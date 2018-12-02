Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Chevrolet Volt üretimi durduruluyor

Mali krizi atlatamayan General Motors büyük işten çıkarmalara hazırlanırken emektar Chevrolet Volt markasına da mühür vuruyor. Mart 2019 itibariyle üretim durdurulacak.
5 ay
7b
1
3
Otomobil Teknolojileri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

General Motors’un yaygın kullanıma sunulan ilk elektrikli melez aracı olma özelliğine sahip Chevrolet Volt, 7 yıllık bir maceranın ardından mali sıkıntılara yenik düştü ve üretimi durdurma kararı alındı.

Yeniden yapılandırma süreci

En büyük otomotiv üreticilerinden birisi olan General Motors son dönemde mali krizi atlatamayınca büyük bir yeniden yapılandırma süreci içerisine gireceğini duyurmuştu. Yapılandırma kapsamında global çapta 7 fabrikasını kapatacak olan firma 14000 kişinin de işine son verecek.

Ayrıca Bkz. "Intel mimari konferansı 11 Aralık tarihinde yapılacak"

Elbette bu süreçten otomobil modelleri de etkileniyor. Elektrikli-benzinli melez Chevrolet Volt modeli Mart 2019 tarihinde üretimine son verecek. Buick LaCrosse, Chevrolet Impala ve Cadillac CT6 planları da askıya alınacak.  

Chevrolet Volt ilk olarak 2011 yılında piyasaya sürülmüş ve çok beğenilmişti. İlk yıl satışları 7600 gibi beklentilerin altında kalsa da sonraki yıllarda yıllık 20 bin üretim seviyesini yakalamıştı. Bugüne kadar toplamda 150 bin adet Chevrolet Volt satışı yapıldığı ifade ediliyor.

Elektrikli araçların önünün açılmasında en büyük pay sahibi modellerden birisi olarak görülen Chevrolet Volt ayrıca en çok satan elektrikli araçlardan da birisiydi. General Motors’un otomobil sektöründe sedanlara ilginin azalması nedeniyle ağırlığını crossover tarzı araçlara vereceği ifade ediliyor.

 

https://www.theverge.com/2018/12/1/18119828/chevy-volt-cease-production-gm-ev-electric Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fantomasds 5 ay
Kötü işçilikle nereye kadar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-6B5A59FD1 5 ay
Opel'i kar etmiyor diye sattılar Peugeot a geçtiği an kar etmeye başladı beceriksiz bir şekilde yönetiyorlar sonra batıyorlar Tesla dediğimiz startup daha iyi yönetiliyor valla.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
.PanxeR. 5 ay
amerikan otomobil firmaları çok kötü yönetiliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay Güncellenmiş AirPods modeli gelecek yıl, yenilenmiş AirPods modeli ise 2020 yılında gelecek 5 ay Afrika’nın enerji sorununa blok zinciri çözüm olabilir 5 ay Pac-Man blok zinciri teknolojisi ile buluştu 5 ay Kaza sonrası yardım çağıran bisiklet kaskı üretildi 5 ay Çift ön kameralı Galaxy S10+'un ekran tasarımı daha farklı olacak 5 ay Yeni Örümcek-Adam filmi eleştirmenlerden tam not aldı 5 ay Blizzard, önümüzdeki sene birden fazla Diablo oyunuyla geri dönecek 5 ay Drone'ları kontrol etmek yakında daha kolay olacak 5 ay Steam, çok satan dev bütçeli oyunlardan aldığı payda indirime gitti 5 ay Toyota'nın insansı robotu T-HR3, 5G ile donatıldı 5 ay Samsung QLED TV'lerde yapay zeka ve oyun özellikleri 5 ay Alkoller, mikropları nasıl öldürüyor? 5 ay Mazda'nın ilk elektrikli otomobili bağımsız bir model olacak 5 ay Samsung Galaxy S9 ve Note 9'un yeni renk seçenekleri internete düştü 5 ay Kaptan Amerika, Avengers 4’ten sonra seriye veda ediyor mu? 5 ay Microsoft'dan çift ekranlı katlanabilir tablet geliyor: Centaurus 5 ay Huawei FreeBuds 2 kablosuz kulaklığı uygulamasıyla ortaya çıktı 5 ay Spotify iki önemli özelliği test ediyor 5 ay SpaceX, iki kez kullandığı Falcon 9 roketini yarın tekrar fırlatacak 5 ay İnsanlığın beşiği Afrika Kıtasıyla ilgili yeni bulgular 5 ay GÖRÜNTÜLENEN Chevrolet Volt üretimi durduruluyor Sonraki Sony’nin katlanabilir telefonu şeffaf ekranlı olacak 5 ay Uzmanlar uyarıyor: Fortnite uyuşturucu gibi 5 ay Nokia 8 Android Pie güncellemesi bazı sorunlar sebebiyle ertelendi 5 ay Japonya 8K çözünürlükte ilk uydu yayınını yaptı 5 ay HP Envy X2 kalemli 2si1 arada bilgisayar inceleme 5 ay Rusya Ekonomi Bakanı:“Bitcoin bir sabun köpüğüydü” 5 ay Qualcomm ve Apple arasındaki savaş sona eriyor 5 ay Sega - Nintendo savaşını anlatan Console Wars dizisi geliyor 5 ay RTX Titan’ın görüntüleri sızdı 5 ay Cebe sığabilen kamp sobasıyla tanışın 5 ay Siber saldırıya uğrayan Dell, müşteri şifrelerini sıfırladı 5 ay Microsoft'un katlanabilir telefonu Andromeda 2019'da geliyor 5 ay 5G'ye geçen ilk ülke Güney Kore olacak 5 ay İtalya'da ihtiyarlık 75 yaşından sonra başlıyor 5 ay HTC U11 Life Android Pie güncellemesi alan ilk HTC cihazı oldu 5 ay YouTube Music uygulamasının Android versiyonuna ekolayzer desteği geldi 5 ay Uluslararası otel zinciri Marriott, 500 milyon müşterinin kişisel bilgileri çaldırdı 5 ay Tesla artık günde 1.000 adet Model 3 üretiyor 5 ay Yurtdışı kayıt harcı 618TL oluyor 5 ay Çift ekranlı Vivo NEX 2'nin tasarımı ortaya çıktı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Selçuk Bayraktar: Türkiye, Dünyanın
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim