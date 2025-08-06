Chevrolet Silverado, tek şarjla 1704 km katederek dünya rekoru kırdı!

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör General Motors, elektrikli bir aracın tek şarjla katettiği en uzun mesafe rekorunu kırdı. Şirketin mühendislerinden oluşan bir ekip, 2026 model Chevrolet Silverado EV'nin üretim versiyonunu kullanarak aracı 1704 km (1059 mil) sürmeyi başardı. Daha önceki rekor, 1205 km ile Lucid Air Grand Touring'e aitti.

4 tonu aşan ağırlığa sahip olan Chevrolet Silverado'nun en üst versiyonu Max Range, 205 kWh'lik bataryasıyla EPA ölçümlerine göre 793 km menzil sunuyor ve ABD'de 76.295 dolar fiyat etiketiyle satılıyor. Ancak rekor, aracın bu üst versiyonuyla değil,giriş seviyesi Work Truck modeliyle elde edildi. Bu modelin başlangıç fiyatı ise 54.895 dolar.

Menzili arttırmak için bazı küçük ayarlamalar yapıldı

Ekip bu hedefe ulaşmak için, aracın yazılımı, bataryası veya motor donanımı değiştirilmeden, yalnızcabazı fiziksel ayarlamalar yapıldı. Kamyonetin aerodinamiğini geliştirmek için açık kasa üzerinde daha düzgün bir hava akışı yaratmak amacıyla aksesuar olarak bir tonneau örtüsü eklendi ve sürtünmeyi azaltmak için silecekler en düşük konuma ayarlandı. Lastikler, yuvarlanma direncini en aza indirmek amacıyla maksimum güvenli basınca şişirildi. Ekip ayrıca aracın toplam ağırlığını azaltmak için stepne lastiğini çıkardı ve minimum sürtünme için optimize edilmiş özel bir tekerlek hizalaması gerçekleştirdi.

Tam Boyutta Gör Rekor kıran sürüş, GM’in Milford Proving Ground test sahası ve Detroit’teki Belle Isle çevresindeki halka açık yollarda yaz mevsiminde gerçekleştirildi. Bu dönem, batarya performansı için ideal sıcaklıklar sundu. Sürücüler birer saatlik vardiyalarla aracı sürdü. Ortalama hız 32 ila 40 km/s arasında sabit tutuldu. Ani hızlanma ve sert frenlemeden kaçınıldı ve araçtaki klima sistemi test boyunca kapalı tutuldu.

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Her ne kadar bu test koşulları günlük kullanım senaryosunu yansıtmasa da, test sürüşü verimlilik açısından önemli bir örnek teşkil ediyor. Hız, ortam ve araç konfigürasyonu gibi değişkenler izole edilerek, mevcut platformun ulaşabileceği en yüksek performans seviyesi ortaya kondu.

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Chevrolet Silverado, tek şarjla 1704 km ile dünya rekoru kırdı!

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