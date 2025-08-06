Chevrolet Silverado, tek şarjla 1704 km katederek dünya rekoru kırdı!

4 tonu aşan ağırlığa sahip olan Chevrolet Silverado'nun en üst versiyonu Max Range, 205 kWh'lik bataryasıyla EPA ölçümlerine göre 793 km menzil sunuyor ve ABD'de 76.295 dolar fiyat etiketiyle satılıyor. Ancak rekor, aracın bu üst versiyonuyla değil,giriş seviyesi Work Truck modeliyle elde edildi. Bu modelin başlangıç fiyatı ise 54.895 dolar.
Menzili arttırmak için bazı küçük ayarlamalar yapıldı
Ekip bu hedefe ulaşmak için, aracın yazılımı, bataryası veya motor donanımı değiştirilmeden, yalnızcabazı fiziksel ayarlamalar yapıldı. Kamyonetin aerodinamiğini geliştirmek için açık kasa üzerinde daha düzgün bir hava akışı yaratmak amacıyla aksesuar olarak bir tonneau örtüsü eklendi ve sürtünmeyi azaltmak için silecekler en düşük konuma ayarlandı. Lastikler, yuvarlanma direncini en aza indirmek amacıyla maksimum güvenli basınca şişirildi. Ekip ayrıca aracın toplam ağırlığını azaltmak için stepne lastiğini çıkardı ve minimum sürtünme için optimize edilmiş özel bir tekerlek hizalaması gerçekleştirdi.
Her ne kadar bu test koşulları günlük kullanım senaryosunu yansıtmasa da, test sürüşü verimlilik açısından önemli bir örnek teşkil ediyor. Hız, ortam ve araç konfigürasyonu gibi değişkenler izole edilerek, mevcut platformun ulaşabileceği en yüksek performans seviyesi ortaya kondu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: