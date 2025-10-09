2026 Chevrolet Bolt tanıtıldı: ABD'nin en ucuz elektrikli otomobili olacak

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör General Motors (GM), uygun fiyatlı elektrikli aracı Chevrolet Bolt’un yeni neslini tanıttı. Geliştirilmiş bir bataryayla gelen yeni Bolt, genel tasarım olarak önceki nesle oldukça benziyor.

Chevy Bolt ilk olarak 2016 yılında piyasaya çıkmıştı. GM’in ilk gerçek anlamda tamamen elektrikli otomobili olan Bolt, boyut, fiyat ve performans açısından oldukça başarılı bulunmuş ve başarılı satış rakamlarına ulaşmıştı. Ancak batarya kaynaklı geri çağırmalar ve GM'in eski elektrikli araç altyapısına dayanması sebebiyle üretimi 2023 sonunda durdurulmuştu. Bolt şimdi yeni versiyonuyla geri dönüyor.

2026 Chevrolet Bolt neler sunuyor?

Yeni Bolt’un dış görünümü, önceki Bolt EUV modeline neredeyse birebir benziyor. Ön kısımda farlar arasında siyah bir çizgit, arka bölümde ise daha yukarı taşınmış stop lambaları dikkatleri çekiyor.

Tam Boyutta Gör Yeni Bolt, 210 beygir gücündeki Equinox EV'nin motorunu kullanıyor. Bu da, 0-100 km/s hızlanma süresinin 6 saniye civarında olacağı anlamına geliyor. GM, henüz resmi rakamları paylaşmadı.

Önceki modelin en büyük eksiği DC şarjın oldukça yavaş (50 kW) olmasıydı. Yeni Bolt bu konuda büyük bir adım atıyor ve 150 kW’a kadar hızlı şarj desteğiyle %10’dan %80’e sadece 26 dakikada dolabiliyor. Ayrıca tak ve şarj et özelliği de yer alıyor.

65 kWh kapasiteli yeni batarya, CATL tarafında üretilen LFP (lityum demir fosfat) hücreleri ve GM’in Ultium platformunu kullanıyor. Araç bu batarya ile 410 km menzil sunuyor. Ayrıca çift yönlü enerji aktarımı da destekleniyor. Araç, GM Energy’nin “Vehicle-to-Home (V2H)” sistemleriyle evlere 9.6 kW gücünde elektrik sağlayabiliyor. Ancak araçta 120 V prizler bulunmuyor, sadece USB-C çıkışları yer alıyor. Yeni Bolt, NACS şarj portuyla geliyor, yani Tesla Supercharger istasyonlarını doğrudan kullanabiliyor. CCS istasyonları için ise adaptör kullanılabilecek.

Yeni Bolt’ta artık Apple CarPlay yer almıyor. Bunun yerine GM’in kendi bilgi-eğlence sistemi kullanılıyor. Şirket, bu sistemin araca özel özelliklerle daha derin entegrasyon sunduğunu söylüyor. Araçta ayrıca opsiyonel SuperCruise sürüş asistanı mevcut. Bu sistem, otoyolda otomatik şerit değişimi ve kavşak geçişlerini yönetebiliyor.

Tam Boyutta Gör İç mekan da elden geçirilmiş. Daha büyük bir ekran, ortam aydınlatması, yeniden tasarlanmış bardaklıklar, fazladan ön konsol alanı, fiziksel ses ve klima düğmeleri bulunuyor. Ayrıca ısı pompası sayesinde kış aylarında daha verimli ısıtma sağlanıyor.

Yeni Chevy Bolt’un 2026’nın ilk aylarında piyasaya çıkması planlanıyor. RS versiyonu yaklaşık 32.000 dolar, LT Comfort paketi 29.990 dolar, baz LT versiyonu ise 28.995 dolar fiyata sahip olacak. Bu fiyatlar, yeni Bolt'u ABD'nin en uygun fiyatlı elektrikli aracı haline getirecek.

