Chevrolet Volt üretimi durduruluyor

General Motors’un yaygın kullanıma sunulan ilk elektrikli melez aracı olma özelliğine sahip Chevrolet Volt, 7 yıllık bir maceranın ardından mali sıkıntılara yenik düştü ve üretimi durdurma kararı alındı.

Yeniden yapılandırma süreci

En büyük otomotiv üreticilerinden birisi olan General Motors son dönemde mali krizi atlatamayınca büyük bir yeniden yapılandırma süreci içerisine gireceğini duyurmuştu. Yapılandırma kapsamında global çapta 7 fabrikasını kapatacak olan firma 14000 kişinin de işine son verecek.

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Elbette bu süreçten otomobil modelleri de etkileniyor. Elektrikli-benzinli melez Chevrolet Volt modeli Mart 2019 tarihinde üretimine son verecek. Buick LaCrosse, Chevrolet Impala ve Cadillac CT6 planları da askıya alınacak.

Chevrolet Volt ilk olarak 2011 yılında piyasaya sürülmüş ve çok beğenilmişti. İlk yıl satışları 7600 gibi beklentilerin altında kalsa da sonraki yıllarda yıllık 20 bin üretim seviyesini yakalamıştı. Bugüne kadar toplamda 150 bin adet Chevrolet Volt satışı yapıldığı ifade ediliyor.

Elektrikli araçların önünün açılmasında en büyük pay sahibi modellerden birisi olarak görülen Chevrolet Volt ayrıca en çok satan elektrikli araçlardan da birisiydi. General Motors’un otomobil sektöründe sedanlara ilginin azalması nedeniyle ağırlığını crossover tarzı araçlara vereceği ifade ediliyor.