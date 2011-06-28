Chevrolet 2012 model Camaro Transformers Edition'ı duyurdu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Transformers serisinin üçüncü filmi olan Dark of the Moon sinema tutkunları kadar Chevrolet tarafından da büyük bir heyecanla bekleniyor. Bumblebee karakterine hayat veren Camaro ile önemli satış rakamlarına ulaşmayı başaran firma, üçüncü filmin şerefine sınırlı sayıda üretilen özel bir Camaro tasarımına imza attı.
Camaro 2LT ve 2SS modellerinde sunulan 3000 dolarlık Transformers Special Edition paketinde ralli sarısı dış kaplama ve siyah yarış şeritleriyle geliyor. Yeni paketin en belirleyici özellikleri ise araç üzerinde Autobot logolarına ve 20-inç boyutunda özel alaşım jantlara (Autobot logolu) yer veriliyor, müşteriler ayrıca 21-inç jant opsiyonuna da sahip olabiliyor.
Yeni paket ile iç kabinde ise siyah deri kaplama ve nakışlı kafalıklar sunuluyor. Ön-sipariş alımına Temmuz ayında başlayacak olan Chevrolet sevkiyat içinse Eylül ayını işaret ediyor.
Editörün Notu: Yüksek çözünürlüklü görseller için galeriye bakabilirsiniz.
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Bizim komsunun oglunda var insan suzerken bile aglayacak gibi oluyor adam ona binip gidiyor bende metrobuse tost olmak için gidiyorum.Adalet nerde arkadasım soyleyin bana :)
SAYGILARLA
haha koptum =DDD
ben bi buna birde mustang bayılıyorum.sırf bunlar için bile.okuldan sonra amerikaya yerleşmeyi düşünüyorum.internette fiyatlarına bakınca gayet makul duruyor.tabi o makul ücretleride kazanmak gerek =))) ama sırf bu araba için bile göçebilirim =)))
ilk görüşte aşk
-aay oğlana bak robot mobot hala ! gibi.. istemeyiz tabi