl
robota felan dönüşmüyor demi sonra bumble bee diye bağıttırmasın bizi :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
séquestre 8 yıl
Çok güzel .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mimar SaNAN 8 yıl
hastasıyız ..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vincent van Gogh 8 yıl
güzel güzel de avrupalı ve uzak doğulu rakiplerinin yanında maharetleri neler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gfx.2Bucuk 8 yıl
Tasarımı cidden çok çekici.Fakat motor seçeneği ne olursa olsun performansta fakir biraz. ZR1'den birşeyler kapmış olsa tutulabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MESUT52_34 8 yıl
yani robota filan dönüşcek dimi
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
41688 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Otomobil Teknolojileri, chevrolet ve camaro
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Edimax IC-3005wn kablosuz ağ kamerası video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim